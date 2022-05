El Unicaja hará campaña de abonados y mantendrá los precios para 2022/23

La desertización del Carpena en los partidos del Unicaja era una tendencia antes de la pandemia. El año sin público, después las restricciones y que el virus no se acabó de ir, con el principal motivo de la errática marcha del equipo, hacen que la campaña de abonados de este verano sea especialmente delicada. Hay un núcleo de 2.500-3.000 fieles que han acudido de manera regular a los partidos, el suelo ha bajado a casi la mitad. El hecho de que aún no se tenga certeza de que se participará en competición europea la próxima temporada propiciará que se dilate algunas semanas la puesta en marcha. Pero, a grandes rasgos, está perfilado que se mantengan los precios (este año se ha cobrado mes a mes o partido a partido por las restricciones que había).

"Es evidente que es uno de los temas que preocupa, la afición", decía Antonio Jesús López Nieto en su comparecencia de este miércoles: "Lanzo un mensaje. No hemos respondido a la sinergia que nos ha dado el público. Tengo que agradecer a los que han venido su enorme apoyo, por encima de lo que le hemos entregado. Ha sido muy fiel y con un comportamiento ejemplar. Entiendo a los que no han venido, aunque hemos tenido las entradas más baratas la ACB, porque no le dimos razones. Tenemos el menor porcentaje de presupuesto dedicado al ticketing de toda la Liga. Queremos que los aficionados vengan y se sientan orgullosos del Unicaja. Intentaremos recuperarlos a los que se fueron, pero esto es deporte profesional. Son los resultados los que te van animando. Si no se gana, lógicamente, hay menos alicientes".

"Estamos trabajando en una campaña muy ingeniosa. Esperamos el 100% de la seguridad en Europa para lanzarla. Además, habrá una serie de actos muy relevantes de cara a la temporada 2022/23 que van a tocar la sensibilidad del aficionado. Habrá campaña de abonados. Esperemos que no generemos nubes artificiales, que el verano sea menos turbulento. Vamos a ser muy ingeniosos. Tendremos una serie de actos para el año que viene, será un año importante en lo sentimental y esperamos que la gente vaya volviendo poco a poco, que vaya queriendo estar en el Carpena. Repito que estamos encantados con ellos, tenemos que ir sumando. Entiendo su enfado, su desapego. Son resultados deportivos. Tenemos que transmitir ilusiones, pero también realidades", proseguía el presidente en este aspecto. Durante estos dos años postpandemia se mantuvo a los abonados, sin cobrarles o sólo cobrándoles según partidos que asistían. Será ahora una campaña más al uso. Claro que no es lo mismo jugar BCL, FIBA Europe Cup o no hacerlo en Europa. Es por ello que se aguarda.

La presencia de colegios y clubes, entiende López Nieto, es algo esencial: "Los clubes, los colegios, son el futuro. Hay que vincularlos desde la juventud. A los jugadores tengo que agradecerles que van a ir a muchos sitios a cumplir compromisos estas semanas con colegios y entidades, para que veáis la buena actitud de los jugadores. Vamos a seguir en esta línea. Para nuestro abonados hemos sido baratos, teníamos que respetarlos. Con los clubes hemos abierto una terminal por la que pueden vender entradas al precio de abonado más barato del club y ellos tienen una comisión para desarrollar sus proyectos. Vamos a seguir en fórmulas de ese tipo. Los chavales disfrutan cuando salen a la pista del Carpena, son aficionados futuros. Los precios de los abonos irán en la misma línea, no vamos a hacer un aumento de los abonos. Queremos captar, con precios similares. Pero tenemos que esperar a Europa por el número de partidos que podemos ofertar. No vamos a tardar mucho. Habrá una línea de precios muy moderados. Queremos captar el sentimiento. El abono irá ligado Europa y ACB. ¿Que no ha calado la BCL? Tampoco caló la Eurocup en Málaga, la opinión de una competición u otra, de cuál es mejor, lo respeto. Pero en asistencia no ha empeorado la BCL a la Eurocup. Lo que estaba bien hecho lo seguimos haciendo. Había muchas cosas bien hechas en este club".