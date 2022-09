Kendrick Perry convence desde la distancia

Después de la eliminación de Montenegro del Eurobásket, se espera a Kendrick Perry este principio de semana por Málaga. El exterior nacido en Florida ha ofrecido una muy grata impresión en el torneo, con seis partidos de alto nivel. Vendrá muy rodado, porque ha superado los 35 minutos de media. Sus cifras han sido importantes. En 34 minutos por partido ha promediado 15.2 puntos (63% en tiros de dos, 33% en triples y 91% en libres), 7.2 asistencias, 2.2 rebotes y 2.2 robos (sólo 1.3 pérdidas) para 19 de valoración. En varios aspectos, en el Top 10 de la competición.

Más allá de los números han gustado su actitud. No escondiéndose atrás pese a la responsabilidad ofensiva, sin abusar, salvo algún rapto puntual, del individualismo. Y también su compromiso. Sus palabras también denotaba gratitud a Montenegro por la oportunidad. En plena polémica, de la que España no ha sido ajena con Lorenzo Brown, sobre los nacionalizados exprés, Brown no tiene dudas y mostró una gratitud sincera. “Quiero agradecer a FIBA, como organizador este impresionante Eurobásket. Es la primera vez que formo parte de esto y para mí ha sido una experiencia increíble. Es algo que nunca había soñado de lo que podría formar parte. Soy muy afortunado, me siento muy honrado de estar aquí y representar al país de Montenegro. Para mis compañeros, mi entrenador, mi federación... Siempre estará en deuda por haber sido parte de esto porque oportunidades como esta pasan una vez en la vida. El pasaporte europeo era un objetivo desde que realmente entendí lo que era el baloncesto europeo. Agradezco al presidente Pekovic, a la gente de la Federación, por haber pensado en mí y haberme elegido para ser una parte de este equipo y haberlo podido liderar”, decía en la rueda de prensa posterior a la derrota ante Alemania, donde metió 25 puntos y llevó a pelear con los anfitriones.

De bien nacidos es ser agradecido y así se lo aplica Perry, que, de alguna manera, ha convencido en la distancia en su primera aparición pública desde que firmó con el Unicaja. Es uno de los jugadores a los que desde dentro se ve con carácter de líder para la plantilla que ya se forja y a la que se integrará en los próximos días. Tener la sensibilidad para adaptarse al baloncesto en el que ha desarrollado su carrera profesional y agradecer las oportunidades públicamente es un detalle. Claro, falta adaptarse a otra idea, a otro rol sin tantos minutos y balón. Desde ya se le disfrutará en Málaga.