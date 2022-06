Kendrick Perry pide ayuda a la afición del Unicaja

Kendrick Perry es el primer fichaje del Unicaja para la temporada 2022/23. Después de un mes sin movimientos, una vez acabó la ACB, el exterior americano fue quien abrió la caja para un verano que será bastante prolijo en contrataciones, no menos de ocho.

Hay buenas referencias humanas sobre Kendrick Perry en el seno del Unicaja. Ha jugado en una decena de países y ha rendido razonablemente bien en todos. Le costó la Euroliga este año en el Panathinaikos, pero acabó bien en el Buducnost. El jugador quiere familiarizarse con la ciudad y el club y a través de las redes pidió ayuda a sus nuevos seguidores del Unicaja para conocer mejor el club y la ciudad.

"A todos mis seguidores de Málaga y del Unicaja. ¿Cuáles son algunos de los videos de YouTube que puedo mostrar a mi familia sobre la ciudad, el equipo...? Suele ser una tradición mía cuando firmo con un equipo profundizar en YouTube", escribía Perry, que aún no sabe cuándo aterrizará en Málaga y su jugará el Europeo con Montenegro o estará sólo en la ventana de partidos para el Mundial previa.

La respuesta fue masiva. Vídeos del Carpena encendido, de los mejores momentos de la historia del club, de la ciudad y sus playas, imágenes promocionales de la ciudad... Perry tiene buen material para hacerse una idea de cuál es el lugar al que viene.

All my Malaga & @unicajaCB followers...What are some YouTube videos I can show my family about the city, team, etc?...it's usually a tradition of mine when I sign with a team to do a deep dive on YouTube...holla at me!