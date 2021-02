El entrenador del Unicaja, Fotis Katsikaris, comparecía satisfecho en la sala de prensa del Fernando Martín de Fuenlabrada. El técnico griego ejemplificaba la liberación que había vivido él y su equipo después de tanta sucesión de derrotas.

"Salimos con una concentración muy alta, muy atentos en defensa y en el rebote defensivo. En ataque también, aunque fallamos tiros abiertos. La defensa a mí me gustó mucho en el primer cuarto. No nos perdimos no nos equivocamos por haber fallado un tiro antes. Una de las claves era controlar su transición y contraataque, porque generan muchos puntos ahí y lo hemos conseguido", empezaba Katsikaris su análisis del partido: "Ha sido normal que reaccionaran en el segundo cuarto con hombres altos, con juego más físico. Pero no hemos perdido la concentración y hemos tenido una buena diferencia al descanso. Después, yo creo que el equipo ha estado muy bien, con buena comunicación. Hemos dado un paso adelante para conseguir una victoria que el equipo necesitaba mucho".

"Todo el mundo puede entender cómo de importante era ganar, va a ayudar a mucha gente, a todos los jugadores. Ganar un partido ayuda a los que les afectaba más la situación que pasábamos", decía el de Níkea cuando se le preguntaba por cómo puede revertir este triunfo en la situación del equipo, sobre todo al gestionar mejor las ventajas conseguidas: "Ahí estaba en los últimos perdíamos el ritmo, nos poníamos más nerviosos. Pero estuvimos más tranquilos. Eso nos los dio nuestra defensa. Estamos hablando mucho, viendo mucho vídeo e insistiendo en que cuando se cometan errores es cuando más concentración hay que poner y el físico que tenemos para defender lo empleemos. Muy satisfecho de cómo hemos respondido a su reacción. Me estaba quejando mucho de eso. Veníamos de perder los cuatro últimos partidos en los que no lo habíamos hecho bien gestionando ventajas. Hemos sido solventes".

"Va a tener otro ánimo el equipo, volviendo estos días para la Copa. Anímicamente el equipo estará muy bien, no es lo mismo preparar el partido con otra derrota que con una victoria. Y va a ayudar a que los jugadores estén más tranquilos, a que mejoren y se centren en el trabajo", señalaba Katsikaris sobre cómo podía afectar al equipo para el próximo partido: "Eran cuatro derrotas seguidas y le he dicho a los jugadores que en todos los equipos en los que he trabajado la peor racha de derrotas que nunca tuve había sido de cuatro. Con todos los equipos con los que he trabajado. Entonces han hecho un buen trabajo para evitar que tuviera un récord personal negativo. Muy satisfecho, del papel de mañana y ya pensando en la Copa".