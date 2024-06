Jonathan Barreiro, renovación enmarañada

Mientras aún se digiere la eliminación ante el UCAM Murcia, el Unicaja ya solo se focaliza en perfilar la plantilla de la próxima temporada, con alguna carpeta particular. Una es la de Jonathan Barreiro, que dio un input positivo tras la Copa del Rey, unos acercamientos con el club que fueron constructivos, pero se ha paralizado esa continuidad donde se destilaba optimismo en Los Guindos. En el club se valoran las atribuciones del gallego, su capacidad de ser importante en la plenitud de este Unicaja, sin entrar en contacto con el balón; haciendo mucho trabajo sucio e invisible, que no es fácil demandar en un jugador y que este se sienta cómodo. Quizá el Unicaja pueda encontrar un jugador con mayores registros que el gallego en ese encaje, de jugador 11-12, pero mejorar el rendimiento en esas tres-cuatro cosas (rebote, energía, capacidad para cambiar tendencias o defender aleros altos) que exige Ibon Navarro... Difícil. Es un jugador que ha ido puliendo su rol, ha aparecido en momentos singulares en las últimas dos temporadas, tiene esa mística. Crece en esos partidos de suciedad, donde hay que pegarse. Se ve viable la continuidad, pero tiene que entrar en unos parámetros que marcará el mercado.

Porque es un jugador cotizado. Condición de cupo, Málaga es una procedencia bien vista y además 27 años, que puede ocupar dos posiciones en la pista. No hay tantas piezas de sus características en el mercado, de nuevo una obra de ingeniería el poder reclutar a los cupos de calidad. Barreiro vale mucho dinero, en ese nicho además tan inflado. Los agentes son conscientes, mientras el Unicaja trabaja y aguarda. De fondo está el tanteo, como último recurso si el Unicaja antes no ha desatascado su renovación. "Nuestra prioridad es que sigan los máximos en esta plantilla. Él lo sabe. Nosotros estamos hablando con él, como con casi todos. Hay unas conversaciones que se iniciaron. El club puede tener otras prioridades a la hora de acometer las diferentes situaciones y él lo sabe. Además, se quiere quedar aquí", explicaba Juanma Rodríguez hace apenas un mes. No ha variado el mapa, sí ese debate natural del jugador. En una posición privilegiada de firmar un gran contrato, acercándose a la etapa de madurez en su carrera. Puede entrar en la planificación de esos equipos, de parte media-alta, que tengan dificultades en llegar a ese mínimo de jugadores cupos. El Unicaja no tiene tanta urgencia. Tienen contrato Alberto Díaz, Nihad Djedovic y Tyson Pérez, está bien encarrilada la llegada de Olek Balcerowski; faltaría uno de ese grupo para llegar a los cinco que exige BCL, con la posible prórroga de Yankuba Sima, situación similar a la de Barreiro.

A Barreiro se le relacionó hace unas semanas con Lenovo Tenerife, información de Encestando, club que ya estuvo a punto de fichar al coruñés en 2021, antes de aterrizar en Málaga. Ese verano, el club aurinegro lo tenía acordado, a falta de firma, pero el Unicaja aumentó su apuesta en esa carrera final, también propiciado por un cambio de agente, y Barreiro firmaría por tres temporadas en Los Guindos, con un contrato importante, en su momento alguien contrastado en Zaragoza. No sería descartable una nueva ofensiva del Lenovo Tenerife, que hará algunos cambios en plantilla, y siempre ha tenido en buena estima al '7' de Unicaja; al igual que Dreamland Gran Canaria, también en alerta. El jugador se mueve. Son situaciones naturales del mercado. El Unicaja trata de persuadir con lo construido hasta ahora en Málaga, un proyecto futuro que no da visos de estancarse y esa disposición de ganar títulos; como en la mayoría de jugadores, seducir con que Málaga ahora mismo es un sitio ideal para el desarrollo de una carrera, así se refrenda con la 23/24, gran temporada pese al final amargo, pero con un título y donde se pelearán hasta cinco la próxima temporada.