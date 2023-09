Juanma Rodríguez y nombres propios: Tyson Pérez, Alberto Díaz, Kameron Taylor, Mario Saint-Supéry...

El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, estuvo en el programa Zona Verde de 101TV antes del inicio de la competición oficial. No quiso adelantar tiempos sobre la situación de Tyson Pérez y su llegada para el siguiente verano, pero entre líneas se puede atisbar la situación. "Es un jugador que hemos estado siguiendo. Teníamos muchos deberes hechos este verano y hemos intentado adelantar. No está del todo concretado, hemos mostrado interés como otros equipos. Tiene contrato con Andorra y poco más puedo decir. Siempre estaremos en el mercado. Si hay una buena situación de un jugador cupo, en una posición donde nuestros jugadores son veteranos... Pensamos que Tyson Pérez puede ser una opción importante cara al futuro dentro de unos parámetros sensatos y normales. En otras cuestiones no entraremos. Hasta ahí puedo decir. Siempre que hemos abordado una situación teníamos claro lo que queríamos hacer y no nos hemos movido, como ha sido este caso", señalaba el director deportivo cajista sobre el hispanodominicano, que empezará la temporada con el MoraBanc Andorra.

"Con mucha ilusión y ganas, a ver qué depara la temporada. El domingo, hablando con Will Thomas durante la fiesta de Dylan, dice que lleva 17 años de profesional y que no lo había visto en su vida en un partido de pretemporada. Fue impresionante la respuesta de la gente, las ganas de baloncesto que hay. Viene de lo conseguido del año pasado y es sensacional que tengamos este ambiente. Vino también otro tipo de gente, muchos abonados pero también gente que no suele y que es necesario que esté ahí para venir a los partidos. Fue fenomenal", señalaba Rodríguez sobre la sensación de euforia que había en el Costa del Sol, que hizo que el Carpena se quedara pequeño: "Es complicado, ya hubo una ampliación, pero una extra se descartó. Sabemos lo difícil que es llenar un pabellón todos los partidos. Ahora vivimos una época fantástica, esos 11.000 es un tamaño muy bueno, más costaría llenarlo. Mientras sigamos así, con el apoyo de la gente, mejor".

Dijo Ibon Navarro que la pretemporada había sido "irreal y engañosa" en cuanto a resultados, algo en lo que incidía Juanma Rodríguez: "Los entrenadores van más allá. Él está pensando en la semana, el comienzo de Liga, intentar meter jugadores y cambiar roles. Siempre es mejor construir ganando que perdiendo, pero esta capacidad que tiene este equipo de competir siempre al máximo nivel, de dejárselo todo, el hecho de venir, aunque nos falten jugadores importantes, de un trabajo anterior se nota mucho. El equipo sigue en una línea positiva, de saber lo que quiere, de transmitir, de defensivamente tener una nota muy alta. Ahora queremos meter a jugadores muy importantes y hay que redistribuir los roles y eso se notará. A veces pensamos que cuando estemos todos vamos a ser mejores... No, no es así. Si fuera tan fácil no haría falta ni entrenar. Tenemos mucho margen ganado, los cinco conocen sistemas y normas defensivas, es un proceso que no debe ser tan costoso, pero el equipo ha jugado con Tyson Carter y Mario Saint-Supéry de uno, que normalmente son dos. Barreiro jugando de cuatro, Baba Badji con minutos, Will Thomas de cinco... Quitando Djedovic, Taylor y Kalinoski, el resto hubo que moverlo. Hay que ajustar todo. Alberto y Perry necesitan tiempo. Ejim llega de un mes sin entrenar apenas y jugando poco. El primero que quiere ganar es Ibon, pero todo tiene un proceso".

El ambiente que se vivió en el Carpena fue muy comentado por todos los miembros del equipo y alrededor:"Dylan cumplió su promesa, interactuó con la gente, que vio a los jugadores cerca. Que sepan que a Dylan le ha costado un dinero, que va a pagar gustosamente. Estuvo muy bien. Esta fiesta en el Carpena fue lo que se ha creado con este grupo de jugadores, lo que ha transmitido. Ya no es sólo Alberto Díaz, que era el Cid Campeador que sostenía todo. Perry es carismático, Dylan también, Will Thomas... Un poco la identificación del grupo aquel de gente aquí del subcampeonato del 95, la han conseguido y se transmite. Intentamos tener en cuenta en la composición del equipo que haya un buen grupo técnicamente y humanamente. En su momento llamamos a seis-siete personas por cada jugador: Compañeros, entrenadores, directivos... Cada información es poca. En nuestra plantilla hay jugadores casados con niños, solteros, separados, casados sin niños... Pero esas personalidades han congeniado y se han unido. Ibon y el cuerpo técnico han tocado teclas y han hecho un gran trabajo. Hablando el año pasado con Dylan me decía que, en sus dos primeros años en Europa, cuando llegaba abril estaba loco por irme a mi casa. 'Aquí estoy encantado, tengo ganas de venir con mis compañeros, después me voy a comer con mis compañeros...', me decía".

Se refirió Rodríguez a otros temas

Salida de Brizuela y llegada de Taylor

"Tengo una frase, que siempre hay que estar en el mercado. Por mucho trabajo que hayas hecho, por mucho que hayas adelantado y hayas renovado... Pasa lo de Darío. Teníamos visto a Taylor con lo de Carter, que los derechos seguían siendo del Zenit. Lo de Darío pasa el 11-12 de julio y la cláusula de salida de Taylor expiraba el 15, por eso se hizo tan rápido. Si Carter, por h o por b, no hubiera seguido el hombre era Taylor. Estamos muy contentos, el scouting humano y personal era no de 10, sino de 11. Lo hemos comprobado porque es un chico humilde, trabajador, con una ética de trabajo impresionante. A nivel de jugador creo que hemos perdido con algunas cosas de Darío, esa genialidad, ese poder cargarse un partido con 12 puntos seguidos. Pero hemos ganado en otras cosas. Taylor nos va a dar mucha solidez en los dos lados todos los días. Ha tenido partidos en los que ya ha dado en pretemporada ese nivel".

Alberto Díaz

"Nunca tuvimos dudas. Alberto fue sincero y claro en la rueda de prensa. Es una renovación de cinco temporadas, que no es muy al uso. Hubo que dar unos pasos previos a ultimar el acuerdo para cerrarlo. Los rumores no les di crédito. Nunca llegó un acuerdo de nadie ni el agente insinuó nada. Simplemente era un contrato de una duración importante, había que ajustar cosas. Estaba la preparación del Mundial y no queríamos que perturbara. Muy contentos de que Alberto siga, es un premio para él poder ser la leyenda más importante de este club, por todo lo que ha significado, por haber sido la bandera y sostén en momentos malos. Jugando con huesos rotos, en situaciones increíbles me dicen los fisios porque hacía falta... Es sensacional que continúe, es un ejemplo para los jóvenes de la cantera y lo que queremos es que Alberto, hilando con lo del equipo con mucha gente que ha conectado con la afición, se libere de todo eso. Alberto es otro de esos deportistas especiales que todavía es capaz de seguir mejorando en su juego. Creo que debe centrarse ahora en eso. Es lo que él ganará como jugador, la experiencia acumulada, pero tiene mucho margen de mejora. Vamos a trabajar con él y él está convencido de seguir creciendo".

Euroliga

"Ojalá se pueda producir un entendimiento en el baloncesto europeo, pero soy muy prudente y escéptico. Sólo el calendario del año que viene ya tendría que haber algún jugador asustado. Terminar la final de ACB el 15 de junio e irse una semana después a preparar el Preolímpico, si te clasificas irte a preparar los Juegos... Después el club que te paga te tiene que dar tres semanas de vacaciones. Ojalá esas conversaciones se produzcan, haya una segunda competición, ascensos y descensos... Pero parece complicado".

Supercopa

"La mejor noticia es que estamos ahí. Es un torneo de pretemporada. Sirve para el campeón porque es un título y para los demás porque es pretemporada. Vamos con mucha humildad y a la vez con ambición. Para mí, otro equipo y Murcia son los que mejor se han reforzado. Han mejorado muchísimo su línea exterior e interior. Pabellón con todo vendido, con gente de Murcia. Vamos con ambición y humildad, a competir al 100% y a ver si podemos meternos en una final. El Madrid que jugó en el Costa del Sol con el que va a jugar la Supercopa estarán Tavares, Llull, Yabusele, el Barça con muchos fichajes también... Uno de los beneficios de la temporada el año pasado es que el Unicaja se ha vuelto a ganar el resto de los rivales y el entorno del baloncesto y es muy importante. Lo palpas muchas veces en los prepartidos, comentarios con los rivales... Denota que hay un respeto. A la hora de jugar un partido tiene su valor".

UCAM Murcia

"Se reforzó muy bien. Troy Caupain es un base americano con pasaporte, muy director, de los antiguos, pone el balón siempre donde hace falta. Hakansson era uno de los mejores cupos libres en el mercado, hizo una temporada el año pasado muy buena en Bilbao. Dylan Ennis un dos muy físico que ya jugó en Andorra y Gran Canaria, Birgander y Moussa Diagne por dentro... Siguen McFadenn y Jelinek. Para mí han mejorado claramente su plantilla, tienen un gran entrenador como Sito. Te puedes equivocar, pero creo que se han reforzado muy bien. En la otra semifinal daría por favorito al Madrid, casi el mismo equipo del año pasado. En el partido ante el Bayern, el Madrid tenía a Campazzo y Chacho ante un rival sin sus bases. El Barça tiene mucha gente nueva, nuevo entrenador, Jabari Parker a ver qué rendimiento da... Por esa continuidad, el Madrid es más favorito, creo".

Perry

"Molestia en la mano después de una caída en el Mundial. Quiso jugar el día del Bayern probarse un poco, para adaptarse, por precaución no jugó ante el Madrid".

Saint-Supéry

"No recuerdo un contrato profesional tan joven. Es un jugador que tiene mucho futuro, esta pretemporada jugando de uno, no su posición natural, le viene bien para conocimiento del juego y lectura. Pero ya vimos el domingo lo que Mario puede dar. Guille del Pino viene por detrás y vienen más aún... Nuestro objetivo en cantera es que a Alberto, Djedovic o Lima los puedan jubilar Mario y alguna más. Debe ser el objetivo de la cantera por delante de títulos o Campeonatos de España. De momento el trabajo es fantástico. Que los tres último MVP del Europeo sub 16 sean salidos de la cantera de aquí... Es para enmarcar".

LEB Plata

"Estamos en ello, en ese LEB Plata, en dar opciones. Dentro de unos parámetros sensatos, tener un equipo en LEB Plata cuesta cinco, seis o siete veces más que tener un equipo en EBA. Creemos que es necesario tener ese equipo, podría haber un planteamiento de tener una plantilla de 11 en vez de 12 y que éste sea un chico joven y si tenemos un problema, como esta pretemporada, tirar de ese equipo. Desde LEB Plata el salto es menor que un EBA y lo necesitamos".