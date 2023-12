El Joventut no da opción al Unicaja Mijas (50-74)

Al descanso valían los 21 puntos de ventaja de las verdinegras, lideradas por Laura Piera y Fatou Pouye. Tras el paso por vestuarios, el desempeño de las malagueñas mejoro, bajando la desventaja de los 20 puntos en algunos momentos del periodo y llevándose el parcial por 15 a 13, pero sin poder acercarse de todo a las catalanas.

Finalmente, la victoria cayó del Joventut que dominó en ambos aros (50-74). Salomé García y Akillah Bethel fueron las máximas anotadoras de las malagueñas con 11 tantos cada una, además de un buen desempeño de Rocío Ramírez, que sigue cogiendo ritmo y dejó buenos destellos de calidad con dos triples. El equipo de Francis Trujillo queda con un balance de 3-10 y una racha de cuatro derrotas consecutivas.

"No hemos empezado, aunque son mejores físicamente que nosotras. En las posiciones del 3 al 5 son superiores a nosotras en bastante aspectos. Eso no implica que no hemos empezado bien, que nos costó trabajo entrar al partido. Nunca hemos sido capaces de volver, no sé si hemos llegado a caernos del todo, me gustaría pensar que sí. No nos dio, nos han pasado por encima. Nos ha costado volver, no podíamos, no hemos encontrado recursos y es un equipo que está hecho para ascender y ha venido aquí y lo ha demostrado. Y nosotras no hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera", decía tras el encuentro el entrenador malagueño sobre la pista de Los Guindos.