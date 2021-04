Fotis Katsikaris acabó satisfecho con el trabajo de sus jugadores para el triunfo ante Bilbao Básket. Fue sobre todo la actuación excelsa de Darío Brizuela y un último cuarto solvente en defensa los que permitieron doblegar al cuadro vasco. El entrenador recalcó que estaba algo "preocupado" por las semanas sin competir del equipo.

"Una victoria muy trabajada. Un partido súper complicado después de tanto sin competir y con un equipo que está luchando por mantenerse. Ellos salieron al partido con un cambio de defensa, zonal y ajustes, nosotros no tuvimos la calma. Empezando por el ataque. Debimos buscar más equilibrio, situaciones y oportunidades hacia canasta. Atrás tuvimos problemas con el rebote ofensivo. En general una primera parte con muchos nervios de nuestra parte. No tuvimos la serenidad de gestionar bien el juego en general", comenzaba su análisis el preparador griego, consciente de los errores y de la mejoría final: "En la segunda parte el tercer cuarto es parecido. En el último cuarto subimos la intensidad, mejoramos la defensa con los bloqueos directos, sobre todo llegando. Mejoramos en ese aspecto. Robamos muchos balones y cambiamos la dinámica con nuestra defensa. En ataque tuvimos las ideas más claras, con más equilibrio y menos pérdidas. Quiero felicitar al equipo, no fue fácil. No habrá ninguna fácil Tuvimos la paciencia y la calma en el último cuarto. Ganamos el partido con nuestra defensa.

Sobre el recital anotador de Brizuela, Katsikaris resaltó sobre todo su capacidad de concentración durante todo el partido: "Lo bueno es que a veces un jugador con el talento de Darío tiene esa capacidad. En el primer cuarto tuvo dos o tres pérdidas fáciles, que podía controlar. A partir de ahí se centra otra vez en el juego, en lo que tenía que hacer. Sabíamos lo que puede hacer Darío, lo que puede hacer mejorar. Me gustó su actitud en defensa, jugando con manos, bien con el balón, tuvo asistencias y aplicado en rebote. El techo lo pone él".

También descartó que el equipo tenga dariodependencia: "Tiene que leer mejor, puede hacerlo. Si tengo que jugar mañana con Darío va a ser un dolor de cabeza. Es tan rápido y explosivo hacia la canasta... en ese momento podría leer mejor. Ellos están en bonus y no fue hacia canasta. Creo que no tenemos dariodependencia. Dario ha metido hoy 32 y mañana será otro. Sabemos que el equipo tiene mucho talento para anotar. El problema son las pilas para defender".

"No es lo mismo entrenar que jugar. El equipo está acostumbrado a jugar dos partidos. De repente tienes una tercera ventana. Sabemos que es el mes más importante, todos dentro con muchos partidos. Ahora vamos a tener muchos partidos seguidos. Me tenía preocupado si íbamos a jugar con ritmo...", confesaba Katsikaris sobre el parón obligado: "Lo que me gustó es que no entramos en pánico, curramos mucho el partido, trabajamos bien y al final hemos ganado. El último cuarto me gustó mucho, fue como entrenamos. Defendimos bien, concentrados. Los propios jugadores que creen en el trabajo y en ellos mismos, en lo que pueden hacer individualmente y como grupo".

Sobre la situación del club

"Nos centramos solo en lo deportivo. Tenemos que hacer nuestro trabajo. A partir de ahí... no nos va ayudar hablar de este tema. Espero que pronto lo solucionen. Es un equipo con mucha historia, muy estable, sólido, con una ciudad que ama del baloncesto. No hemos hablado en profundidad. Veo a los chicos centrados, no nos distrae la situación. Está en otro proceso el club, de encontrar una estructura, un presidente... No es que tenga alguien contándome cómo está la situación. La situación la está hablando la gente que la tiene que hablar. No hay más comunicación conmigo".