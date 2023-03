López Nieto espera un Unicaja "casi calcado" en 2023/24

El Unicaja comienza a asimilar lo que es el título de Copa del Rey. Lo que se vivió en el Carpena este sábado fue un buen reflejo del estado de felicidad en el que vive el club. El presidente, Antonio Jesús López Nieto, habló para el club en una entrevista en la que ofreció algunas líneas maestras de por dónde va la entidad y el futuro.

"Las sensaciones son muy bonitas, pero aunque el momento de subidón es inevitable nunca dejé de tener los pies en el suelo. Es más, dos o tres días me desperté en casa pensando 'no ha sido un sueño'. Es un éxito del club, de la ciudad, de la afición, de todos los que componen el Unicaja Baloncesto. Pero hay que tener los pies en el suelo y saber que es difícilmente repetible en los parámetros actuales", señalaba el máximo mandatario cajista.

Sobre los orígenes del proyecto, López Nieto señaló que "esto empezó en la primavera, no en verano. Hicimos un plan estratégico por las circunstancias que atravesaba el club, con daños colaterales de otro ámbito. Hicimos el diagnóstico y cuando en marzo-abril salvamos el riesgo de la situación de no perder la categoría, porque hubo un momento, para qué negarlo, que era algo que podía ocurrir... A partir de ahí, hicimos un DAFO de cuáles eran las necesidades del club, el estilo que queríamos, la identidad. Que el equipo tuviera una identidad, unos valores, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Supimos que Ibon era el hombre. Todo el mundo le criticaba en ese momento, pero después de ver su trabajo, ya nos advirtió de que cuando llegara el equipo en marzo-abril con esa situación salvada y no nos hubiéramos puesto en contacto con los jugadores que conformaban la plantilla, pues normalmente la gente empieza a pensar en el futuro, como hacíamos nosotros. Después había un tema que todo el mundo daba por hecho, que era clasificarnos para la BCL, que estábamos eliminados, tuvimos que buscar estrategias inteligentes que no rompieran la legalidad para llegar a la competición. A partir de ahí, todo ha ido fenomenal, hay que reconocerlo, por encima de lo que esperábamos. Esperábamos un buen nivel, pero el grupo ha sido inmejorable. Nueve de nueve más tres de tres, que también han mejorado los que estaban. Las sensaciones son muy buenas, pero con los pies en el suelo y apuntando para arriba, sin decir que no a nada".

"Es un éxito pronto y monumental", apuntaba López Nieto sobre lo que supone el título de Badalona: "Una Copa del Rey, ahí están las estadísticas, en los últimos 14 años sólo la habían ganado Barcelona y Real Madrid porque tienen un presupuesto infinitamente mayor. Por eso, el único día que estaba nervioso era el día del Tenerife, porque era un partido de igual a igual. Era una ocasión histórica que no sabía cuándo se produciría nuevamente. Trabajaremos para ello, siempre digo que quiero molestar a los grandes y darles el bocado en el momento oportuno y pueda repercutir en un título. Le ganaremos alguna vez más al Barcelona o al Madrid, estoy convencido, pero hace falta en el momento clave y lo hemos hecho dos veces en esta ocasión, es histórico".

Sobre lo que supone un título de este calado, López Nieto decía que "a nivel de patrocinio, interesa en repercusión ciudadana, es un chute para el deporte de esta ciudad, es una cosa que el club aporta a nuestros abonados, a los ciudadanos. Nos facilita otro tipo de cuestiones y nos coloca mejor en el ranking de los clubes nacionales e internacionales, volvemos a estar ahí, la gente habla de nosotros otra vez mucho. Es un momento muy bueno, pero tenemos que saberlo utilizar en positivo, no volvernos locos y pensar que vamos a ser los mejores del mundo porque vamos a luchar contra presupuestos que, por mucho que trabajaremos por mejorarlos de manera muy tolerable, no vamos a llegar nunca a los de Madrid o Barcelona en la vida. Estamos en otra dimensión. Es como lo que pasó al Betis de fútbol, que gana una Copa del Rey cada 20 años. Pero la Liga es muy difícil, es una competición muy larga. No renunciamos a nada, con los pies en el suelo".

"Soñaba, anhelaba y estaba convencido de que iba a tener un título como presidente, estaba convencido, pero no tan pronto, de una manera tan heroica, allí en Badalona, a los grandes del baloncesto nacional, teniendo una afición que cuando miraba para arriba, aún me emociono, se me saltaban las lágrimas cuando cantaban el "Siempre te llevo conmigo". Casi 1.000 personas desde Málaga. Es difícil repetir las sensaciones. Yo venía de un año muy duro en lo personal, con unas críticas continuas a mi gestión y mi persona desde que llegué, sin ninguna posibilidad de crédito. Yo nunca dudé, sabía dónde quería llegar. Cuando llegué a Unicaja me encontré a un grupo de gente magnífica a mi alrededor. El equipo global, no sólo el deportivo, es extraordinario, es gente que tiene el gen. Liderarlo me ponía mucho. Mi mujer y los hijos lo pasaron mal, me decían que qué necesidad tenía de entrar, era un mal rato. El tiempo que esté, que no será mucho, intentaremos seguir en esta misma línea", advertía López Nieto, que no piensa perpetuarse en el cargo.

"Maravilloso, un 10", define el presidente a la afición: "Es una parte fundamental. Cualitativamente ha sido nuestro jugador número 13, de verdad. Involucró a las aficiones, la banda de Los Mihitas revolucionó el pabellón y supieron marcar muy bien los tiempo. Fue una ayuda magnífica. Fue emocionante su comportamiento antes y durante y que en el Carpena se va repitiendo continuamente y es el mayor motivo de satisfacción por lo que uno trabaja en el club. Al ser un equipo identitario, la gente entiende de baloncesto en Málaga, vamos a perder partidos, pero vamos a ganar mucho. La gente ve que en los momentos más difíciles, 12 abajo con el Barcelona, el equipo siguió peleando. Es lo identitario, cuando nos sentamos con Ibon y Juanma, es lo que les decía, que quería un equipo que pelee cada bola. Gente con hambre de baloncesto, que sepa que la camiseta pesa mucho. Habrá partidos en los que la pelota entre y otros que no, pero la gente muerte hasta el final. Cuando ve los comportamientos de Augusto, del propio Sima, que llegó hace nada, como Carlos y Berni, la gente del club... Se ve que todos vamos a una. Hemos recuperado la identidad y por eso la gente va mucho al Carpena. Tenemos que estar preparados para cuando vengan las derrotas. Tenemos que ser el mismo público. La temporada sigue y tenemos que centrarnos. Hemos soñado despiertos y ahora tenemos la Liga, que tenemos que clasificarnos en la mejor posición posible para el play off, que nos dé las mayores opciones. Y la BCL, que es la competición prioritaria al tomar una elección, creo que hemos acertado en cuanto al desarrollo de la misma. Tenemos la oportunidad esta semana aquí y en Estambul de, si ganamos, tener muy cerca la opción del Top 8. A partir de ahí, volver a soñar y trabajar. Estamos trabajando para la posibilidad de que la Final Four sea aquí en el Carpena, con los malagueños. Nos falta un título en Málaga, ¿por qué no ese?".

La gran pregunta. ¿Será posible retener a la plantilla? "Para que un equipo funcione bien debe tener continuidad, tanto en el banquillo como en la casi totalidad de la plantilla. Hemos acertado, estamos trabajando en ello. Ahora todo el mundo tiene cantos de sirena. Tenemos mucho avanzado en este camino, iremos anunciando de manera ordenada, que no perjudique a la trayectoria de esta temporada. Confío en que el bloque esencial se quedará, pero es cierto que hay jugadores que tienen ofertas de equipos superiores al nuestro. Diría que confío que vamos a hacer una plantilla casi calcada a la que tenemos. Si alguno tiene un canto de sirena mayor y se va, es inevitable, es deporte profesional. Cuando viene alguien que te oferta mucho más, te puedes ir. Confío mucho en que Ibon, que tiene contrato en vigor, va a seguir mucho tiempo y que la plantilla en su totalidad va a continuar con nosotros. Vamos a hacer el esfuerzo hasta donde, con lógica, podemos hacerlo".