Liga ACB 2023/24: Las fechas claves, la Copa del Rey de Málaga, la Supercopa, play off...

La ACB dio a conocer las fechas claves de la temporada 2023/24, con varias citas señaladas en rojo en el calendario para los seguidores del Unicaja. La Supercopa Endesa 2023 se disputará en el Palacio de Deportes de Murcia con Barça, Unicaja, Real Madrid y UCAM Murcia. Será 16 y 17 de septiembre La Copa del Rey será en Málaga con el Unicaja como equipo anfitrión, y los siete mejores de la primera vuelta de la Liga Endesa 23-24. Será del 15 a 18 de febrero.

Liga Regular

La Liga Endesa arrancará el fin de semana del 23 y 24 de septiembre con esta distribución de jornadas:

Jornada 1: 23 y 24 de septiembre

Jornada 2: 27, 28 y 29 de septiembre (1)

Jornada 3: 30 de septiembre y 1 de octubre (1)

Jornada 4: 7 y 8 de octubre

Jornada 5: 14 y 15 de octubre

Jornada 6: 21 y 22 de octubre

Jornada 7: 28 y 29 de octubre

Jornada 8: 4 y 5 de noviembre

Jornada 9: 11 y 12 de noviembre

Jornada 10: 18 y 19 de noviembre

Jornada 11: 25 y 26 de noviembre

Jornada 12: 2 y 3 de diciembre

Jornada 13: 9 y 10 de diciembre

Jornada 14: 16 y 17 de diciembre

Jornada 15: 22 y 23 de diciembre (2)

Jornada 16: 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre

Jornada 17: 6 y 7 de enero (final primera vuelta)

Jornada 18: 13 y 14 de enero

Jornada 19: 20 y 21 de enero

Jornada 20: 27 y 28 de enero

Jornada 21: 3 y 4 de febrero

Jornada 22: 10 y 11 de febrero

Jornada 23: 2 y 3 de marzo

Jornada 24: 9 y 10 de marzo

Jornada 25: 16 y 17 de marzo

Jornada 26: 23 y 24 de marzo

Jornada 27: 30 y 31 de marzo

Jornada 28: 6 y 7 de abril

Jornada 29: 13 y 14 de abril

Jornada 30: 20 y 21 de abril

Jornada 31: 27 y 28 de abril

Jornada 32: 4 y 5 de mayo (3)

Jornada 33: 8, 9 y 10 de mayo

Jornada 34: 11 y 12 de mayo

(1) El Monbus Obradoiro, al participar en el BCL Qualifier Tournament, jugaría su partido de la 2ª jornada de la Liga Endesa el martes 3, miércoles 4 o jueves 5 de octubre y el de la 3ª jornada el martes 10, miércoles 11 o jueves 12 de octubre. El Casademont Zaragoza, al disputar la fase previa de la FIBA Europe Cup, aplazará también su encuentro de la jornada 3, que jugará el martes 10, miércoles 11 o jueves 12 de octubre.

(2) Los equipos que juegan el viernes 22 de diciembre partido de Euroleague (Barça y Baskonia) jugarán su partido de la 15ª jornada de la Liga Endesa el martes 12 o miércoles 13 de diciembre.

(3) Los equipos que se clasifiquen para la Final Four de la BCL disputarán su partido de la 32ª jornada de la Liga Endesa el martes 23, miércoles 24 o jueves 25 de abril.

Play off Liga Endesa

El Play off de la Liga Endesa, que se disputará con el formato habitual de cuartos de final a tres partidos y semifinales y final al mejor de cinco, se disputará tras la finalización de la Liga Regular. Las eliminatorias comenzarían a partir del 14 de mayo si hay algún equipo español en la Final Four de la Euroliga, y el 15 de mayo si no fuera así. Se prolongará hasta una fecha máxima de 17 de junio.