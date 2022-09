Kendrick Perry: "La química es magnífica, tenemos un gran equilibrio"

Kendrick Perry (Ocoee, Florida, 1992) fue el primer fichaje confirmado del Unicaja para el proyecto 2022/23 y el último en incorporarse tras su Eurobásket con Montenegro. Su participación en el torneo continental y sus primeros partidos de pretemporada han mejorado probablemente la percepción que había de él cuando se le contrató. La pareja con Alberto Díaz en la dirección gusta, a ver cómo funciona. En su novena temporada en Europa como profesional ya maneja los códigos del juego en este continente. Muestra un gran conocimiento del lugar en el que está y presiente una gran temporada.

-¿Cuáles son las primeras sensaciones con el equipo?

-Tengo sentimientos positivos, estamos en proceso de ajuste, porque Alberto, Darío y yo llegamos hace poco, también Lima. Estamos buscando nuestro camino, encontrando nuestra identidad, es lo más importante ahora.

-¿Cómo fue la experiencia en el Eurobásket? Le vimos jugar a gran nivel.

Me dio confianza. Soy una persona que cree en sí mismo, pero verme en un escenario así como el Eurobásket, con los mejores jugadores del continente, y actuar como lo hice me dio otro nivel de motivación y confianza. Estoy ansioso por ofrecer lo mismo al equipo esta temporada. Es el mejor nivel en el que he competido en mi carrera, seguro. El nivel de talento que había desde el mejor equipo al último, el hecho de que hubiera jugadores que son figuras de la NBA, que volvían a jugar con sus países... Soy mejor jugador después de esta experiencia, estoy seguro.

-¿Le gusta la pareja con Alberto Díaz?

-Jugar con Alberto es clave, trabajar con él cada día será importante. Sabemos que tenemos que liderar en la pista, hacer que los compañeros jueguen bien. Tenemos muchas conversaciones entre nosotros, ya coincidimos en el Eurobásket, donde jugamos uno enfrente del otro. Nuestra relación crecerá durante la temporada, estoy seguro. Tenemos que hacer que el equipo gane mucho.

-Vimos una gran versión suya con Montenegro jugando más de 30 minutos por partido. ¿Es factible verla también jugando menos tiempo?

-Creo que sí. Yo comprendo perfectamente que este es un equipo muy profundo, está así construido, que no habrá tantos minutos como tuve en Montenegro. Hay mucho talento. Pero también no tengo que resguardarme y dosificar porque tengo que jugar 32 o 35 minutos. Aquí tengo que salir a muerte cinco o seis minutos, después viene Alberto y toma el relevo y mantiene o sube el nivel incluso. Así que yo creo que puedo ayudar tanto al equipo como en el Eurobásket aunque juegue menos.

-¿Qué vibraciones tiene con los compañeros?

-Hasta ahora la química es magnífica. Si miras el roster tenemos un gran equilibrio de experiencia y juventud, de madurez y agresividad. Es una buena combinación, pero tenemos que seguir trabajando para mejorar esa química y crear unos hábitos en el día a día que nos permitan ser exitosos. Una de las fortalezas que veo es que tenemos 12 jugadores, 13 con Mario, en los que el nivel no bajará esté quien esté en pista. Es algo que valoras como jugador, si un compañero va a dar lo mismo que tú tienes que mantener el nivel y eso repercute en una mejora de todo el equipo, te acerca más a la victoria. Cuando desde el primer al último construyes una identidad así estás más cerca de ganar. Es más fácil también trabajar cuando todo el mundo está metido y aprieta.

-Parece clave la defensa.

-Nuestra identidad parte desde la defensa, así la estamos construyendo. Ser agresivos, ayudando al compañero, con rotaciones... Las instrucciones son que tenemos que correr, pero todo empieza desde la defensa y estamos concentrados en mejorar y conocernos mejor para hacer lo que se necesita.

-¿Como fue su primer contacto con el Carpena?

-Fue muy bueno, es mi primera vez en España, me gustó el ambiente, fue estimulante ver a los aficionados. Esperamos seguir teniendo ese apoyo y nosotros darle motivos para que sigan viniendo.

-Circula una foto en la que jugaba de pequeño en el mismo equipo que Shane Larkin y Scott Wilbekin, dos jugadores top de Euroliga. Es curioso eso.

-Desde los 8-9 años jugábamos allí en Florida. Es increíble pensar que los tres jugábamos juntos y que ahora estamos los tres profesionalmente en Europa. Desde donde vinimos, tenemos más de 20 años de amistad. Estamos en contacto constante, ellos vinieron a mi boda este verano y siempre me transmiten buenas vibraciones.

-¿Quién era el mejor de pequeño?

-Ellos dos, seguro (risas). Yo aprendía y ellos me hicieron mejor jugador. Shane es a quien primero conocí, los dos éramos de cerca de Orlando, es con quien más tiempo estuve. Primero jugamos contra Scott y después se vino con nosotros al lado ganador (risas). Ver el viaje que estamos teniendo es una experiencia impresionante, nuestras familias se conocen y sigue juntas.

-Decían Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic estos días que el juego en Europa es más duro que en la NBA.

-Honestamente, no puedo hablar de lo que es jugar en la NBA, no tuve la oportunidad. Pero si tipos como Giannis o Luka dicen eso deben tener razón. Mi experiencia en el baloncesto europeo es muy buena, si no no estaría aquí todavía jugando. Cada año es un reto por jugar en el mejor nivel posible. Y este año es muy bonito aquí en Málaga. Tenemos que encontrar la motivación en el proceso cada año. Es el noveno año como profesional, espero que sea un gran año.

-¿Le gusta lo que ve fuera de la pista?

-Mi mujer está aquí conmigo. Soy un tipo de Florida, así que este clima, tener la playa al lado, es muy bueno, me siento como en casa. He ido a algún restaurante, la comida en España es excelente. Es un sitio maravilloso para estar, quiero conocer más la ciudad durante la temporada. Pero lo principal es construir un equipo ganador, es lo que todos queremos.