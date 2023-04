Kendrick Perry alucina con la afición del Unicaja

La sensación que se llevó el equipo del Unicaja de su visita a Granada es que prácticamente jugó en casa. Había cientos, hasta casi mil, de malagueños en las gradas del Palacio de los Deportes. La entrada se acercó a los 7.500 pero se hicieron notar mucho los seguidores cajistas. Normal por el desarrollo del partido que acabó con gritos respectivos de "Granada, Granada" y "Málaga, Málaga" desde la afición rival.

Kendrick Perry expresaba a través de las redes el sentimiento del equipo. "Los aficionados que vinieron a Granada se hicieron notar. Sentimos como si fuera un sencillo partido en casa. Vamos a necesitar la misma energía, si no más, el miércoles para hacer algo especial", decía el base con pasaporte montenegrino, que volvió a tener una actuación destacada al pie de Sierra Nevada, con 11 puntos y ocho asistencias en apenas 14 minutos. La rápida resolución del partido permitió resguardarle antes de un tramo en el que va a hacer falta su mejor versión por la lesión de Alberto Díaz.

Tras el partido, Perry intentaba hablar con los aficionados del Granada que se quejaban de que Osetkowski lanzara un triple con el reloj acabándose cuando los dos equipos habían sacado la bandera blanca. No gustó el detalle y el base dialogaba con ellos explicándole que por llegar a 100 puntos le toca pagar aperitivo, una de las costumbres que se ha instaurado en el equipo dentro de la buena química que fluye. Tras un cómodo encuentro, todo se dirige hacia un duelo de máxima intensidad el próximo miércoles en Murcia.

The fans came thru Granada and turned it up!! Felt like a home game lowkey 🤪 we gonna need that same energy if not more on Wed to do something special! 💜💚 @unicajaCB pic.twitter.com/TaIDzm413E