El Unicaja trabaja para tener un equipo en LEB Plata el año próximo

Desde que a mediado de la década pasada se cerrara la vinculación con el Clínicas Rincón, exitosa y que permitió macerar la formación de numerosos jugadores que llegaron a la élite, se ha agrandado el salto entre Los Guindos y el Carpena. Se decidió recortar en el Unicaja en aquella época de ese flanco. Ahora, aunque la coyuntura económica no es boyante, se retoma esa posibilidad y es algo en lo que ya se trabaja. Alguna localidad en la provincia que dé hogar al equipo, hay un canal abierto con el acuerdo de colaboración suscrito el mes pasado, o alguna empresa son las posibilidades abiertas. Justo antes de la pandemia se ultimaba ese paso que se detuvo y que ahora, con otros responsables, se retoma.

Así lo confirmaba Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, en su visita a Zona Verde de 101 TV. "Vamos a trabajar en eso. Creo en ese modelo, no es una situación sencilla porque hay mucho condicionantes. Se va a trabajar por eso, es mejor jugar en LEB Plata que en la EBA. En LEB Plata, si salimos, iremos también con niños jóvenes. Los queremos formar y si tienes niños en ese nivel jugando a lo mejor tienes una lesión y no hay que ir a fichar a un Edgar Vicedo y puedes tirar de algún joven para tres semanas o un mes, es algo que ya hicimos. Estamos trabajando y espero que podamos recuperarlo. No es sencillo pero tenemos claro que lo queremos. Ojalá pudiera ser para la próxima temporada, pero ya os informaremos. Teníamos a Faverani y Paulao, por aquí pasaron Mirotic o Rabaseda... fueron unos años muy bonitos.", decía el director deportivo del Unicaja.

La experiencia del año pasado con la vinculación con el CB Marbella no salió bien. Pablo Sánchez, Jeffry Godspower e Ismael Tamba estuvieron con el equipo azulón en LEB, pero los dos últimos ya no están en en club cajista. "Lo importante de tener un vinculado en LEB Plata es que tengas el control sobre el equipo. Estas situaciones, como la de Marbella, pueden ayudar, pero no es lo mismo. El entrenador no es lo que te gustaría, aunque Rafa Piña para mí es un gran técnico, pero sí pones a un entrenador, tú haces el equipo, el entrenador sabe cuáles son los proyectos del club y cuáles deben jugar siempre que lo merezcan. Si quedamos mal, no importa. Hacerlo con otro equipo, que tiene sus ambiciones y sus necesidades, no es igual. Si te traes a entrenar a los jugadores con el primer equipo, pues ese jugador ya para el siguiente partido es difícil que cuente... Hay muchos factores en los que hay que tener al equipo controlado", razonaba Juanma Rodríguez.

Alvaro Folgueiras, junior aún de primer año, fue MVP de la jornada en la Liga EBA con una espectacular actuación. Es uno de los ejemplos de esperanzas que hay en la base. "Hay cantera, tanto en el masculino como en el femenino. Álvaro es un jugador de talento. Os cuento un secreto, el mensaje que le puse tras ser MVP. Le di la enhorabuena, pero que hay que seguir trabajando con humildad y esforzándose cada día y 'tienes que ser un ejemplo como MVP para tus compañeros'. Es lo que le puse. Si sigue en esa línea, tenemos muchas esperanzas puestas en él, el equipo junior tiene una gran mayoría de jugadores de primer año. Le ganamos el otro día a La Zubia, que tenía cinco jugadores con experiencia en LEB Oro y compitieron muy bien. Deben ir dando pasos. Que no se crean nada, en la próxima jornada igual hay valoración negativa. Vamos a estar atentos porque hay material humano y queremos crearles las condiciones para que se desarrollen".

Un equipo en LEB Plata, por ejemplo, permitiría que Pablo Sánchez pudiera tener minutos competitivos en una categoría en la que ya mostró solvencia la temporada pasada. "Pablo está una situación complicada para él. Entrena fenomenal, trabaja durísimo y a muy buen nivel. No vamos a enumerar los jugadores que hay ahí en su puesto. Buscaremos la mejor situación para él, de momento no hay nada, pero la temporada es larga. Tiene que trabajar como trabaja. Ojalá que venga un partido que tengamos esa consistencia para que pueda tener Pablo minutos. Un chico joven tiene que jugar, no puede estar todo el año sin hacerlo. Va con el EBA, pero tampoco entrena con ellos... No es una situación fácil. Contra La Zubia salió y estaba perdido, después lo hizo muy bien en el tercer y cuarto cuarto. Lo mejor para él es tener un sitio donde tenga minutos".

"Málaga se consolida como una provincia en la que se trabaja el baloncesto", aseguraba Rodríguez respecto al trabajo de los demás clubes: "Cinco equipos en EBA, uno en LEB Plata, uno en Liga Femenina Challenge, dos en Liga Femenina 2... Y hay clubes pequeñitos que hacen un trabajo fantástico. Pronto vamos a tener una reunión con el presidente y los clubes para que sepan que el Unicaja es un club amigo y ofrecerles nuestras instalaciones, nuestros entrenador, interactuar como club. En chicos y chicas se hace un trabajo sensacional, con mucha gente anónima. Venía de un club pequeño, he visto mucho baloncesto de cantera por mis hijos y tenemos que ayudar, lo entiendo así y Antonio también. Todos debemos beneficiarnos, no creernos el rey de mambo y tratar a todos mal", decía Rodríguez.

Sobre el equipo femenino, el director deportivo cajista decía que "pudimos forzar la prórroga en el último partido, hay tiempo suficiente, hay muchas jugadoras jóvenes, muchas juniors, que van a tener la oportunidad de jugar y en este equipo se va a apostar por ellas. Tuvimos que suspender un partido de LF2 porque el junior estaba jugando en Valencia un torneo en el que fueron subcampeonas. Lo lleva Manolo Trujillo y hay un gran equipo, como también en el cadete o el infantil. Hay muy buena cantera femenina. Van a ser la base del LF2 y jugará en Primera Nacional. Es una categoría con gente veterana. El Melilla tenía jugadoras serbias y cotonou, aquí apostamos la gente de casa".