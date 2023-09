Fichajes Unicaja: El club preguntó por Garuba e Ibaka

El Unicaja ha buscado un pívot temporero más, aparte de Illimane Diop, para completar la plantilla en este primer mes de competición por las ausencias de Sima, Lima y Kravish más la temporal por estar en el Mundial de Ejim. Pero la búsqueda (el jugador tiene que ser cupo, europeo o cotonou) no ha sido fructuosa. El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, admitió en Zona Verde de 101 TV que había llegado a preguntar por la situación de Usman Garuba y Serge Ibaka, jugadores españoles ahora mismo sin contrato NBA.

"La cosa está muy complicada. Hay nombres que sí, hemos preguntado por preguntar... Garuba, Ibaka... Tienen en mente otras cosas y no el Unicaja. De momento, ambos quieren NBA y si no terminan en NBA hay tres o cuatro equipos de Euroliga preparados esperando para ficharlos a los dos, no sé si el Madrid terminará fichando a Garuba. Entonces es muy difícil, no puede ser americano, tenemos ya los dos con Carter y Taylor. Tiene que ser europeo, cupo o cotonou. Aparte, tampoco te aceptan un contrato temporal. Hay buenos nombres en Sudán del Sur, que lo hizo muy bien en el Mundial, que hay nombres interesantes... Pero Sudán del Sur no es un país cotonou. Había nombres interesantes", relataba el director deportivo cajista.

"Es muy difícil a estas alturas y me consta que hay muchos equipos buscando pívots en Europa. Para uno o dos meses debe ser un perfil más joven, con hambre, que quiera una oportunidad aquí. Uno de los objetivos que tenemos para el año que viene es buscar ese sexto pívot joven de proyección. Baba Badji el año pasado no nos pudo ayudar mucho y este año sí lo ha hecho bastante. Markus Moller tiene 2.15, tiene proyección pero le han parado un poco las lesiones... Tener ese pívot ahí por si pasa algo. Es un objetivo. Con Nzosa ya habíamos llegado a un acuerdo con Estudiantes, imagina que empieza con nosotros, se lesiona y dónde va entonces. Yannick ha entrenado fenomenal, está mucho mejor que en los dos últimos veranos y creo que va a hacer muy buena temporada. He hablado con su entrenador y está encantado de cómo ha llegado y cómo está trabajando. Ojalá podamos recuperarlo la próxima temporada", insistía el director deportivo.

Ahora, la situación con los lesionados es la siguiente. "Yankuba Sima estaba impresionante antes de la pretemporada, yo lo veía entrenar cada día en Los Guindos. El 6 de agosto, dos días antes de empezar, tiene un tirón. David de aquel golpe se encontraba bien, sin darse cuenta empezó a viciar la pisada y salió la fascitis. Vamos a día a día. Parece que hay buenas sensaciones, pero a lo mejor mañana... La fascitis por la mañana te levantas y es un paso atrás. Yankuba tiene la cicatriz de la lesión, pero está todavía un poco blanda. Hay que ir con precaución, día a día. Trajimos a Illimane. Nos dio el domingo por ejemplo un buen relevo. Viene de jugar más en los últimos años más de cuatro, por sus características físicas y su peso ha tendido a alejarse del aro. Aquí le transmitimos que debía ser un cinco, pegarse, como lo que hacía en Baskonia. A pesar de ser liviano aportaba agresividad y energía. Es un relevo de 10-12 minutos de calidad, ojalá lo consigamos. Lo hizo bien en Galicia y con el Madrid más o menos también. Con ese relevo estaría genial", cerraba Rodríguez.