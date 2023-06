Jonathan Barreiro, una 'renovación' silenciosa

El aficionado del Unicaja ve con calma el mercado veraniego en comparación con el trasiego en otros clubes. Es la parte positiva de haber hecho una gran temporada y haber apostado por la continuidad del grupo habiendo hecho los deberes con previsión y anterioridad. Es una apuesta con fundamento por todo lo que se ha vivido antes en un curso excepcional.

Este 30 de junio se cumplía el plazo para que el Unicaja ejecutara la cláusula de corte de Jonathan Barreiro. El club no comunicó oficialmente nada porque técnicamente no es una renovación. A su llegada firmó por tres temporadas en el verano de 2021, hasta 2024, con ese corte para el club malagueño, que debería abonar una cantidad para prescindir de él. Y no será así, ya se le comunicó tiempo atrás. La temporada del gallego ha sido plenamente convincente, adaptándose a un rol que no es muy grato en el sentido del lucimiento anotador pero que ha sido muy importante en el engranaje del equipo. Incluso se ha marchado con alguna ovación del Palacio. En el recuerdo, ese minuto mágico en la Copa coronado con un triple para darle la puntilla al Lenovo Tenerife. Es un buen símbolo de lo que ha sido el equipo esta temporada. Sus números, 4.3 puntos y 2.8 rebotes en 15 minutos, no dicen gran cosa, pero todo el que ha visto al equipo sabe lo importante que ha sido el de Cerceda. Defensas a aleros altos, tipo Kalinic o Deck, también le tocó tapar a bases altos, como Satoransky.

Se ha visto la posición de tres, con Barreiro y Djedovic, como un puesto con margen de mejora, pero son dos cupos sólidos y solventes, que también tienen la ayuda puntual de Melvin Ejim o de Tyler Kalinoski, según se ha querido hacer el equipo más alto o más bajo. Y, como ha referido Ibon Navarro alguna vez, nunca se sabe cómo sacar una pieza puede afectar al puzle. Barreiro es un jugador aún con margen de proyección, de hecho alguno de los clubes de Euroliga ha seguido su evolución porque no deja de ser un cupo interesante. El próximo verano, si no antes vista la previsión con la que ha trabajado el Unicaja en esta temporada, habrá que dialogar si sigue en esta línea. De fondo, la lista que dará la próxima semana Sergio Scariolo para empezar a trabajar cara al Mundial, en la que, dependiendo de las renuncias, podría estar. Sería un buen premio a su temporada.

Tanto Juanma Rodríguez como Ibon Navarro destacaron su labor la semana pasada, al evaluar la campaña. "Barreiro al principio era jugador número 12 y ha terminado siendo aclamado por el Carpena no por meter 20 puntos. En Copa tiene momentos claves, por ejemplo. El gran mérito es que ha encontrado su rol. Ibon le machacaba 've al rebote siempre, si te equivocas es culpa mía'. Al final ha terminado cargando el rebote siempre de manera sensacional, defendiendo, encontrando su rol porque había jugadores de mucho talento. Y al equipo le ha venido de lujo", valoraba el director deportivo en Onda Cero Málaga. Línea similar a la de Ibon Navarro cuando analiza el paso adelante de su jugador. "Jonathan hubo que explicarle que su perfil era diferente, te va a costar más... Él nos decía, por ejemplo, que a algún jugador concreto le podía hacer daño en el poste bajo. Tienes que explicarle que no le perjudicas a él sino que beneficias al equipo, pero también tienes que ser fiel a lo que le has dicho, que jugaría en tales circunstancias. Cuando tocó, él respondió", dijo en 101TV.