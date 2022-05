El Unicaja, con todo listo a expensas de la FEB para sacar el equipo en LEB Plata

La idea del Unicaja era sacar un equipo en LEB Plata para la próxima temporada para dar salida a las buenas generaciones que viene y acortar el abismo que hay al salir de la categoría junior. El caso de Pablo Sánchez, que ha cumplido su segunda temporada de senior jugando poco en LEB Oro en Melilla, es paradigmático.

La gran temporada en EBA del equipo junior dirigido por Antonio Herrera hizo estar en la fase de ascenso a LEB Plata, aunque el nivel, con canteras de equipos de ACB reforzadas por jugadores mayores (todos los cajistas eran nacidos a partir de 2004) fue un obstáculo muy grande. El Unicaja tiene listo ese salto, pero ahora sería por vía administrativa, esperando que haya renuncias de equipos que suben o están, como explicó Antonio Jesús López Nieto: "No depende de nosotros, mi trabajo es buscar el posible acople. Si hay plaza o no, deportivamente no la hemos tenido, ya lo sabe Jorge Garbajosa que, si podemos acceder por renuncias de otros clubes, estamos listos. Vimos una fase de ascenso en la que jugamos niños contra hombres. Antonio Herrera y los chavales hicieron un gran trabajo llegando hasta allí. Me dice la gente que sabe que vienen generaciones muy buenas y que sería interesante tener esa posibilidad. Lo tenemos solucionado, falta que la Federación nos diga que para para adelante".

"Hemos hecho muchas acciones en las que hemos potenciado el patrocinio privado y público y eso con malos resultados. Tenemos muy claro. Estamos trabajando para el equipo de LEB Plata, dependemos de terceros. Administrativamente estoy muy contento, el equipo que tenemos ha respondido", decía el presidente. Hay acuerdo con una localidad malagueña para que diera cobijo al hipotético filial en la tercera categoría del baloncesto nacional. En su tiempo, por ejemplo, el Clínicas Rincón jugó en Vélez, Torre del Mar, Torre Benagalbón, Benahavís y Torremolinos en su periplo por LEB Oro y LEB Plata. Se considera en Los Guindos que sería buena una pasarela para acortar el camino de Los Guindos al Carpena. Eso sí, exige una inversión económica para la que se buscan vías.

Sobre la mejora experimentada por los jóvenes del equipo junior habló Antonio Herrera en Zona Verde de 101TV. "La expectativa va encaminada a la mejora individual del jugador para proyectarse al primer equipo. Le hemos dado una alta calidad de entrenamientos al primer equipo cuando ha sido necesario, los jugadores han mejorado y crecido y la competición nos ha dado que compitiéramos para estar en una fase de ascenso y entre los ocho mejores en el Campeonato de España junior. En la fase de ascenso competimos muy bien con Barcelona y Murcia, aunque al final por talento y físico se despegaron. A nivel de resultados ninguno esperábamos esto que llegamos a conseguir. Han sido 40 partidos, la competición es una herramienta más, el jugador tiene que superarse y exigirse. La clasificación nos ha obligado mucho, hemos ido 1-2-3 muchas jornadas y eso te eleva el nivel de exigencia", explicaba el entrenador sevillano, que ha visto cómo uno de sus jugadores, Mario Saint-Supéry, ha debutado con el primer equipo: "No debemos de perder la visión a largo plazo de lo que puede ser Mario y de todo el recorrido que le espera. Necesita mucha mejora individual, mejora de fundamentos, lectura de juego... Nuestra sorpresa es que fue capaz de adaptarse rápidamente al junior y al EBA siendo cadete. En los entrenamientos del primer equipo ha sorprendido a los técnicos. Tiene un nivel físico muy alto, pero su capacidad mental es lo que más ha sorprendido. No es nada fácil cambiar de equipo con tanta frecuencia. Él lo ha hecho con una humildad absoluta para volver a Los Guindos y hacerlo con el resto de los compañeros con un esfuerzo máximo. El crecimiento de muchos jugadores, no sólo Mario, ha sido grande".

"Ahora habrá unos días para que los jugadores retomen los estudios, están en Bachillerato. Después podemos dedicarnos más a la mejora individual, con grupos pequeños, incluso individualizado. Se pueden mezclar categorías por puestos. Definiendo lo que hay que mejorar a corto plazo y proyectar para la temporada que viene. También hay reclutamiento de jugadores, de identificar el talento. Ahora estamos en San Fernando con los cadetes, iremos a Galicia a ver a los infantiles, antes estuvimos en Huelva en los juniors... Abriremos también en Los Guindos ventanas para que las familias de niños que interesen y le veamos potencial puedan venir y conocer cómo se trabaja aquí y puedan ser becados en un futuro".