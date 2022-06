Kendrick Perry, de Iverson a Larkin pasando por Norris Cole

La localidad de Ocoee, a las afuertas de Orlando (Florida), vio nacer a Kendrick Perry la víspera de Nochebuena de 1992. El nuevo fichaje del Unicaja es un base escolta de 1.83 metros y 29 años, con pasaporte montenegrino que da más flexibilidad en la composición de plantilla. Firma por una temporada con opción a otra. Emigró 1.000 kilómetros al norte para perseguir el sueño del baloncesto. Se formó en la Horizon League, que engloba cinco de los estados del Medio Oeste de Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos. De esa conferencia salieron en los últimos años, paradójicamente, dos jugadores que estuvieron las últimas temporadas en el Unicaja, Ray McCallum y Norris Cole. Precisamente, a Cole se comparaba él mismo cuando en 2014 intentaba dar el salto a la mejor liga del mundo y el ex cajista era un jugador que tenía cierto impacto en aquellos Heat que ganaron dos anillos. “Creo que mucho de lo que puedo hacer se compara con Norris Cole. Creo que puedo entrar y ayudar a cambiar el juego, ya sea en ataque o en defensa”, decía tras completar sus cuatro años en Youngstown State University, en Ohio. Creció admirando a Allen Iverson, icono en la transición de siglo para una generación de jugadores. Con un estilo muy diferente y sin tanta trascendencia, Iverson cambió a su manera el juego como lo ha hecho Stephen Curry. Un jugador de menos de 1.80 dominando fue una inspiración para muchos, como el bajito Perry, que siempre que ha podido ha llevado el número 3 a la espalda en su carrera en homenaje al pequeño gran jugador que llevó a los Sixers a una final de la NBA. El dorsal parece que lo liberará Jaime Fernández. Sus otras dos referencias tampoco eran malas: Dwyane Wade y Jason Williams.

"Cualquier cosa que mi equipo necesite para tener éxito saldré y lo haré. Se trata de llevar energía positiva y liderazgo dondequiera que vaya”, es su propósito confeso como jugador. "Esperando este nuevo reto. Pongámonos a trabajar", decía minutos después de confirmarse su fichaje. Entonces, completó una liga de verano con Orlando Magic, el equipo de su tierra, pero no logró meter la cabeza en la NBA y comenzó una carrera itinerante que arrancó en Australia. Vuelta a Estados Unicos para jugar en la G-League y regreso al baloncesto underground europeo. Hungría (BC Kormend y Szolnoki Olaj) y Macedonia (Karpos Sokoli) antes de llegar a Niznhy (Rusia), Levallois (Francia), Mega Bemax (Serbia), Cedevita Olimpija (Eslovenia), Panathinaikos (Grecia) y Buducnost (Montenegro). Sólo le falta jugar en Bosnia y Croacia para completar el pleno de las seis antiguas repúblicas yugoslavas. Influye el tutelaje de su agente, Misko Raznatovic (también el de Ibon Navarro), el agente más poderoso ahora mismo en el continente. Ha ganado títulos en Macedonia, Montenegro, Grecia, Hungría y Eslovenia.

"Una vez que realmente comencé a entender el baloncesto europeo y cómo eran las competiciones año tras año, mi objetivo era llegar a la Euroliga. Era un objetivo mío, es lo mejor de lo mejor aquí, es algo en lo que siempre quise jugar, así que ahora que estoy aquí estoy muy emocionado de ponerme a trabajar”, explicaba el verano pasado Perry tras fichar por el Panathinaikos, en el que fue compañero de perímetro con un antiguo ídolo en Málaga, Nemanja Nedovic, miembro del último gran Unicaja. No hubo suerte y cambió de equipo a mitad de temporada, al Buducnost, con el que mezcló la ABA League y la Eurocup. Tiene experiencia en la Basketball Champions League, que jugó con el Nizhny años atrás. No está aclarado si el equipo malagueño jugará aún la competición, aunque hay moderado optimismo en el club. "Creo que es un testimonio de que me mantengo fiel a la rutina y al trabajo que he realizado", expresa sobre su capacidad de adaptación a distintos baloncestos: "Me siento extremadamente bendecido y agradecido de que ahora estoy en condiciones de mostrar mi talento al más alto nivel en Europa".

Perry es un base que también puede jugar de escolta puntualmente. Habrá que esperar a ver cómo se complementa el perímetro cajista para valorar más profundamente lo que puede aportar al equipo, cómo encaja en el puzle. Da piernas, manos rápidas e intensidad en los dos lados de la cancha. Aunque puede cambiar su rol en función de cómo se complemente el juego exterior. Destacó bastante en la temporada 2020/21 en el Cedevita, con sus topes en Europa en puntos y asistencias. En Ljubljana, a las órdenes de Jurica Golemac, se fue a los 16.1 puntos (58% en tiros de dos y 35% en triples) y 6.1 rebotes en la Eurocup. No es un tirador regular, puede meter a rachas, pero quizá es uno de los puntos de más mejora en su juego. Con Alberto Díaz y Darío Brizuela, las otras dos piezas que se contraten (o se mantenga a alguno de los jugadores que acabaron la temporada) darán una medida más aproximada del teórico papel de Perry, que es un jugador con carisma y flow. Casa, de entrada, con la idea de equipo más vertical y físico que tiene en la cabeza Ibon Navarro. Puede jugar con otro base perfectamente, de ahí que quede abierta la puerta a que pueda llegar también Granger o Fitipaldo. ¿Jugador estructural sobre el que construir? No lo parece, aunque hay mucho que rematar aún.

Perry se crió en Orlando con un par de jugadores trascendentes en la historia reciente de la Euroliga, Shane Larkin y Scottie Wilbekin, ambos nacionalizados turcos. Compartía equipos con ellos desde los 11 años. "Jugábamos para el equipo de Orlando, éramos muy jóvenes, teníamos 11 y 12 años. Shane Larkin y yo somos de la misma ciudad, Scottie es del mismo estado y se unió a nosotros un poco más tarde. Shane y Scottie están dominando por toda Europa, jugando fenomenal. Están entre los mejores jugadores de la Euroliga, si no los mejores, y estoy muy contento de que sus carreras hayan tomado ese rumbo. El hecho de que crecí jugando con estos tíos que tienen tal reputación es algo fantástico. Shane siempre ha sido el jugador más rápido. Y cuando era niño jugaba de forma idéntica a como lo hace ahora. Era un jugador importante en el equipo, un máximo anotador y posiblemente el hombre más rápido en la cancha, siempre. En cuanto a Scotty, fue nuestro oponente durante algunos años, pero después de una temporada en la que le ganamos regularmente a su equipo, se unió a nosotros. Después de eso, constantemente nos burlamos de él porque se vio obligado a pasar a un equipo más talentoso porque no podía vencernos", relataba.

El racismo es un tema latente al que se refiere el americano: “Creo que, desafortunadamente, es un poco más frecuente en los Estados Unidos solo por cómo es el clima social, pero el racismo ocurre en todas partes. Lo más importante es intentar tratar a todos con respeto y luego, con suerte, recuperar el mismo respeto. Siendo un hombre negro no solo en Estados Unidos sino en el mundo, es posible que te etiqueten de una manera diferente cuando muchas veces este no sea el caso. Vienes con una etiqueta y tienes que educarte sobre cómo comportarte para no ponerte en algunas de estas situaciones desafortunadas”. Poseedor de una línea de ropa, muestra en algún documental cómo es su vida en el baloncesto y alrededor. Así es, a grosso modo, el primer fichaje del Unicaja para la próxima temporada. La veda se ha abierto e irán cayendo piezas en el dominó.