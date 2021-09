Katsikaris: "Tenemos un equipo para competir y ser sólidos todos los días"

Fotis Katsikaris compareció ante los medios en la antesala del inicio de la ACB. Está contento el griego, que ahora comienza su primer proyecto de cero en el Unicaja. No obtuvo buenos resultados en el tramo de la temporada anterior, pero en Los Guindos se creyó que era la persona adecuada para revertir el rumbo. Ahora el técnico tiene la piedra en su tejado, con plenos poderes en la confección de la plantilla. En lo bueno y en lo malo que ocurra del domingo en adelante, él será uno de los principales responsables. Tiene una difícil misión para dar equilibrio a una plantilla con un potencial anotador tremendo, pero con unas lagunas defensivas grandes. Ese es su reto.

"Con mucha ilusión y ganas de empezar la liga, de empezar con el equipo este curso que va a ser muy muy competitivo. Casi todos los equipos han fichado bien, espero una ACB más fuerte que los últimos años", arrancaba el heleno, que hacía balance hasta ahora: "Somos proyecto con mucha ilusión por competir. Hemos hecho una pretemporada muy buena si no tenemos la lesión de Rafa Santos y Darío Brizuela podría haber sido perfecta en casi todos los sentidos. Hemos trabajado muy muy bien, muy buen espíritu y disciplina. La gente que ha vuelto tiene ganas de mejorar en los aspectos que debe mejorar el equipo".

¿Satisfecho con los refuerzos? "Dentro de las circunstancias sí. Un verano muy difícil, teníamos un equipo con contratos y el dinero que había para fichar. Dentro de esas circunstancias estoy contento. Igual podíamos soñar otras cosas diferentes, pero hay que ser realistas. Como hemos terminado el equipo estoy contento. Los fichajes tienen un perfil físico y de talento que nos va a ayudar y se nota mucho en los entrenos", razonaba el entrenador cajista, que ampliaba: "Y luego la incorporación de Alberto, Yannick y poco a poco de Carlos, puede dar un plus defensivo y dureza que no teníamos el año pasado. En general estoy contento y me gusta mucho la mentalidad del equipo de mejorar el aspecto defensivo, hemos mejorado mucho y con tiempo vamos a tener un equipo que va a defender con mucha solidez y decidir los partidos desde nuestra defensa".

Fotis Katsikaris trató otros temas en su comparecencia pública:

Vestuario

"Excelente el vestuario porque las tres nuevas incorporaciones son muy buena gente, se han implicado desde el día uno, es un muy buen vestuario. Más competitivo que el año pasado, lo digo positivamente. Hay competencia entre ellos y esa es la manera de mejorar. Te crea una identidad para competir contra cualquier rival".

Aspectos positivos del juego

"La pretemporada una cosa es los resultados que no valen para nada, aunque ganar siempre sienta bien, pero queríamos ver cosas que estamos trabajando. Ver cómo reacciona el equipo sin scouting y dónde tenemos que insistir más. Cinco amistosos muy positivos, incluso el último partido. He sacado conclusiones de lo que tenemos que cuidar. Me quedo con la actitud del equipo. Ha estado bien en tener un balance defensivo en transición, todos buscamos esos puntos fáciles porque los necesitamos antes de que la defensa vuelva. Todo el mundo los busca. Puede ser hasta el 20% de los puntos de un equipo. Uno de los objetivos es que no nos metan estos puntos y lo hemos hecho muy bien. Lo segundo son los rebotes. Eric y Barreiro son gente que lucha por el rebote, pero veo un esfuerzo de todos. Hemos mejorado mucho en este aspecto, seguro que hay que insistir más. Estamos en muy buen camino, no sólo porque lo pienso yo, también porque los jugadores están contentos y saben que es la manera de ser competitivos".

Inicio duro de ACB

"Puedo decir que estamos todavía en pretemporada. Es un proceso, hay una carga. El primero es contra el Obradoiro, tiene mucho talento y es super peligroso. Algunos jugadores han mejorado muchísimo y Ellenson es un gran anotador. Tenemos que hacer un trabajo con mucha concentración y dureza. Luego jugamos el jueves en Tenerife con un viaje de vuelta duro y después el partido contra el Gran Canaria. Va a ser una prueba de concentración. Vamos a tener altibajos como todos los equipos, hay que cuidar esos momentos para gestionarlos bien".

Regreso de la afición

"Con mucha alegría, por fin vamos a tener nuestro público con nosotros. Es un dato curioso que perdiésemos tantos partidos en casa la temporada pasada. Con el apoyo de un público que aprieta, incluso cuando no juega bien lo despierta. Al jugador le ayuda. Esperamos su apoyo, creo que ellos también tienen muchas ganas de volver. De nuestra parte puedo comprometerme para que cada partido lo demos todo. La actitud tiene que estar ahí, hay que dejarse la piel en el parqué y eso la afición lo va a apreciar".

Objetivos

"Los objetivos se marcan también día a día. Puedes decir algo el 17 de septiembre, pero no conoces en la pista a tus rivales. Tenemos tres competiciones, somos un equipo que aspiramos alto. Quiero que seamos realistas porque es lo mejor para hacer el trabajo y cumplir los objetivos. Tenemos un equipo para competir y ser sólidos todos los días. Si enfocamos cada partido sin mirar más allá va a ayudar mucho para ser mejor cada partido. Es la liga más dura y mejor de Europa, sabemos los equipos que tenemos lo fuertes que son. Trabajamos cada día para ser sólidos, ese es el objetivo. Si lo eres los objetivos los va a cumplir seguro. Estar en la Copa del Rey, el play off y en la BCL llegar lo más lejos posible, sin ninguna duda. Luego podemos ver cómo va cada competición y se pueden reconsiderar, pero eso es lo que tengo ahora en la cabeza".

Cambio a la BCL

"Empezó hace cinco años y está mejorando cada año la organización y el nivel de los equipos. No es bueno que haya tres competiciones porque confunde al aficionado y ojalá un día se estabilice. Es una competición interesante, siendo honesto, a nosotros nos favorece porque nos queremos enfocar más en la ACB por la mala temporada que jugamos la pasada. El formato de BCL nos ayuda para preparar al equipo para las dos competiciones. En Tenerife jugué algunos partidos y la Final a es un buen espectáculo, un buen nivel de los equipos y no quiero que la gente piense que es una competición floja. Se han fichado a jugadores de Euroliga. Hay que estar preparados para enfocar ese reto también".