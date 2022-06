Juanma Rodríguez: "Vamos a hacer un equipo con mucha hambre e ilusión"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, estuvo en la presentación de los campus de la Diputación y del CIBA de Fuengirola en representación del club. El club dio este lunes el primer paso con el fichaje de Kendrick Perry. A la conclusión fue cuestionado por varias cuestiones de la actualidad y la planificación cajista.

"Ya hemos incorporado a Kendrick Perry. Estamos contentos, es un jugador que esperamos que nos aporte ese físico, esa capacidad de jugar en dos posiciones, de uno y de dos. Puede hacer muchas cosas, tiene mucho trabajo defensivo. Tiene el valor añadido del pasaporte. Jugaba como americano pero tiene el pasaporte de Montenegro que confirmará en una próxima ventana FIBA. Es un jugador que tiene experiencia en el baloncesto europeo y creemos que con el resto de piezas que tendremos es un buen fichaje. No está siendo fácil, pero estamos en ello y viendo las distintas posibilidades, los distintos dibujos en el interior y exterior para que haya jugadores de características complementarias, para que el bloque exterior e interior cuajen bien. En eso estamos, no es un proceso fácil, pero llevamos trabajando desde antes de que acabó la Liga e irán apareciendo nombres en las próximas fechas", habla el director deportivo, que desgranaba las cualidades de Perry: "Jugador de 1x1, vertical, tiene un 35-36% en triples, puede hacer varias cosas en ataque, defensivamente es un jugador agresivo. Cumple muchas de las cosas que buscamos, pero hay que encajarlo con otras piezas del juego exterior. Es un jugador bastante completo. A lo mejor no es un 10 en nada, pero sí un 7-8 en casi todo. Hay dos ventanas, ahora en junio para el Mundial, hay otra antes del Europeo y después el propio Europeo. Creemos que en la ventana previa al Europeo es la que puede jugar, pero nos lo tienen que confirmar".

"Puede caber un base más, si fuera un jugador que pudiera alternar posiciones nos vendría también muy bien. El mercado durante la temporada está muy complejo, muy complicado, es muy difícil que vengan jugadores de calidad. Una de las cuestiones marcadas en rojo para confeccionar la plantilla es la versatilidad y eso buscamos", proseguía Rodríguez: "La gente quiere venir por el proyecto de club, que va a ser nuevo y va a cambiar muchas cosas. Hay muchos jugadores a los que eso les hace ilusión, formar parte y ayudarnos a que el Unicaja esté mejor la próxima temporada. No será fácil, ya lo sabemos, pero vamos a intentar hacer un equipo con mucha hambre e ilusión".

Cuestionado por dos nombres concretos que han sonado en las últimas semanas, James Webb (UCAM Murcia) y Granger, que no seguirá en el Baskonia, Rodríguez era escueto: "Como he dicho en todas las ocasiones que me preguntan por nombres, son parte de los 800 o 1000 jugadores que nos han ofrecido. Están en esa situación, no hay avanzado con ninguno de los dos".

Acerca del futuro de los jugadores que acaban contrato, el director deportivo aseguró que "cuando nos reunimos al acabar la Liga algunos supieron la decisión del club. Con otros, cuando ya tengamos claro el dibujo del equipo, tanto en la posición interior como exterior, les diremos si contamos o no. Si contamos, hablar con su agente y ver lo que quieren y si cuadra, hay muchas variables. De momento, hay algunos a los que se comunicó en la primera reunión. A los otros se les dijo que podrían entrar en escenarios concretos. Tres días después de que acabe el último partido de ACB hay que mandar las listas de jugadores de tanteo y a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Depende de cuánto dure la final. No veo un 3-0 del Madrid, a pesar de que el resultado de ayer diga otra cosa, así que habría que esperar".

"Tiene que encajar todo, a la vez que vamos por uno que el otro que equilibra y compensa pueda venir también. Que vayan encajando todas las piezas. El mercado va bastante lento y paradito este año. Estamos trabajando, puede haber alguna cosas, pero cerca cerca no. Tenemos que encajar todo y está el juego de tiempos también", respondía el director deportivo sobre si vendrán pronto más refuerzos, al tiempo que era cuestionado por si había habido alguna oferta o proposición por jugadores con contrato: "No hubo llamada por ninguno. Hubo en su momento un comentario de un representante sobre que si no contábamos con el jugador se lo dijéramos a tiempo y no es nuestro caso. Son jugadores cupo y necesitamos cupos también, no vamos a pasar de tener muchos a que nos hagan falta".

Por último, una de las grandes incógnitas del verano, si se jugará o no la BCL, algo esencial para el club. "El viernes es cuando tenemos conocimiento de la situación. Tenemos la ilusión de poder estar en la BCL, eso lo sabe la BCL. Tienen sus criterios que hay que respetar. El club ya hizo su trabajo, dio en su momento un paso muy importante de cara a la BCL. Los jugadores y agentes te suelen preguntar. Yo soy por naturaleza optimista, no tenemos la certeza de que vamos a estar pero yo digo que vamos a jugar. Veo cómo el club trabajó y la BCL creo que va a considerar todo. Tienen sus criterios, muy diferentes a los de Euroliga y Eurocup, pero vamos a esperar", cerraba Juanma Rodríguez.