En directo, Acunsa GBC-Unicaja

Últimos cartuchos para el Unicaja para meterse en el play off. Juega en la pista del Acunsa GBC, equipo ya descendido. Necesita ganar los dos partidos que le quedan, este y el domingo ante el Madrid, y que el MoraBanc Andorra pierda uno de los dos, ante Joventut y Acunsa GBC, que le quedan.

La previa

Se va terminando la temporada y los puntos de no retorno se acumulan. No hizo los deberes el Unicaja en las últimas semanas y ahora juega sin red cada vez que salta a la pista. Quedan dos partidos por delante y no puede perder ninguno si quiere estar en el play off. Cuesta creerlo, pero sí, la situación es esa. Ya sólo hay una manera de reconducir en la medida de lo posible el desaguisado y es pelear hasta el final. Si no ha habido baloncesto no hay explicación para que no haya orgullo. Demostraron los jugadores que lo tienen en Vitoria este domingo. Aunque en frente no estaba el mejor Baskonia la victoria debe servir para ganar confianza.

Rápidamente, tras asaltar el Buesa Arena que no es cualquier cosa, la expedición cajista viajó por carretera a San Sebastián. Allí espera el Acunsa GBC, que no juega por más que por el honor. Tras todo el jaleo del verano anterior llegó tarde a la ACB y con menos recursos que el resto, pero luchó con dignidad por merecer sobre la pista que debía seguir en la élite. Hubo momentos donde se pensó que era posible y que los vascos tenían mimbres para lograr una hazaña de mucho valor. Se les acabó la gasolina y volverán a la LEB Oro en los próximos meses. Otro paso atrás en busca de dos hacia adelante. No obstante, se ha sembrado para el futuro. Lo que queda tras el descenso no es un solar y hay que decirlo.

Uno de los jugadores que más ha crecido en el proyecto donostiarra es el canterano de Los Guindos Viny Okouo. Tras salir de Málaga por la puerta de atrás y resurgir en Lituania tenía una oportunidad de oro. Y la ha aprovechado el congoleño, obviamente favorecido por la lesión de Jaime Echenique. El venezolano era el hombre franquicia de Marcelo Nicola, que tuvo que darle más galones a Okouo. Y respondió con partidos muy sonados. Con sus taras, a sus 24 años ha hecho merecimientos para que algún club de la Liga Endesa apueste por él. Otro de los jóvenes al alza ha sido Dino Radoncic, que se había estancado tras pasar por varios equipos. Estuvo en el quinteto de jóvenes de la liga, lo que pone en perspectiva su desarrollo.

En condiciones normales, que no siempre se dan en el deporte, lo de esta noche debería ser un trámite. Porque uno no se juega nada y otro la vida. Pero 2+2 no siempre es cuatro. Katsikaris volverá a tener las bajas de Gal Mekel, Yannick Nzosa y Carlos Suárez, a los que tampoco se espera para el domingo. La intención es seguir con esperanza hasta la visita del Real Madrid. Antes el Morabanc Andorra se mide al Joventut este jueves. Luego, precisamente, jugarán en su pista con los guipúzcoanos. A los malagueños les hace falta una derrota de los del Principado, que perdieron otra vez a Tyson Pérez. El camino lleno de piedra continúa por San Sebastián.