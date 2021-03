El Unicaja cerró su participación en el Eurocup con el Mónaco en un partido en el que el cuadro monegasco fue muy superior físicamente (89-98). De la misma forma lo valoró Fotis Katsikaris, que se rindió al poderío físico del rival: "Es una situación muy simple, la lectura es muy simple: con este equipo no podemos. No podemos por las características que tienen y cómo estaban jugando".

"Ellos tenían la paciencia en la segunda parte de castigarnos en situaciones que teniamos problemas y debilidad. Hemos dado mucho dos contra uno, no podíamos parar en poste bajo, no podíamos parar a los cuatros, han hecho un trabajo muy bueno para ganarnos. Merecidamente son primeros en grupos con la victoria, quiero felicitaros por el partido, la victoria y el primer puesto. Desearles suerte en los play off", analizaba tras el partido el técnico cajista muy tocado por la abrumadora derrota.

Katsikaris profundizó más en la superioridad física del Mónaco y el déficit en este sentido que tiene su equipo: "En un partido puedes aprender, una experiencia ha acabado siendo mala. Cuando tienes que hacer un análisis con tranquilidad hay muchos factores que tienes que mirar. El físico es fundamental para un equipo de baloncesto que quiere competir a este nivel. Monaco ha hecho un equipo muy físico, en casi todas las posiciones. Es un modelo, no digo que Unicaja tenga que hacer el mismo modelo, pero en este equipo falta físico. No lo digo yo, cualquier que vea este equipo. Había un momento que no podíamos, ni en defensa ni en ataque. Todo esto por el físico. Ellos son capaces de castigarte, son verticales y fuertes. Para la temporada que viene... si quieres competir el físico es uno de los elementos y factores más importantes".

También espera el entrenador cajista que varios de sus jugadores se recuperen para el próximo partido de Liga Endesa: "Tenemos estos días para preparar el partido, para recuperar a la gente. Ya estamos muy justitos. Jaime ha jugado muchos minutos, ha hecho todo lo que ha podido. Necesitamos a la gente, espero que así sea para el sábado".

El Martín Carpena contó de nuevo con la presencia de su público casi cinco meses después, algo que Katsikaris valoró como "un poco extraño". "Había un poco de ruido en la grada, lo echamos mucho de menos. Es difícil jugar con el pabellón vacío. Es bueno que podamos sentir a la gente que ha venido. Lastima que no hayamos podido ganar. Esperemos que llegue el momento de que vuelva todo el público en el Carpena", valoraba", zanjaba su intervención el técnico.