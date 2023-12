José Manuel Calderón, espectador de lujo en el Unicaja-Barcelona

Más información 34 puntos y 12 rebotes de Domas Sabonis en Portland

Sorpresa en los instantes antes del Unicaja-Barcelona. José Manuel Calderón (Villanueva de la Serena, 1981) fue uno de los grandes invitados de la jornada en el Carpena, cerca de Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, parte de la mejor generación del baloncesto español. Ahora en los despachos de los Cleveland Cavaliers, también una fase en la Asociación de Jugadores de la NBA, el extremeño regenta The Embassy, junto a Berni Rodríguez, el centro de alto rendimiento en El Higuerón, donde suelen hospedarse estrellas de la NBA. Fue el bunker de Estados Unidos, España y Eslovenia durante el Torneo Centenario FEB del pasado verano. Por lo tanto, mantiene cierta relación con Málaga. No quiso perderse el gran partido del final de año en el baloncesto español, pista donde ha jugado en infinidad de ocasiones, tanto en su etapa efímera de ACB, como en sus apariciones con la selección españolas, trayectoria amplia.

Brizuela y sus ganas de venir a Málaga

Darío Brizuela habló en la previa del Unicaja-Barcelona, lo que supondrá su regreso a Málaga una vez salió de Los Guindos. El Carpena espera al vasco. "No he pensado mucho en este partido. Ahora que vamos a viajar, ahora en Navidad, sí porque tengo muchas ganas de ver a ciertas personas, con ganas de ganar y de que no disfruten del partido", decía minutos antes de que la expedición azulgrana partiera hacia la capital costasoleña. "El Unicaja está muy bien, batiendo récords en ACB; ganando partidos de rodillo y les conozco muy bien. Pero creo que nosotros somos también muy buen equipo, así que veo un partido igualado. En el Carpena tienes que hacerlo muy bien, sobre todo sacarles de su ritmo", explicaba en los micrófonos del club.