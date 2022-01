Katsikaris: "Me encanta Saint-Supéry, va a ser un gran jugador"

Entrena estos días con el Unicaja Mario Saint-Supéry. El jugador rinconero, de sólo 15 años y aún cadete de segundo año, juega habitualmente con el equipo junior y está viviendo en este paréntesis escolar navideño el día a día con un equipo profesional. Quienes le ven entrenar aseguran que para nada desentona. Ya estuvo en algún entrenamiento de temporada y en la pasada ventana. Es fijo en las convocatorias de la selección española de su edad.

Fotis Katsikaris fue cuestionado por cómo se estaba adaptando a la dinámica profesional y el griego tuvo palabras muy elogiosas para Saint-Supéry. "Va a ser un gran jugador, tiene un gran un físico natural, unas patas impresionantes, increíble. Y es muy, muy inteligente, pilla todo muy rápido, tiene un buen feeling para el juego, es talento suyo natural. Y eso le puede ayudar a explotar como jugador", reseñaba el entrenador, que desde el lunes no podrá contar con él con el regreso escolar: "Ojalá pudiera estar todos los días, pero por temas de colegio no podrá estar siempre. Es un proyecto súper interesante, me encanta, tiene carácter, no tiene miedo, con mucho respecto por los demás, pero no es nada tímido. Tiene mucho talento para jugar de base y escolta y ojalá que tenga suerte porque tiene un futuro brillante. Es un chico con mucha educación y tiene un buen feeling con el juego".

"A veces esperamos algo espectacular de algún joven, de un talento especial, pero hay varios jugadores que pueden llegar al primer equipo haciendo un rol", recuerda Katsikaris, que acude a ver al EBA cuando no coincide con el primer equipo y ha trabajado con un grupo más amplio de canteranos: "Hay jugadores que en el futuro de verdad pueden llegar, estamos haciendo un buen trabajo en la cantera y la conexión en las ventanas y la pretemporada demuestra que pueden ayudar y ser miembros del equipo".