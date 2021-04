Misko Raznatovic recluta al hijo de Adam Wojcik

Nuevo cliente para BeoBasket, una de las agencias de representación más importantes del mundo. Misko Raznatovic, que le lleva los asuntos a varios jugadores de la plantilla del Unicaja como Mekel, Bouteille y Deon Thompson, ha reclutado a Dan Wojcik. Se trata del hijo del malogrado Adam Wojcik, que pasara hace algo menos de 20 años por el equipo malagueño. Ya había nacido Dan, que ahora tiene 21 años. El joven juega de ala-pívot y mide 2.06 metros.

El polaco juega esta temporada en el Slask Wroclaw, habiendo pasado buena parte de la temporada en el filial. Empezó su trayectoria como jugador de baloncesto en las categorías inferiores del Chalon francés y de ahí dio el salto a la NCAA, donde pasó por Missouri State y también por Northwest Florida State College. Su unión con Raznatovic debe darle un impulso a su carrera.

El agente serbio mostraba su alegría por redes sociales tras llegar a un acuerdo con Dan Wojcik, ya que su padre también fue cliente de BeoBasket. "Muy orgulloso de anunciar que Jan Wojcik, hijo del legendario Adam Wojcik, es nuestro nuevo cliente. Adam fue uno de los primeros clientes internacionales y mi amigo cercano", escribía Misko.

Very proud to announce that Jan Wojcik, 206, '99, PF/F, son of the legendary Adam Wojcik, is our new client! Adam was one of the first our international clients and my close friend!#BeoBasket