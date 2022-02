Katsikaris, una situación insostenible

La terrible deriva del Unicaja puede cobrarse su siguiente víctima con Fotis Katsikaris. En el seno del club se debate si se afronta su destitución o se opta por que dirija al equipo en Ucrania. El desplazamiento hasta Zaporizhia se comienza este lunes por la mañana para, vía Estambul, llegar al escenario del partido ante el Prometey. Su crédito está bajo mínimos. La idea de los dirigentes cajistas era aguantar hasta junio y ahí evaluar la situación, sólo con la línea roja de que peligrara la categoría. Y ya lo dijo el propio Katsikaris tras caer ante el Cluj. "¿Cómo vamos a ganar partidos?", se preguntaba el entrenador, lamentándose de lo que le falta al equipo, que ha recibido un par de refuerzos con Mooney y Kravic más la salida de Norris Cole, al que le se busca destino tras comunicársele que no se cuenta con él.

La situación es peliaguda. El Unicaja está empatado, con siete triunfos, en el 13º puesto con el Andorra, que tiene un partido más pero que va volando tras el cambio de entrenador. Tras ganar en Madrid apalizó al Joventut. Obradoiro juega en Barcelona y Fuenlabrada recibe al Baskonia. Ambos tienen seis triunfos. El Betis dio señales de vida con su victoria ante el Breogán y empató con cuatro victorias con el Burgos, que no juega esta semana por los casos de covid en el Gran Canaria.

Es obligado mirar por el retrovisor. El desplome, con sólo una victoria en los últimos seis partidos, es acusado. Aunque los marcadores no son humillantes, cada vez se está más lejos de ganar partidos en ACB. Cualquier rival parece inabordable, como Bilbao o Zaragoza, los últimos. Buenos equipos, plazas de tradición de baloncesto, pero sin el músculo financiero del Unicaja. De hecho, se les pagó traspaso por Bouteille y Barreiro, respectivamente, en los dos últimos años. Pero el dinero mal invertido propicia estos problemas. El Unicaja es una birria de equipo, es lo que demuestra en la pista. Buenos jugadores que conforman un mal conjunto. No ha jugado bien en toda la temporada, pero ha ido perdiendo competitividad a medida que pasaban los meses. El colapso ha llegado prácticamente a la misma altura que la pasada temporada.

Es imposible justificar una renovación por dos temporadas en verano, pensando en un proyecto a medio plazo, y echar a los pocos meses al entrenador. Es uno de los motivos por los que no se ha planteado hasta ahora la destitución de Katsikaris. Pero los resultados son los que son. En la eterna transición, dentro de una progresiva pérdida de prestigio y estatus, que se vive en el Unicaja, se esperaba un año más tranquilo en ACB con el cambio a la BCL. Y ha sucedido lo contrario. Menos exigencia, menos competitividad. Es posible que se ahorren partidos y cansancio. Pero en un equipo de jugadores tan necesitados de balón y protagonismo no ha funcionado.

La inminencia del viaje a Ucrania puede dilatar la decisión, pero el crédito de Katsikaris está bajo mínimos. Los movimientos en los distintos equipos han puesto en el mercado a Dusko Ivanovic o Ibon Navarro. También se ofreció a equipos que cambiaron de técnico a Simone Pianigiani, que tras dejar China intenta explorar otras experiencias. Son técnicos de nivel, pero que seguramente no aceptarían sólo un contrato hasta final de temporada. Y la propia experiencia de Katsikaris no ha mostrado que se acertara prolongando ese estatus. Mirar para abajo, para uno de los ayudantes o hacia Los Guindos, sería otra opción. El toro que habría que coger sería un morlaco, no obstante.

El Unicaja parece un equipo roto en la pista. Con jugadores guerreando por su cuenta, buscando sus números. Con poca contundencia defensiva, por más que sea el equipo que menos puntos recibe en la BCL. Con un entrenador que, tras intentarlo todo, no da con la tecla y evidencia desesperación. Sólo ha ganado tres de los últimos 10 partidos oficiales. Momentos de decisiones trascendentes en Los Guindos.