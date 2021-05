El Unicaja renueva hasta 2023 a Katsikaris "por su ética de trabajo y su estilo de juego"

Un secreto a voces que ya es oficial. Fotis Katsikaris continuará al frente del Unicaja, al menos, hasta el 2023. El técnico llegó en enero en sustitución de Luis Casimiro y firmó un contrato de dos años, revisable por ambas partes este verano. Hay satisfacción en el equipo malagueño y en el griego con la unión y se refuerza con este compromiso. "El Unicaja ha llegado a un acuerdo con el técnico griego Fotis Katsikaris para que continúe al frente del equipo las dos próximas temporadas (2021/22 y 2022/23). Katsikaris es el entrenador elegido para liderar el proyecto del Unicaja en los próximos años por su ética de trabajo y su estilo de juego, además de su amplia experiencia en la Liga Endesa y otras ligas europeas", anunciaba el club de Los Guindos.

Katsikaris es la primera piedra del próximo proyecto, que tiene la exigencia de revertir el rumbo tras una temporada desastrosa. Su ampliación llega antes del anuncio del nuevo presidente y de un director general o deportivo. Por lo tanto, el heleno se pondrá manos a la obra desde ya en la construcción de la próxima plantilla junto con Manolo Rubia, al que se le ha encargado de nuevo que esté al frente pese a que se jubila en un mes. Hay decisiones muy importantes que tomar en el ámbito deportivo y algunos contratos que renegociar de los jugadores que están atados. Por ejemplo, hay que pensar qué hacer con Francis Alonso y Rubén Guerrero, con los que se acaba el vínculo el 30 de junio. Es un asunto peliagudo.

Ha dado ejemplo Katsikaris en su negociación con el Unicaja, ya que ha renovado a la baja. Es el nuevo escenario en el que tiene que sobrevivir el equipo malagueño. No obstante, se entiende que hay recursos necesarios para construir un proyecto competitivo. El entrenador emplazó el pasado sábado a una rueda de prensa para hablar sobre el futuro del club, por lo que se espera comunicación oficial también en ese sentido. Una noche donde también manifestó públicamente su deseo de continuar. "Yo personalmente tengo muchas ganas e ilusión de seguir con el equipo. Por eso acepté las condiciones de venir en una situación complicada, yo sabía que iba a ser complicado. Intenté de mi parte, no sólo cambias unas cosas para ver las virtudes o carencias bastantes que tiene el equipo y competir. Ahora más, en una temporada tan difícil y tan complicada, y al final mala por el equipo por todo lo que representa, fue decepcionante. Eso a mí, personalmente, me da mucha fuerza. De trabajar y de poner a este equipo donde se merece", aseguraba entonces.

Puede sorprender que la renovación del griego se haya dado en menos de una semana después de terminar una campaña dantesca. La peor desde la fusión. Pese al balance de 9-13, en el club cajista gustó su trabajo en el día a día con la plantilla y también el mensaje y la actitud que ha transmitido de puertas hacia afuera. En una situación de desgobierno ha hecho de portavoz y ha peleado intensamente en favor del equipo malagueño. De hecho, era algo que se destacaba en la nota oficial, lo cual no es casualidad. "Katsikaris es el entrenador elegido para liderar el proyecto del Unicaja en los próximos años por su ética de trabajo y su estilo de juego", eran las palabras exactas. De aquí en adelante tendrá más responsabilidad en todos los sentidos porque su responsabilidad en confección y aprovechamiento del plantel va a ser máxima.

En una entrevista con este periódico ya hablaba claramente lo que quería de su etapa en Málaga, donde está plenamente adaptado con su mujer. "Yo creo que siempre Unicaja tiene el potencial de competir e intentar conseguir títulos. Primero empezando por llegar a finales. Hay potencial, como ciudad, como club, con el patrocinador y la historia que tiene, con la tradición, con la afición... Tener un equipo para competir contra todos y estar en todas las competiciones para llegar lejos. Sí que hay una base que puedes construir, cambiando el ADN de ser competitivo. Que nada sea suficiente para el Unicaja, para nosotros. Eso me gustaría conseguir en el tiempo que vaya a estar aquí. Que cada miembro, no sólo los jugadores, del club piensen que nada sea suficiente, que siempre hay más. Siempre con una lógica, no cosas locas, claro. Siempre hay que pedir más de nosotros", aseguraba entonces. Esa es su difícil misión desde ahora.