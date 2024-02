Jonathan Barreiro, buena sintonía de futuro

La Copa del Rey suele ser punto de partida en las conversaciones de planificación de la siguiente temporada. Es un gran bazar en el que se mueven agentes, directores deportivos (también de los clubes no participantes), además de los artistas, jugadores y técnicos. En algunos casos son conversaciones preeliminares y en otras se va concretando. En el caso del Unicaja son cinco los jugadores que acaban contrato o el club tiene cláusula para cortar. En los casos de Augusto Lima y Yankuba Sima, parece complicado que sigan los dos por configuración de plantilla, aunque ambos son cupos y siempre es un plus. Will Thomas y Melvin Ejim están dando un notable rendimiento, pero también está Tyson Pérez fichado ya para la próxima temporada y el plan es que se integre y forme parte del plantel. Un movimiento clave será qué sucede con Dylan Osetkowski. El californiano está haciendo un temporadón y quizá sea el jugador más codiciado. Es pronto, no obstante, quedan al menos cuatro meses de campaña en los que hay que evaluar cómo se desarrolla. Como decía Will Thomas en este periódico antes de la Copa, “no sé si en dos meses mi cuerpo va a decir basta”.

El otro jugador que acaba contrato es Jonathan Barreiro, que en su fichaje en el verano de 2021 firmó con un dos más uno. El club no ejerció la cláusula para romper el verano pasado y ahora sí acaba. A sus 27 años, el alero gallego se acerca a su madurez pero aún tiene bastante recorrido, es un cupo solvente y que ha encontrado su rol en los planes de Ibon Navarro. La voluntad mutua es la de continuar unidos para la temporada próxima, con vinculación para más años. En la Copa del Rey estuvo su agente, David Carro. Ya ha habido aproximaciones entre la dirección deportiva cajista y la sintonía es buena entre las dos partes. Es un acuerdo que se debe perfilar en los próximos meses para que Barreiro prolongue su estancia en la Costa del Sol en formato de al menos dos años.

El alero regresó tras su lesión en el escafoides y fue parte del equipo en la Copa. Es un jugador que no está demasiado en pista (13 minutos, sólo Lima está menos) dentro de engranaje pero que ofrece seguridad y este año está lanzando, con poco volumen, de manera excelente, con un 62% en tiros de dos y un 45% en triples. Habiéndose perdido dos meses largo y 14 partidos de competición con esa fractura en el escafoides, su recuperación ha sido buena según los doctores y no ha referido problemas una vez se ha metido en dinámica con sus compañeros y empezó el trabajo con contacto. Probablemente, de estar sano tiempo atrás hubiera estado en la ventana con España. No obstante, tiene ahora una semana de trabajo para ir mejorando la forma y recuperar sensaciones para ser parte importante en el segundo tramo de temporada.