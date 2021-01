Fotis Katsikaris hizo un extenso análisis del partido del Unicaja ante el Nanterre, una derrota en su primer partido en casa que le deja casi sin opciones de estar en los cuartos de final. Es un palo durísimo para el club, pero el griego intenta, con la mente más limpia, diseccionar lo que pasa.

Dio valor a lo que hizo el Nanterre Katsikaris. "Es un muy buen equipo con el balón en sus manos, juega un baloncesto con buenos espacios y con amenazas exteriores con Kaba como alto y grande. Cordinier es uno de los mejores que hay ahora mismo en Europa, NBA de potencial, cualidades físicas y habilidades. Nos creó muchos problemas. Han salido muy agresivos. En el segundo defendimos mejor y hay un momento en el que nos ponemos nueve puntos arriba y es una cosa que hay que solucionar ya, no hay más tiempo. No jugamos inteligente en esos momentos, tenemos faltas para hacer, perdemos balones y nos vamos sólo con dos puntos arriba al descanso", decía con contundencia el técnico de Níkea.

"El tercer cuarto fue desastroso cómo defendimos, en el uno contra uno, con ayudas sin sentido y esa sobreayuda viene de ganas, esos jugadores tienen ganas, pero tácticamente nos hemos equivocado", proseguía Katsikaris: "Hemos concedido triples liberados. Tuvimos 14 pérdidas en la segunda parte, se nos ha ido de la mano. Sólo hicimos cuatro en la primera parte. Hay pérdidas de pasos que no das el balón, puedes defender, pero hemos perdido balones de malos pases, que nuestro equipo tiene ese talento. Hicimos números muy buenos para ganar un partido. Hay que defender mejor, no me importa ya si tienes el físico mejor o no. No hay otra solución. Cada uno debe asumir su responsabilidad. Hay que levantar el ánimo de cada jugador y el propio jugador tiene que dar todo lo que el equipo necesita, quitar lo negativo, que es humano, y seguir adelante".

"El tema de la presión que existe, por supuesto", razonaba Katsikaris cuando se le cuestionaba por cómo casaban tener jugadores inteligentes, como destacó en su presentación, con malas decisiones: "No es fácil, pesa todo, la camiseta, el balón, la situación. Eso tenemos que romperlo. Hay que poner remedio, se lo he dicho a ellos. Entienden muy bien el baloncesto, comprenden situaciones, son muy inteligentes. Pero para no tomar la decisión es que tienes que aguantar, en menos de un segundo tomar una decisión. No tenemos tiempo, pero es mi responsabilidad arreglarlo. Junto como grupo. Tenemos que solucionarlo. Estas situaciones son críticas y no sólo es este partido o de Sevilla, vienen partidos así de detrás. Con una diferencia buena hay que gestionar de mejor manera. La agresividad no sólo, sino también en ataque. El equilibrio que te da una buena ejecución te da otra confianza. Si pierdes balones, pesa mucho. Pierdes tu comunicación, tu intensidad, tu defensa".

Cuando se le preguntó por Gerun, que no jugó ningún minuto, y si hay que fichar, Katsikaris dice que "lo ve todo el mundo, tenemos que recuperar a mucha gente. El baloncesto es para altos, grandes y buenos cuerpos, pero todas las decisiones la toman los pequeños. Hay que recuperar gente físicamente y otros tienen que encontrar también el ritmo. Lo que necesita el equipo es que ahora pueda anotar, compartir, generar, pasar bien el balón. El grupo no es sólo Francis, Gerun o Rubén, que hoy no estuvo muy bien. Es el grupo. Cada uno tiene que recuperarse y puedo hablar horas con un jugador pero no es suficiente. Tenía una rotación en la cabeza y en el futuro ya veremos. Sí, igual el equipo tiene que reforzarse en esa posición", aseguraba.

De nuevo, Nzosa fue protagonista y se preguntó al entrenador. "Es un jugador muy interesante. También tenemos que protegerlos nosotros y vosotros. Tenemos que cuidarle. Lo que me sorprende es que, pese a su falta de experiencia y su edad, tienen una madurez baloncestística extraña. Comete pocos errores para su edad en un jugador grande. Es una gran ventaja para su futuro. Es también su baloncesto, no es físico. Lo que puede entender, aprender y ejecutar. Tiene un altísimo nivel y nos puede ayudar a nosotros", dice del pívot congoleño.