Levi Randolph, un anotador y un empollón

"Mi padre siempre me dijo que una persona puede pararse en un libro mucho más tiempo que sobre una pelota de baloncesto. Y eso es algo por lo que siempre tuve presente". La frase es de Levi Randolph, la estrella del Filou Oostende. Segundo máximo anotador en volumen de toda la Basketball Champions League, octavo en media (17.1), es una de las referencia del equipo dirigido por Dario Gjergja, que esta noche (20:00 horas) se enfrenta al Unicaja.

Randolph estudió en la universidad Alabama Crimson Tide, se licenció en marketing con notas excelentes y fue el mejor estudiante-atleta de la conferencia y elegido Academic All-American a nivel de todos los Estados Unidos, una selección de baloncestistas (también se realiza en otros deportes) que descuellan como jugadores y en los exámenes. "Uno se siente bien ver que el arduo trabajo que he realizado tanto dentro como fuera de la cancha ha valido la pena y me ha ayudado a lograr este objetivo", decía entonces. Era el primer jugador de la universidad que lo conseguía.

El alero norteamericano (1.98 metros y 29 años) está viviendo su temporada más destacada numéricamente en Europa (17.1 puntos, 3.5 rebotes y 2.3 asistencias en 29 minutos en la BCL). Previamente jugó en Avellino y Sassari en Italia y Estrasburgo en Francia. También tuvo una pequeña incursión en Nueva Zelanda. Aunque el sueño de jugar en la NBA le tuvo tres temporadas, pandemia mediante, en los Canton Chargers, equipo vinculado a los Cleveland Cavaliers, de la G-League. Tuvo varios contratos sin continuidad con los Cavs.

Justamente en Málaga, Randolph tuvo su peor partido de la temporada. El único en el que bajó de la decena de puntos (siete) y con su valoración más baja (cinco). Pero no hay que bajar la guardia en un día en el que el juego exterior malagueño está bajo mínimos. En el play in con el Igokea había sido capital, promediando 20 tantos entre los tres duelos. "Randolph para mí es el más consistente, juega de 3-2, más de 3. Puede jugar con Conger, Booth es más dos puro. Un partido Conger te hará 20 puntos, otro Booth, otro Randolph... Ellos te garantizan casi 40 puntos", decía el ex cajista Jean-Marc Jaumin antes del partido de ida.