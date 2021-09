Brizuela, baja para Tenerife

El Unicaja viajará a Tenerife sin Darío Brizuela y Carlos Suárez. Lo del capitán se tenía asumido y también lo del escolta vasco se veía venir una vez no había podido entrenar a causa del esguince de tobillo que se realizó en el último partido de pretemporada. "Darío no va a jugar, tiene aún unas pocas molestias y estamos en proceso recuperación", confirmaba Fotis Katsikaris en la sala de prensa. Viajará en su lugar Pablo Sánchez. Se queda Brizuela en Málaga trabajando y también parece complicado, no hay mucho margen, el sábado ante el Gran Canaria.

"Carlos hace cosillas, pero, como dije, hemos de tener mucha paciencia con él. No es tema de su lesión, casi no tiene molestias, pero ahora debe coger minutos de juego en pista, coger confianza, mejorar su cardio, estamos en este proceso", señalaba Katsikaris sobre Carlos Suárez. El capitán lleva sin jugar un partido oficial desde febrero, su único partido en 2021 porque venía de otra lesión, y se necesita un proceso de acondicionamiento. Edgar Vicedo suple de manera temporal su ausencia. Entre Tim Abromaitis y Jonathan Barreiro llevan adelante la posición de ala-pívot con la ayuda del madrileño a expensas de que Suárez regrese. Aunque, vistos sus tres últimos años, hay que ir con cautela.