Fotis Katsikaris analizó el partido de este sábado ante el Joventut de Badalona, el cuarto esta temporada para el Unicaja, segundo para el entrenador heleno. Sobre el último enfrentamiento, que ganaron los cajistas tras un gran último cuarto (88-74), recuerda el técnico que "jugamos bien en ese partido, era un partido peculiar, teníamos muchas bajas, no estábamos aún clasificados..."

"Cada partido es diferente. Mañana tenemos otro partido contra ellos, será el cuarto, nos conocemos muy bien. Y ellos a nosotros. Es un equipo muy bueno, con experencia, bien equilibrado. Vienen con una victoria importante ante BAXI Manresa. Vienen muy animados", explicaba Fotis sobre los catalanes, muy consciente también de que deberá levantar la moral de los suyos: "Tenemos que recuperar las sensaciones, fue una derrota dura en casa. Es una gran oportunidad de recuperar nuestro juego, confianza y jugar duro. Los conocemos muy bien, sus virtudes como equipo, sus carencias también".

La receta de Katsikaris para vencer es clara: "Lo más importante para nosotros es salir mañana con confianza, desde el salto inicial, jugar duro, jugar un buen baloncesto, compartir el balón, buscar la mejor opción en ataque. También hacer nuestros deberes atrás será fundamental. Sobre todo con sus hombres en poste bajo, Tomic, Brodziansky, luego sus tiradores... Todos los conceptos que van a proponer, estar preparados y hacer el mejor trabajo posible. Ferrán Bassas es un jugador bueno, muy muy listo. Puede anotar, pasar... como él, Dimitrijevic son dos bases que pueden anotar y generar por los demás. Tenemos que hacer un buen trabajo contra ellos".

Los play off de la Liga Endesa cada vez son más caros y el Unicaja no se puede permitir más tropiezos, algo sobre lo que reflexionaba Fotis: "No nos queda otra. No quiero pensar en negativo, quiero que pensemos en positivo. Creer en nosotros mismos. Nuestras virtudes como equipo, recuperar la fe y confianza y jugar un baloncesto colectivo, bueno, apoyarnos unos a otros. Esa es la manera de ganar el partido de mañana".