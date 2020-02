El Hotel Meliá Costa del Sol comienza a cobrar actividad. Es el cuartel general de los equipos y la organización en esta Copa del Rey que ya se palpa. Los clubes aterrizan este miércoles, pero ya desde el domingo hay personal de la ACB. Este martes llegó el director general de la ACB, José Miguel Calleja, que sostuvo un encuentro con los medios locales en los que incidió en detalles de la competición y la garantía que ofrece que el Carpena sea sede.

"Estamos encantados de estar en Málaga. En el pasado ha respondido siempre y ya lo estamos comprobando que en esta ocasión será igual. Desde el minuto 1 hemos tenido el mayor respaldo de las instituciones y todo lo que hacemos cuenta con su apoyo. Empieza la Minicopa ya este miércoles, el día siguiente la Copa", explicaba Callejo, que recordaba que "hubo un sorteo que no dará una final Madrid-Barça y ello hace la Copa especial. La gente se da cuenta de que es verdad que puede ganar cualquiera. La Copa funciona porque los clubes funcionan y porque los aficionados que vienen, de equipos clasificados o no, disfrutan. Es nuestro reto, que los aficionados tengan más puntos a los que agarrarse y que tengan más opciones de disfrutar de este lío que montamos".

"Estamos modernizándonos con temas tecnológicos, realidad virtual, desarrollo de temas de baloncesto que generan más cosas. Habrá artistas que harán diferentes cosas, retos como superar el salto que hizo Josh Adams en aquel mate. Hemos llegado a acuerdos con hosteleros del centro para que se respire Copa. Málaga es la ciudad que es, tiene muchos turistas, pero que la gente extranjera diga '¿qué es esto?' y se meta dentro. La Fan Zone estará en el corazón de Málaga", explicaba Calleja sobre las actividades paralelas que habrá en las calles de Málaga.

Sobre el hecho de que el cuartel general esté en Torremolinos, el director general de la ACB señaló que "tenemos que encontrar un sitio en el que operativamente tengamos a todos los clubes. Somos 200 personas nosotros, Movistar 100 personas, los equipos más directivos y acompañantes... Es un tema operativo y que todas las instituciones colaboran, Junta, Ayuntamiento y Diputación. Habrá 7.000 personas de fuera de Málaga. Un dato que tiene que ver con eso es que de las 10.000 personas que estarán en el pabellón, un 20% son de equipos que no se han clasificado. La gente desea venir, sea del equipo que sea. El Unicaja es el que más abonos tiene, tiene un 15-17% de presencia en el pabellón".

"Málaga es un éxito seguro. El aficionado de Málaga al baloncesto es aficionado puro. Traemos la Copa, que es en sí un gran evento. La ciudad se vuelca, hay muchos visitantes y es un éxito asegurado para este tipo de eventos venir a Málaga", aseguraba Calleja: "Por supuesto, el impacto en la ciudad y en todo el entorno, incluso a nivel de comunidad, es muy grande y compensan todos los esfuerzos que puedan haber realizado las instituciones. Impacto no sólo económico, también a nivel de visibilidad, de retornos de todo tipo. Lo vamos a tener el informe y lo presentaremos tres o cuatro semanas tras la Copa. Hemos hecho un esfuerzo adicional. Estamos girando alrededor de mucho tema de desarrollo y novedades tecnológicas. Con una institución que desvelaremos desarrollamos un método diferencial a la hora de calcular retornos en este tipo de eventos. No sólo la visita física de la gente de fuera o la visibilidad en otros países sino el efecto llamada a través de las redes y calcular audiencias más exactas. No todo el mundo tiene el mismo sistema de medición. Hemos firmado un acuerdo con China y te puede dar un salto cuantitativo importante. Pero compensa sobradamente, seguro. Daremos una visión diferente de cálculos".

Trató Calleja otros temas:

Redes

"Los incrementos que tenemos desde hace un par de años para acá son muy relevantes. El salto con la Copa es automático. La Copa sobrepasa la expectativa de la Liga, que ya de por sí tiene mucho seguimiento. Es un atractivo adicional, intensivo durante una semana. Tenemos joyas, la Liga Endesa es una pedazo de joya. La Copa es una parte muy importante de la corona. Aquí condensas los ocho mejores equipos, o siete y anfitrión. En un formato en el que puede ganar cualquiera".

Jóvenes

"Estamos empeñados en conexión con diferentes sectores del público. Buscamos cultura urbana y juvenil, nuevas tecnologías... Tienen que empezar a pasar cosas antes de los partidos. No quizá como en otros países, la forma de ver el deporte cambia según el país. Hay que empezar a darle ese componente al pabellón, no sólo el espectáculo del partido. Fijarse en otras competiciones y dar otras dosis de espectáculo en el propio pabellón. Hay que darle otra variante. Recibimos retorno, pero es una cosa lenta, hay que trabajarlo poco a poco. El joven no admite es que tú le obligues a hacer algo. No tratamos de forzarles, pero sí desde nuestra modestia ver qué les atraer y e ir asociándolo con la Copa. Unir sus aficiones con el baloncesto. Van viniendo y lo vamos notando. Cada vez hay más aficionado joven, pero hay camino que recorrer".

Baskonia

"Es un club mítico de Copa y su afición es impresionante. Son parte de la Copa, va a venir mucha gente de Vitoria. Ya es deporte, te metes o no".

Iluminación

"Será reconocible el Carpena. No queremos dar un espectáculo y quedarnos a medias. Intentamos reforzar todo lo posible sonido, iluminación. Las cosas que vamos a traer van a ser bastante novedosas a nivel de tecnología. Y requiere que la gente que esté y que lo vea por Movistar vean el esfuerzo. El Carpena debe ser reconocible porque es el estadio del anfitrión, pero estará tuneado".

Minicopa

"Es una joya especial. Estaremos todos allí. Han salido muchísimos jugadores, el nivel es altísimo, hacemos un esfuerzo para que la Minicopa sea más visible y que el pabellón tenga aspecto más profesional y se va a jugar en el Carpena la final porque los chavales se lo merecen".