Juanma Rodríguez: "Jaime está así porque ha trabajado durísimo en verano"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, habló, además de la posibilidad de rematar la plantilla con un perfil de jugador distinto, ampliamente en Onda Deportiva de Onda Cero Málaga sobre la actualidad del equipo. Hay felicidad por la cara que se mostró en el primer partido de la temporada, pero es sólo el primer hito kilométrico de un largo maratón.

"Empezar con victoria da un plus de confianza. Pero esta Liga es muy exigente. Quitando el Breogán, que dio la sorpresa, y nosotros, todos los demás ganaron por menos de 10 puntos. Madrid y Barça sufrieron en casa. Es lo que hay en la ACB. Obradoiro es un equipo con gran potencial ofensivo. El hecho de dominar y estar siempre por delante y a nivel defensivo hizo que diéramos un paso adelante. Contrarrestamos a sus tiradores, paramos a Ellenson, que empezó muy bien...", analizaba Rodríguez, que advertía de que "hay que estar con las orejas tiesas. Vienen Tenerife, Gran Canaria, Murcia... Con el objetivo de ganar fechas y empezar con más jornadas pasa esto. Un inoportuno esguince de Darío hace que se pierda tres partidos en una semana, ojalá llegue al sábado, pero lo tiene complicado. El equipo trabaja bien, somos conscientes de las virtudes, hay que esconder las debilidades. A ver para lo que nos da. Por ganas, ilusión y trabajo no va a quedar. Agradezco a todo el que fue al Carpena, se notaban las ganas de pasarlo bien. Para los jugadores es importantísimo sentir ese calor. Ojalá se pueda unir más gente, porque significará que el equipo transmite".

"Se intenta transmitir desde donde estamos, desde la presidencia, conozco bien a Antonio, esa exigencia y ambición. Él está pendiente de absolutamente todo, pero en el tema deportivo ha delegado en mí y el entrenador. Somos dos personas de Málaga, que formamos parte del deporte de la ciudad y el hecho de volver es una responsabilidad cara a aficionados y gente que te conoce y te apoya. Transmitimos que el Unicaja debe volver a donde estuvo, que no será fácil. Hay que picar piedra todos los días. Vamos a estar muy cerca del equipo. Vamos a exigir, pero estamos en constante comunicación", decía Juanma Rodríguez, que piropea la actitud de los jugadores: "Para que la gente lo sepa, el gran partido de Jaime el domingo no es casualidad. Se ha pegado todo el verano trabajando muchísimo. Quería tener una buena campaña tras lo que había pasado. Ya en pretemporada lo veía como una moto. A eso le añades encontrarte bien mentalmente, la gente... Hace una canasta en paso atrás que es de una confianza bestial. Y eso es porque ha trabajado durísimo. Jaime tiene talento, pero ha trabajado muchísimo. De eso se trata. Todo el mundo sabe que tenemos mucha capacidad anotadora, pero esto no es balonmano. Hay que ponerse detrás. Muchos dieron un paso adelante. La gente ha entendido el mensaje. Vendrán momentos malos, pero la gente lo está intentando. Jaime conecta muy bien con la grada, a la grada le gusta su estilo. Y es fruto de su trabajo. Lo pasó muy mal, es un jugador muy comprometido y trabajó muy duro. Iba en pretemporada con una marcha más, con confianza. Dio una exhibición total".

"Hay que trasladarlo esto fuera, esa actitud y ese compromiso, ese paso a nivel defensivo. En el Carpena estamos arropados, pero cuando vayamos fuera habrá un ambiente distinto. Ahora hay un escenario distinto. Hay público y presión, eso no se vive desde hace tiempo. Sería muy importante ser sólidos en casa y fuera", incidía Juanma Rodríguez sobre lo que hay que transmitir en la pista también lejos de Málaga, empezando por La Laguna este viernes: "En la Supercopa compitieron muy bien con el Madrid, vienen de una derrota ante un recién ascendido. Hay que estar preparados para dar ese paso adelante. Se trata de mantenerlo y ser consistentes. Habrá situaciones en que no metas y habrá partidos de ir al barro, de pelearte, luchar y defender. Buscar ese registro cuando no estés acertado de tres. Es el gran salto de este año. Que el equipo sea capaz de entender eso y llevarlo a la práctica. Por actitud, deseo y ganas no será, estoy en cada entrenamiento y lo veo. El rival también juega, te puede meter tiros punteados y entonces le das la mano y a mejorar para el siguiente".

Sobre las bajas, Rodríguez decía que "a Darío creo que no le queda mucho, esperemos que después de esta semana pueda volver. Carlos Suárez va a necesitar algo más, pero no mucho. Ya está haciendo contacto con el equipo a media cancha. Él se encuentro perfectamente recuperado de su lesión, es tema de forma y ritmo. Aguantar el 5x5, el tema de cardio. Con la experiencia que tiene, sus virtudes, nos puede dar mucho. Asegura el rebote, sabe pasar muy bien, tiene buena mano. Está loco por que termine esa pesadilla. A nadie le gusta jugar tan pocos partidos con las lesiones. Tiene que romper esas barreras. En el momento que lo haga ayudará mucho".

Se refirió a otros muchos temas Juanma Rodríguez

Alberto Díaz

"Lo bueno que tiene es que el primero que no estaba contento. En el primer tiempo le roba el balón su alter ego, Zurbriggen, que lo conozco bien, base argentino con mucha hambre, agresivo e intenso. Alberto estuvo sensacional en la segunda parte. Su defensa y la de Jaime a los exteriores fue básica. Mete 0 puntos, pero es capaz de cambiar un partido. Me encantaría tener 10 Albertos porque es garantía de que vas a ser supercompetitivo. Se sobrepuso al mal inicio. Fue clave, dando intangibles. Mete 0 puntos, pero fue básico".

Cole y Eric

"Estamos contentos con ellos. Micheal cogió el Covid y no pudo ir a los Juegos Olímpicos. No vino en la mejor forma. La actitud y predisposición de los dos es extraordinaria. Cole tampoco llegó en buena forma, hay que admitirlo, pero esta pretemporada le ha venido muy bien, también Fotis lo hizo bien dándole muchos minutos para que conociera al equipo y coger forma. Están lejos de lo que pueden dar. Han dado pinceladas. Eric debemos tratar de encontrarle más. Su primera canasta llegó en el minuto 18 y prácticamente no había tenido opción. Es importante, dentro de un colectivo, darle de comer un poquito. Que no sólo haga el trabajo sucio. Lo hicimos al principio de la pretemporada. Ayer falla un alley hoop que suele meter. Su actitud es fenomenal. Cole es una posibilidad más en el juego exterior, defensivamente debe dar un paso adelante. Tiene muchos registros. Sabe pasar, anota de fuera y en los finales apurados va a ser muy importante".

Barreiro

"Nos puede ayudar de cuatro y tres, tiene capacidad para defender a algunos treses. Hay muchas situaciones que quiere aportar, bota... Necesita que se le conozca rápidamente y con los partidos y entrenamientos se conseguirá. Es un fichaje a largo plazo que dará muchas alegrías al club".

Objetivos

"Tenemos la ilusión por estar lo más arriba que podamos. Se viene de donde se viene. Esta Liga es cada vez más dura y exigente. De nuestra capacidad defenderá. Los jugadores son los primeros. Desde el club vamos a poner todos los medios. Tenemos que estar en el play off, evidentemente. Estará caro, carísimo. Sabemos cómo es la ACB. Los tres de Euroliga, Valencia, Tenerife lleva muchos años ahí arriba, Gran Canaria se ha reforzado muy bien, Joventut me ha encantado en pretemporada pese a tener varias bajas. Hay un pelotón de 8-10 equipos para tres puestos. Puede ser decisivo hasta el average. Es una liga muy exigente. Nos gustaría estar en la Copa, claro. En la BCL llegar lo más lejos posible, estar en la Final Four sería un éxito. Quitando los cuatro equipos que todos sabemos de Eurocup, con presupuestos de Euroliga, el nivel es muy parecido. Será una competición muy exigente. Debemos estar preparados y transmitir la ilusión a los aficionados que queremos".

Solidez

"Es el trabajo del entrenador y en lo que pone énfasis. Si eres sólido lo eres defensiva y ofensivamente. Ofensivamente tiene este equipo muchas virtudes y defensivamente, en el rebote, en el juego más duro, debe mejorar. Hay que dar pasos para esa solidez. Creo que hay varios pasos. Tener ese instinto asesino. Si Obradoiro se tambalea con 20 abajo, a pisarle el cuello y a marcharse por 35. Significaría que el equipo se va haciendo sólido".

Mentalidad

"Estando fuera observé que era un equipo joven y con falta de dureza. Cada jugador lo asimila distinto. Tenemos una psicóloga que va a ayudarnos este año, vamos a intentar que esa solidez mental el jugador la mejore. Nos pasó en Villagarcía. El Joventut fue muy superior. Metimos muchísimo contra Obradoiro y ese día no metimos nada. La expresión corporal del equipo era que no podemos. Eso hay que cambiarlo. Qué tengo que hacer para sumar, mi compañero después... Por ahí empieza. Puede pasar que pierdas, esta es una liga muy difícil. Pero hay que saber cómo ganar sin meter, es la asignatura pendiente del equipo. Ellos lo quieren los primeros".

Basketball Champions League

"No es una opinión por defender la postura del club. La Euroliga es la máxima competición continental como es la Champions en fútbol, no lo duda nadie. Vamos a hablar del Valencia, de la Virtus de Sergio Scariolo, del Partizan de Zeljko Obradovic y del Lokomotiv Kuban. Tienen entre 18 y 25 millones de presupuesto. Si hacéis un repaso de los equipos de la Champions y los de la Eurocup, podéis comprobar que quedaron más de Champions arriba en sus ligas. Lavrio y Dijon, equipos de nuestro grupo, así lo han hecho en Grecia y Francia. Tenerife y Burgos en España están ahí. Ya lo explicó el club, fue una decisión estratégica por tema de presupuesto. Este club empezó a ser lo que fue perdiendo una final de Korac, después ganando una final. Primero jugó la Liga Europea, después fue creciendo. Habrá rivales de mucho potencial en la BCL, habrá rivales similares a los de la Eurocup. Habrá aquí buen baloncesto. El club ha tomado una decisión y hay que aceptarla. Vengo de un sitio en el que las semanas se hacían larguísimas sin competición europea. Aquí la habrá, costará acostumbrarse a la competición, pero hay que convencer a la gente para que venga y disfrute".

Regreso

"Volví a mi casa con mi familia, he estado tres años sin ellos. Da un chute de energía. La gente en el club está con muchísima ilusión y ganas, me acogió sensacional, conocía a la mayor parte. Están con muchas ganas de darle la vuelta a esto. No están cómodos con una clasificación mala o poca gente asistiendo al pabellón. Estoy muy ilusionado, como todos, en intentar sumar y empujar para devolver al Unicaja adonde debe estar. No será rápido, hará falta un tiempo. Pero poco a poco lo iremos consiguiendo. Veo un ambiente muy positivo, el otro día me pararon en el súper dos aficionados que me transmitieron ese deseo de ir hacia arriba. Eso supone un aliciente para mí para levantarme cada día y pelear. Si lo hacemos todos, creo que lo conseguiremos".

López Nieto

"Cuando surgió esta opción meses atrás, Antonio me dijo que aceptaba el reto si yo estaba, si no no venía. Es confianza, pero también mucha responsabilidad para no defraudar. Dice mucho que un presidente deje trabajar en la parcela deportiva, que es lo más goloso. Las decisiones, después de hablar con el entrenador que tiene una parte muy importante en la confección, hay que transmitirlas al presidente. Espero que haya más aciertos que errores, que no se noten mucho. Cuando terminé en el Unicaja recibí una llamada de Elías Bendodo y Antonio Jesús López Nieto para llevar los Deporte de Diputación. Antonio es una persona muy malagueña, tiene sangre blanquiazul y verdimorada. Es un reto más para él. Aceptar la presidencia del club es una gran responsabilidad para él. Hombre de personalidad y carácter. Te deja trabajar, te da su opinión y te echa la bronca también. Son personas claras, me encanta trabajar con ese tipo de personas. Esto va de ganar e intentaremos ganar lo máximo posible".

Cantera

"Soy honesto, me he volcado en el primer equipo, había que completar la primera plantilla. Ahora es mi turno de volcarme con la cantera. Hay que intentar que podamos poner a disposición del primer equipo jugadores. Cuando haya lesiones temporales, que en vez de fichar a Edgar Vicedo lo asuma un canterano. Conseguir que haya jugadores que llamen a la puerta".

Femenino

"Se está trabajando muy bien a nivel femenino en Málaga, no sólo en el Unicaja. Otros clubes que no están en el foco hacen un grandísimo trabajo y quiero destacarlo. Este año el Unicaja fue campeón de España infantil y subcampeona cadete. Esta generación de 2004 que acaba este año junior y va a ser la base del equipo de Liga Femenina 2, con siete u ocho jugadoras, también fue campeona de España infantil. Toda la chica de Málaga que valga va a tener opciones de jugar en el Unicaja. Eso nos dará la posibilidad de jugar Liga Femenina, Challenge o LF2, todo dependerá del nivel. Tengo que empaparme mucho más, pero hay un muy buen cuerpo técnico".