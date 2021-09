Katsikaris: "El Tenerife está en mejor situación que nosotros, es la realidad"

Fotis Katsikaris compareció en la sala de prensa del Carpena antes del partido ante el Lenovo Tenerife. El técnico griego estuvo una temporada en la isla y conoce bien el club. Piropea las cualidades canarias y hace un repaso a la actualidad del equipo tras la primera victoria, que dejó buen sabor de boca pero ya es historia.

"Es un equipo con muchísimas experiencia, con un entrenador experimentado, con jugadores con mucho tiempo en su plantilla", decía el griego sobre el rival: "Espero un Lenovo Tenerife muy fuerte después de la derrota de la primera jornada. Saben cómo reaccionar tras una derrota, más cómo se produjo, esperamos su mejor versión, de actitud, muy físicos, muy duros, cuando pierdes así esperas con muchas ganas el siguiente partido. Siempre es difícil ganar allí para la mayoría de los equipos de la ACB. Es un grande ya, no es sorpresa las temporadas que hacen, el baloncesto que juegan y cómo compiten. Será durísimo. Todavía estamos pretemporada, debemos tener continuidad en nuestro juego, mejorar en la defensa y en cada día más encontrar los automatismos en ataque y atrás. Eso nos dará las líneas de competir y tener la solidez que queremos como equipo".

En Málaga se ve cómo el Tenerife, por sus resultados en las últimas temporadas, ha pasado en el escalafón al Unicaja. "Cuando estuve allí había un núcleo duro de los españoles, después hicieron un cambio de estructura y de ese núcleo. Ficharon a Shermadini y Huertas y las piezas que añadían eran jugadores con talento, experiencia y han hecho equipo sólido, súpercompetitivo. Siguen con humildad, con un perfil bajo, con tranquilidad. Es un club humilde, pero la verdad es que en los tres o cuatro últimos han crecido con una mentalidad ganadora y han llegado a ser uno de los grandes, están en mejor situación que nosotros, es la realidad. A veces miramos los escudos o los nombres. Se pasan unos ciclos y un equipo te puede superar. Ellos lo hacen muy bien, con estructura sólida de club, el mismo entrenador y casi el mismo equipo, cambian poco, están haciendo un bloque", razona el técnico griego.

Katsikaris hizo una encendida defensa del trabajo de Jonathan Barreiro. "No estoy de acuerdo con que no jugara bien el domingo, al contrario. Tenemos que fijarnos, es importante, en el trabajo, no sólo en la anotación. Estoy súper contento con Jonathan y por dónde estamos. Tiene 24 años, es joven, viene de bastante tiempo en un club diferente. Lo que nos da en el juego no lo teníamos antes. La gente puede pensar que como fichaje debe meter 15 puntos para decir que es un fichaje estrella, pero es un gran error. Las cosas que tiene él son valiosísimas. Nos da dureza, nos puede ayudar en muchos aspectos, en nuestra defensa. Tácticamente es muy bueno, rebotea y en ataque nos va a ayudar. Debe estar tranquilo, no debe demostrar nada a nadie. Habrá partidos en que anotará, seguro, llegará. Estoy muy contento", decía, al tiempo que hablaba de los otros dos fichajes. "Cole es un tema físico, llegó tarde, pero está muy metido con el equipo, hace trabajo extra para llegar al nivel físico que queremos. Está aprendiendo los sistemas, la filosofía y también está en el buen camino. Esto no acaba en la primera jornada. Me gusta la actitud que tienen los tres chicos. Eric tiene experiencia, conoce la Liga y está en ese proceso. Y con Jonathan estoy muy contento".

Cuestionado por si ve a Cole más como escolta que como base, Katsikaris no encasilla: "La ventaja que tenemos ahora mismo es que, tengo que ser sincero, nos ha dado mucho Jaime. Por su estado de forma, serenidad y lectura de juego. Me da una carta más, no lo esperaba antes de pretemporada, eso ha cambiado que pueda hacer más combinaciones. Cole puede jugar más con balón en sus manos, también como escolta. Menos a Alberto quizá como base o Brizuela y Francis como escoltas, Cole y Jaime pueden hacer los esquemas diferentes. Es una ventaja que tienes la oportunidad de escoger parejas diferentes durante el partido según necesitas, ver dónde puedes sacar ventaja. Quiero que Cole entienda ese rol de rotaciones, minutos, de qué necesitamos y explotar sus virtudes, sabemos lo vertical y bueno que es y en defensa hacer el mismo esfuerzo que todos".

Sobre la rotación en los pívots, Katsikaris decía que "no voy a tener el primer pívot titular o el tercero, cualquiera puede saltar a la pista. Titular pueden ser los 13. Depende de la preparación, del rival. Rubén no jugó, pudo jugar minutos ante el Obradoiro, pero ahora los dos equipos que vienen tienen dos pívots muy grandes y le vamos a necesitar y será importante. No hay que sacar conclusiones. Depende el rival, el básket cambia, no hay titulares. Puedes no jugar un partido y ser titular después".

"Es más fácil tener una rotación corta para un entrenador, pero no puedes llegar lejos con una rotación corta. Una lesión te complica todo", respondía Katsikaris sobre si prefería tener menos jugadores: "Si tienes una rotación corta, hay lo que hay. Es un reto, un desafío para un entrenador, para los jugadores, que estén todos atentos. Es un trabajo no sólo en la cancha. La comunicación con los jugadores es clave, que no saquen conclusiones: si hago dos faltas no juego, ahora está este delante, ahora no voy a jugar... Le dan vueltas a la cabeza. Deben estar preparados para jugar dos minutos o 20. No es fácil, pero si le dejas claro a los jugadores, deben procesarlo y aceptarlo".

Por último, Katsikaris respondió sobre cómo se puede trabajar con la pareja Marcelinho-Shermadini: "El objetivo es jugar el mismo físico que ellos. Si no jugamos con el cuerpo, duro, con contactos, va a ser muy difícil ganarles o llegar con opciones. Contra todos los equipos hacen daño, juegan de memoria, es la mejor pareja de la Liga, indiscutiblemente, es un tema táctico. Poner foco en el tema físico, defender el balón con Huertas y el trabajo del grande con Shermadini y las rotaciones por detrás del resto. Hay que limitar opciones, pero enfrente hay mucho talento, calidad y experiencia, aunque defiendas bien siempre buscan una opción. Va a ser largo, a ver si conseguimos llegar al final del partido con opciones".