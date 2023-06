Juanma Rodríguez: "Lo mejor de la temporada fue ver el Carpena así"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, hizo balance de la temporada en Onda Cero Málaga, donde hizo un repaso sobre muchos temas distintos. Destacó la comunión con el público y señaló puntos de mejora en los que puede crecer el equipo.

"Lo más positivo es que la gente ha vuelto al Carpena, ha disfrutado. Me quedo con eso. Conozco a mucha gente aquí, me mandaban mensajes. Toda la gente del club ha hecho un trabajo impresionante. Yo no había vivido nada parecido al final de este año. Estuve en la Copa y Liga 2005-06, la Final Four con el triple de Pepe Sánchez... Pero esa demostración de cariño de la gente, de agradecimiento, no lo había visto. Recibí muchos mensajes con los primeros fichajes y me decían que se abonaban a la ilusión. Percibí un gran trabajo pero también una transmisión de energía positiva. Tyson Carter fue uno de los más aclamados porque nos hizo 30 puntos... Hubo una energía positiva que se transmitió. Cuestionó alguno al entrenador, pero lo habíamos visto trabajar y sabíamos que dándole las herramientas adecuadas para su baloncesto lo iba a hacer muy bien. Un año en el que tengo que destacar que no sólo ha hecho el equipo del Carpena, sino el de Los Guindos. Una previa de BCL, el Costa del Sol, la Final Four de la BCL, más de 35 partidos organizados en casa, con la gente sintiendo esto como suyo, han hecho un trabajo sensacional. La temporada terminó como debía terminar, agradeciendo el esfuerzo al equipo", decía Rodríguez.

¿Cuándo hubo consciente dentro del club de que todo iba viento en popa? El director deportivo explica esa sensación. "Cogimos una secuencia de cinco-seis partidos ganados, con Granada y Betis ganando de más 40, dos derbis seguidos... Ahí empezamos. Cuando vienen los jugadores de la selección tenemos que darles descanso. Les pagamos, pero los mimos son nuestros. Recuerdo a Alberto, que en el primer entrenamiento decía que los gemelos los tenía ardiendo. En la selección no entrenan, sólo juegan partidos a nivel altísimo de presión y exigencia. En octubre vemos, pasada esta integración de internacionales tras derrotas en Badalona y ante el Baskonia allí, ocho-nueve partidos ganando con solvencia. En Girona ganamos de 14 y cogemos una racha que dices 'buff, van para arriba'. El mensaje de los roles de Ibon iba calando, costó un poco. Ibon realizó un ejercicio. Le preguntó a cada uno cuántos minutos quería jugar. Y cuando les dio los resultados de la encuesta les dijo "véis que es imposible". He sido jugador, somos egoístas, es normal. Transmitió ese mensaje, algunos jugadores al principio les costó, pero han conseguido estar ahí y adaptarse".

"Hubo un momento en que comparamos, nos encontramos a mitad de mayo del 22 con mayo del 23. Terminamos la temporada regular perdiendo en Lugo por 25-30, nos fuimos fatal. En ese mismo fin de semana un año después estábamos jugando en Málaga la Final Four. Ese día había mucha presión y les pregunté a algunos '¿sabéis dónde estábamos este día el año pasado?' Y asintieron los que habíamos estado en Lugo", prosigue Rodríguez, que asumió entonces un año atrás que "nos dimos cuenta de que teníamos que hacer una gran revolución. Alberto, Darío y Jonathan tenían contrato, tres cupos que venían muy bien. Jony venía de una mala temporada, pero tenía dos años más y a partir de ahí buscábamos, hicimos un trabajo de todo. Búscábamos jugadores sólidos, consistentes y que defensivamente la gran mayoría tuviera buen nivel. Hicimos dos bloques, juego interior y exterior, intentando colocar todas las piezas, jugadores complementarios. El primer fichaje fue de Perry, fue una declaración de intenciones de lo que queríamos proponer como estilo, muy diferente a Alberto. Los equipos de Ibon, sobre todo Manresa y Andorra, habían jugado a ritmo alto, defensivamente muy agresivos... Ese primer fichaje fue el decir que de esta manera queremos jugar. Kendrick tiene también gran capacidad defensiva. Surgió la oportunidad de Djedovic, cupo con ocho años de experiencia en Euroliga, que sabe lo que es ganar, añadimos jugadores que también tenían experiencia. Buscamos un tirador como Kalinoski, queríamos ese especialista, que ya sabíamos que era algo más, como ha demostrado. Pensamos que estábamos más cojos si le pasaba algo a Alberto y Kendrick. En pretemporada jugaron Carter y Djedovic ahí y Tyson no fue bien, le costó muchísimo, pero fijaos cómo ha terminado la temporada jugando de uno, ha evolucionado mucho. Tengo que decir que nos hemos encontrado ese combo con un trabajo detrás. Es un jugador de mucho talento. Ponle retos, que los supera. El otro día tenía delante a Satoransky, Top 3 defensivamente en su posición en Europa por tamaño, por físico y por todo. Y fue capaz de dominarle en varios momentos".

Sobre el juego interior, Rodríguez explicaba que "buscábamos cinco jugadores. Si mirábamos la 20/21 y 21/22 el juego interior había que mejorarlo claramente, era básico. Equilibramos presupuestariamente con el exterior. Uno que fuera bisagra entre cinco y cuatro, Osetkowski. Dos cuatros como Ejim y Thomas y dos cincos, uno más de capacidad defensiva como Lima, y otro con mejor mano y capacidad anotadora, Kravish. Buscábamos solidez, consistencia, equilibrio entre juego interior y exterior y se ha conseguido. No me cansaré de decirlo, hay un componente de fortuna, traer a nueve jugadores que funcionan... Una parte de lo que queríamos era traer gente que ya conocía el club. Estaba el scouting humano y personal. En la plantilla hay algún divorciado, otro soltero, otro casado, uno con pocos hijos, otro con muchos hijos, como Ejim. Pero han congeniado impresionante. Sobre cada jugador llamábamos cada uno, Ibon y yo, a tres o cuatro personas distintas. Él más entrenadores y yo directores deportivo, los dos a jugadores, para conocerlos fuera de la cancha. Gente trabajadora y buenos profesionales. Por esas personalidades ha habido conexión con la gente. Alberto era el ídolo mundial, lo seguirá siendo, pero Perry u Osetkowski han llegado a mucha gente".

Rodríguez trató otros temas:

Yannick Nzosa

"Yannick necesita jugar. Estamos hablando para que vaya cedido a algún equipo y estamos trabajando en eso. Ha tenido dos años que creo que su foco estaba en otro lado, eso ya parece que no está. Tiene que centrarse en recuperar sus sensaciones como jugador. Está trabajando muy duro desde hace unas semanas para ponerse a tono y va a llegar muy bien a la próxima temporada".

Continuidad

"Cuando estábamos en las celebraciones de la Copa había una mesa con todos los americanos del equipo allí, les decía que si sabían lo que venía por delante. Teníamos una Final Four, una Supercopa, una Copa en Málaga, una Supercopa también en Málaga, otra posible Final Four si nos clasificamos... Hay muchos retos en los que ellos se van a sentir muy importantes porque se han sentido muy cómodos juntos, tanto en el campo como fuera. La química ha sido impresionante y han dicho 'no me puedo perder esto'. Han puesto mucho de su parte para continuar. Como dije en muchas ocasiones, me preguntaban si el compañero iba a continuar en las negociaciones. Eso no tiene precio".

Preparación física

"El cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo. Me gustaría alabar el gran trabajo de Marcos Cerveró, preparador físico. Cómo ha llegado el equipo a final de temporada, a tope, como aviones, pasando por encima, con todo el respeto, de Tenerife, con una exuberancia física tremenda habiendo sido el equipo que antes comenzó. Había mucho trabajo de carga, de medir, de ajustar... que ha sido impresionante. Hemos jugado 61 partidos y siete jugadores se perdieron uno o ninguno. Alberto y Darío venían con 80 partidos y ahora si van al Mundial van a jugar 100 partidos en un año. Es de locos. ¿Cómo no va a haber lesiones? Los jugadores de la NBA juegan 100 pero descansan cinco meses. Aquí no se les da tiempo".

Abonados

"Es una opinión personal de aficionado, es una materia que dominan otras personas en el club. Se está trabajando. Sería espectacular tener un Carpena lleno de abonados, pero es difícil. Otra de las cosas en que incidiría en que he visto mucha gente joven, mucho niño. Había siete u ocho niños en el viaje a Murcia, que se saltaron el colegio entre semana. Tenemos un target de abonados de 40 en adelante, que selecciona y no va a todos. El club trabaja en que se pueda devolver la entrada y ponerla a disposición del aficionado. La conexión entre la gente ha propiciado que la gente vaya a ver al equipo. "Me lo paso bien", me ha dicho mucha gente. Lo que se hizo con Carlos y Berni como embajadores, sentimiento de pertenencia, sentir como suyo. El equipazo en Los Guindos es de primer nivel en marketing, comunicación, ticketing, presidencia... Ha habido una atmósfera en la que los resultados han sido el culmen".

Memoria

"Agradezco todas las felicitaciones, la suerte que tengo es que hago lo que me gusta. Estoy entusiasmado cada mañana. Sé que en el baloncesto profesional lo conseguido la temporada anterior no vale para nada".