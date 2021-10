Juanma Rodríguez: "Estamos en el proceso de intentar volver a ser lo que fuimos y eso implica muchísimo trabajo"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, habló en Zona Verde de la posibilidad de sacar un equipo en LEB Plata la temporada próxima, pero también de otros temas en profundidad. "Estamos en el proceso de dominar el partido, para eso debes estar acertado en ataque y tener una defensa consistente. Tenemos talento, cuando vamos 8-10 abajo hay arreones de 10-12 puntos nuestros. Pero hay que hacer partidos más consistentes en los dos lados de la pista", dice sobre la progresión del equipo.

La situación de Micheal Eric, a la que ya se refirió Katsikaris, es un tema que preocupa. "Tenemos que recuperarlos y ayudarles. Eric pasó el Covid en verano, no fue a los JJOO. Nos comentan los servicios médicos que hay jugadores a los que afecta más. Por eso tampoco ha seguido un plan en verano que hace siempre para llegar bien a la pretemporada, tuvo que parar mucho tiempo. Y cuando ha vuelto a la actividad le cuesta más, está en proceso de recuperarlo. Dicho esto, que es la parte negativa, si cogéis todos los partidos, a pesar de que no está siendo ese jugador, en los momentos importantes de las victorias él ha estado. En Murcia, contra el Breogán... Nos dio esa consistencia. Tiene que hacerlo más tiempo y prolongarlo. Y también debe conocerse con el resto de compañeros. Cuando tienes un grande que rebotea, corre y pone bloqueos hay que darles balones para que no haga sólo el trabajo sucio. Él tiene una actitud increíble y no se queja de nada, pero es parte del proceso. Él va a mejor, pero queremos tener a ese Micheal Eric no sólo tres minutos y tener que darle cuatro de descanso, sino 25 minutos, con continuidad", explicaba Rodríguez.

Rodríguez trató otros temas:

Club

"Vengo de Sevilla tres años, la repercusión que tiene el Unicaja en ciudad y medios no tiene nada que ver, es mucho mayor. Es una responsabilidad, un reto importante. Estamos en el proceso de intentar volver a ser lo que fuimos y eso implica muchísimo trabajo. La gente en la oficina trabaja con muchas ganas. Los jugadores están ansiosos, como Darío, preocupado por no ayudar como querría, todos sabemos que es muy bueno, debe estar tranquilo. Todos quieren sumar. En el cuerpo técnico hay mucha gente nueva y todos están comprometidos, intentando dar soluciones. Hay muchos ingredientes super positivos. No es el Unicaja en el que estuve hace años, pero todos tenemos que sumar desde nuestra parcela, ser positivos. Vendrán momentos malos. El deporte es el presente. Nos vienen ahora tres partidos que igual perdemos tres. Nos podríamos poner nerviosos si se viera mala actitud, desidia o falta de ganas, pero eso no se ve, al contrario. Compromiso, ganas, deseo y entre todos tenemos que ayudar. Estamos en una Liga súpercompetitiva. Manresa ha cambiado, pero juega un baloncesto muy bueno. Es una competición muy exigente. Quitando cuatro equipos, la BCL y la Eurocup son parejos. No podemos rendirnos nunca. Hay que trabajar con mucha ilusión y deseo. Hay que mejorar. El compromiso es brutal. Hay un escenario de plantilla este verano. Hay jugadores que defensivamente les cuesta, pero lo intentan cada día. El mismo Axel, todos habéis comentado que ha empezado mejor, rebotea más, pone el cuerpo, saca alguna falta en ataque. Carlos Suárez, que lo ha pasado fatal, se va recuperando, es otro jugador experto que dará carácter. Eso está y entre todos tenemos que ayudar".

NBA

"Hay una segunda, la G-League, que es donde podemos pescar más, cada año mejoran los equipos. La tienes que seguir para conocer jugadores aunque la competición en sí sea durilla. La pelota es de los pequeños, los grandes apenas la tocan. Sigo desde hace muchos años lo que pasa en Estados Unidos. Hice una gira por la entonces CBA hace muchísimos años. La cantidad de jugadores que jugaban bien al poste bajo. Mike Ansley, Danya Abrams, Deon Thompson, David Wood... Muchos jugadores saltaron aquí desde allí".

Francis Alonso

"Francis el año pasado empezó impresionante. Metió cinco triples un día, otro cuatro y ya no es el jovencito nuevo, ahora van a por él los rivales, prefieren que la ponga en el suelo y vaya adentro porque tirando los mata. Él está dando un paso importante defensivamente, trabaja mucho. Tenemos que encontrarlo, claro, logrando esa consistencia en ataque, no vivir tanto del 1x1 y el bote".

Cabezas

"Un club así es más grande. Se hace justicia a todo lo que ha hecho Carlos, todo lo que dio. Yo viví el momento en que se le hizo una gran oferta y decidió marcharse a otro lado. Esto es baloncesto profesional y ya está, él eligió lo que pensaba. Siempre fue un jugador muy querido por la gente, desde el inicio. Conectó muy bien con la grada porque ganó muchos partidos en finales, transmitía mucho. He podido estar más en contacto ahora con él, está radiante, contento, súperilusionado de que se le haya reconocido. Cuántas tardes de gloria dio Carlos. Es momento de que disfrute con la familia y amigos de un acto que seguro que será precioso y que el club ha preparado con esmero. Carlos ha jugado hasta los 40 años, siempre con mucha pasión por el baloncesto y jugando en el país de su padre, también con canastas ganadoras allí. Con total justicia, siempre ha sido un tío muy honesto, muy sincero".

BCL

"En Nihzny estuvo bien, allí fue la fase final de la BCL. Buena organización, fuimos atendidos fenomenal, sólo pudieron ir 500 personas por restricciones. Hay un delegado BCL, un comisario... A nivel organizativo estoy viendo el mismo nivel de Eurocup, la FIBA está acostumbrada a organizar eventos de mucho calado. Vinieron a visitar el Carpena con tiempo y alucinaron con las instalación. La ilusión con la que se debe trabajar para eso, para ganar. Tenerife ha estado por delante del Unicaja estas temporadas, Burgos también. Pinar Karsiyaka es un equipazo, hay equipos importantes. Al Besiktas lo vi en el debut y me gustó mucho, también Galatasaray, Darussafaka, Hapoel aunque no haya empezado bien... Tenemos la intención de pelear por ganarla. Los jugadores no se van a dormir, los jugadores son los primeros que quieren llegar más lejos que nadie. Pero en un cruce un rival puede jugar mejor que tú. No podemos pensar que como venimos por la Eurocup y que vamos a ganar por el nombre. Ser humildes es fundamental".