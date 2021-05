No fue el partido que esperaba ver Fotis Katsikaris de sus jugadores, sobre todo durante el primer tramo del partido. Pero hubo reacción en el último cuarto y Unicaja ganó y luchará por estar en los play off ante el Real Madrid este fin de semana. Fue breve el heleno en el análisis del partido pero tenía claro otra vez esas desconexiones recurrentes del equipo y la capacidad individual tanto determinante de sus jugadores.

"Cada partido tiene una preparación diferente. El rival es diferente, tiene características diferentes. Creo mucho en eso. Tenemos que prepararnos mentalmente sobre todo, para un partido diferente como este. No teníamos la concentración que teníamos que tener durante la mayor parte del tiempo, del partido. Somos el mejor equipo de la liga con menos pérdidas y hemos perdido 18 balones, la mayoría de ellos por relajación, por no movernos el balón, por no leer su defensa", era en análisis inicial de Katsikaris, consciente de que su equipo tuvo momentos en los que se quebró mentalmente.

Pero fue tras el descanso cuando esperó una reacción que llegó en base al talento de sus jugadores: "Ha sido una primera parte con muchos fallos de los dos equipos. Ellos cogieron 12 rebotes ofensivos, tenemos un empate al descanso. En la segunda parte estaba esperando una reacción del equipo. Defender mejor, evitar las pérdidas y ejecutar de una mejor manera que en la primera parte. Hemos ganado hoy por el talento individual, tenemos jugadores con talento que pueden anotar. Hemos jugado mejor compartiendo el balón, buscando el mejor tiro a canasta. Me quedo con la victoria y nada más".

Uno de esos jugadores con talento fue Jaime Fernández, máximo anotador cajista del partido, que valoraba así el partido: "Creo que ha sido un partido. No hemos estado con mucha soltura. Sabíamos que sería complicado. Respeto al rival, han hecho un buen partido. Sabíamos que podía pasar. Nos ha costado jugar nuestro juego suelto. Hay que darle valor a la victoria, fuera de casa que siempre es complicado en Liga Endesa. Contentos por la victoria, queda un partido más para luchar por los play off y vamos a por ello".