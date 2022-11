Perry descansa y no juega con Montenegro

Kendrick Perry no intervino en el Montenegro-Lituania de las ventanas clasificatorias para el Mundial 2023. El base del Unicaja aguantó en la concentración para ver si podía echar una mano al equipo después de tenerse que retirar en el duelo del pasado viernes ante la República Checa por una contractura en la espalda. El club malagueño ha estado en todo en momento en contacto con el jugador y los servicios médicos de la Federación de Montenegro para ver su estado. Fue un buen síntoma, de hecho, que el jugador no volviera porque se estimaba que podía recuperarse para el encuentro de este lunes.

El hecho de que fuera un partido decisivo para que el país balcánico pudiera acceder al Mundial asiático del próximo año hizo apurar. Pero el base americano naturalizado no tuvo las mejores sensaciones y se decidió que no interviniera para no forzar a una posible lesión más grave. Así que Perry regresará a Málaga sólo con cuatro minutos jugados en el primer partido y ese percance, no serio pero sí molesto. Los servicios médicos cajistas le evaluarán cuando aterrice y ya se podrá valorar si puede jugar el próximo sábado en Santiago de Compostela en el encuentro del Obradoiro o tiene que reposar.

Hasta ahora las lesiones han respetado al equipo malagueño, ya que sólo Carter se perdió un partido, ante el Betis, y fue por una fuerte gripe. Ahora llega este problema con Perry, en una posición delicada en el equipo, pero que aún puede subsanarse.