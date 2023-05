Jorge Garbajosa, nuevo presidente de FIBA Europa

Jorge Garbajosa ha sido elegido presidente de FIBA Europa para los próximos cuatro años, motivo por el cual deberá abandonar la presidencia de la Federación Española de Baloncesto (FEB), a la que llegó en el verano de 2016, en el año que celebra su centenario.

Garbajosa llega a FIBA Europa para sustituir al turco Turgay Demirel. El exinternacional español ha hecho campaña promocional por las distintas federaciones europeas avalado por su trabajo en la FEB que le ha permitido superar a su rival por el cargo, el francés Jean Pierre Siutat.

Elisa Aguilar, actual directora de competiciones, tiene previsto presentar su candidatura para sustituir a Garbajosa como presidente de la FEB.

Jorge Garbajosa has been elected as the new FIBA Europe President. Voting for Board members still going on, more details to follow.