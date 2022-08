Otra salida del Unicaja Femenino

El Hierros Díaz Miralvalle cierra su juego interior para la próxima temporada con la incorporación de la joven pívot malagueña Eva de Meyer, de 17 años y 1,91 de altura. Llega procedente del Unicaja, con quien ya compitió en Liga Femenina 2 el año pasado todavía siendo junior. La nueva pívot del Hierros Díaz Miralvalle destaca por su fiabilidad y contundencia debajo del aro y por su velocidad, a pesar de su envergadura. Además ha sido internacional sub 16, sub 17 y sub 18, lo que la convierte en una jugadora con enorme proyección.

Eva Sirena de Meyer Avopko (Marbella, 2004), comenzó a jugar en el Saviller para después pasar a la cantera de Unicaja Málaga, con quienes ha ganado varios campeonatos regionales y con las que esta primavera consiguió el bronce el Campeonato de España de clubes. También ha jugado con la selección andaluza. El año pasado pudo disputar ya cuatro partidos en Liga Femenina 2, a pesar de ser aún jugadora junior.

“Estoy encantadísima de formar parte de esta familia, espero que nos llevemos bien y estar a tope ya que nos espera una gran temporada”, afirma la nueva jugadora del Miralvalle. “Es una jugadora muy joven, con un gran margen de mejora y que nos dará músculo y centímetros en la pintura. Además es capaz de hacer muchas cosas, pero sobre todo destaca su capacidad de correr la pista pese a su gran estatura”, asegura Raúl Pérez, su nuevo entrenador.

Eva de Meyer se une a los fichajes de Emilia García León, Amy Griffin, Ruth Adams, y de las malagueñas Irene Viruel y Ana Moyano. Además se ha renovado a Alicia Morales, María Romero y Carla Ollero.