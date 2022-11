Kendrick Perry no entrena con el Unicaja, pero no está descartado para Santiago

El Unicaja volvió a entrenarse este jueves casi al completo en Los Guindos tras la diáspora de los jugadores internacionales. La nota negativa sigue siendo la de Kendrick Perry, que no pudo trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. El base sufrió una contractura en la espalda durante el primer compromiso de la Ventana FIBA con Montenegro, que le impide estar al 100% por el momento. Habrá que esperar a su evolución en los próximos días para saber si estará disponible el sábado en Santiago de Compostela. En caso de que no pudiera ir a tierras gallegas se desplazaría el canterano Mario Saint-Supéry.

Es el único problema físico el de Perry de entre los internacionales y los que se quedaron en Málaga. A lo largo de la temporada se ha explorado puntualmente la opción de Tyson Carter como base, también está ahí Nihad Djedovic como opción. En función de cómo esté este viernes el montenegrino de pasaporte, no obstante, se determinará qué hacer y cómo recomponer. El jugador fue prudente al notar el dolor y retirarse y no forzó para el duelo ante Lituania, que era clave para su selección. No es una dolencia grave, pero sí hay molestias.

Se da la circunstancia de que entre las posibles novedades en la plantilla compostelana para el partido frente al Unicaja hay una importante. El posible regreso de Leo Westermann, uno de los fichajes más importantes de esta temporada del Monbus Obradoiro. El base internacional francés no jugó los últimos dos encuentros con su equipo debido a un problema en la espalda, pero Moncho Fernández es posible que pueda contar con él este sábado.