Lima: "Estoy muy agradecido al Unicaja por el esfuerzo; sé que esto es un negocio"

Augusto Lima continuará una temporada más en el Unicaja, renovación que se hizo oficial a primera hora de este viernes y que culmina un acuerdo satisfactorio para todas las partes, consciente el jugador de su situación. "Muy contento. La apuesta que hace el club es de valorar. Sabemos que al final esto es un negocio, con la lesión se podían complicar las cosas, pero estoy muy agradecido a todos por el esfuerzo que han hecho todos para que siga una temporada más. Creo que estoy trabajando mucho para volver mejor y pienso que todo ese esfuerzo va a valer la pena, lucharé como siempre en la cancha y estoy convencido que volveré mejor para ayudar a mi equipo, que lo hago desde fuera pero también quiero hacerlo dentro". No se dudó un ápice en el Unicaja.

"He aprendido a ser mejor persona, mejor jugador fuera de la cancha. Aprender que las dificultades vienen por algo y estoy seguro que lo que va a venir, será mejor. Dar las gracias al presidente, que hizo que la renovación fuera posible desde el primer momento, fue la primera persona que hablo conmigo cuando me lesioné. Espero que haya más pizzas en el tiempo que esté", agradecía ese respaldo permanente por parte del club, con un López Nieto que fue categórico siempre, esa idea de continuidad también pasaba por atar a Lima. "Lo que hablaba con Juanma cuando llegué es que los proyectos funcionan cuando la mayoría de jugadores renueva, con todos los clubes que he pasado es algo que he comentado. Obviamente Unicaja venia de unas temporadas donde las cosas no iban tan bien, pero creo que ha encontrado u grupo de jugadores que es una familia y esa es la realidad, lo demostramos en la cancha y fuera. Espero que podamos seguir así, al menos en las temporadas que siga aquí".

"No todos los años se puede hacer lo mismo, pero creo que la exigencia es mayor porque este equipo apuntaba a grandes cosas, era nuestro primer año; obviamente el año que viene vamos a tener el listón mucho mas alto, donde estoy seguro que trabajaremos mucho mas para dar alegrías a los malagueños, ellos lo echan de menos. La gente tiene ganas de ver el deporte malagueño en lo mas alto, haremos lo posible para ello", desarrollaba esas expectativas que serán altas en la 23/24, donde el brasileño tendrá que hacer ese trabajo humano hasta final de año, hasta que esa rodilla sane. Bromeaba con sus objetivos personales. "Meter más tiros libres. Volver mejor. La lesión me esta permitiendo trabajar en cosas que he perdido estos años. Que la rodilla mejore bien, pero sobre todo el ayudar al equipo gracias a la experiencia que he tenido en los últimos años, intentar ayudar ya a Ibon detrás de la cancha, también dentro. Solo de volver a jugar con un pabellón lleno, que era mi sueño desde que empecé a jugar aquí, creo que va a ser maravilloso. Es como decir que todos los aficionados han puesto de su parte, ahora me toca poner de la mía. Haré que suceda eso: entrenar duro y que todo ese esfuerzo valga la pena. Es normal que se llene el pabellón porque la gente tiene ganas de disfrutar, eso es lo más importante".