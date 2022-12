López Nieto hace balance antes de la Navidad

Tras la inauguración de la exposición '30 aniversario, uniones que suman', el presidente del Unicaja, Antonio López Nieto, atendió a la medios y elaboró una radiografía del punto en el que se encuentra el equipo justo antes de breve parón navideño y lo que está por venir para los malagueños en las competiciones que disputan. "Hay que ir con los pies en el suelo, estamos contentos, para qué vamos a engañarnos, pero todavía no hemos hecho nada como yo digo. Nos hemos clasificado para la competición europea, que está bien, porque veníamos de donde veníamos, que era de no estar. Ahora estamos clasificados. Habríamos firmado todos llegar a este momento de la competición estando como estamos, pero no hay que echar las campanas al vuelo. Nuestro primer objetivo es estar en la Copa del Rey, es una obligación, una vez que estemos ahí, pues a soñar, pero lo primero es estar en la Copa del Rey y luego en el playoff. El camino es largo y lo que me gusta es que el equipo está respondiendo a lucir con honra la camiseta del Unicaja", valoraba.

"Para nosotros es nuestro valor más importante, el tener a la gente enganchada. Que la gente vaya al Carpena es diferencial y ha sido un trabajo de verano, la gente ha respondido y se ha ilusionado con la plantilla. La clave es que los jugadores lo están haciendo bien y motiva a que la gente vuelva", explicaba de la importancia de enganchar a más público. Hasta el momento los resultados acompañan y la afición ha respondido con creces a la llamada del nuevo proyecto.

Los malagueños han evitado el play in de la BCL, al quedar primeros de grupo, pero eso no significa que la competición continental no vaya a ponerse de uñas en lo que está por venir. "Todavía tenemos que ver los viajes, sabemos fijo el Galatasaray. Es un campo difícil, el viaje no es de los peores porque es un vuelo directo desde Málaga, no es de los peores. Luego estamos entre Ludwigsburg-Limoges y AEK-Tofas Bursa, la dificultad lo dicen los propios nombres. Es un grupo, de los que he visto, el más fuerte. Si quieres llegar a donde nosotros queremos llegar hay que soportar el grupo, habrá que hacer el Carpena inexpugnable e intentar rascar alguna victoria fuera para poder meternos entre los dos primeros, y si es primer mejor para poder tener el factor campo y llegar a la Final Four", argumentó López Nieto sobre el 'Round of 16' y la posibilidad de avanzar en el torneo.

"Tenemos que acostumbrarnos que competiciones como la Champions son muy interesantes porque imagínate el otro día, el equipo desconectó porque era el sexto partido y no te juegas nada. Me gusta porque es una competición estrés, muy importante en el deporte europeo. No podemos dejar pasar esta oportunidad, hemos configurado un buen grupo de jugadores y tenemos que aprovechar esta ocasión. El Carpena será clave. Es un fundamental que los tres partidos, sean cuales sean los rivales, se queden aquí y luego ir a rascar algo fuera", volvía a incidir en lo fundamental de la comunión entre equipo y afición.

También sacaba pecho del trabajo realizado, con prudencia, pero consciente de donde se viene en los tiempos recientes: "Yo he estado nada más que un año, pero te puedo decir que cuando vamos a las canchas este año es distinto en todos los ambientes, en todas las atmosferas, que el año pasado. El ganar partido te da prestancia, los halagos te vuelven muy tonto. Te llega de todos lados que somos muy buenos y no hay que creérselo. Ni somos tan malos muchas veces ni ahora tan buenos. Se trata de seguir con el trabajo, el día a día y la política que hemos seguido hasta ahora, no subirnos".

Los objetivos quedaron marcados al inicio de la campaña y de momento la hoja de ruta pone al equipo en una posición, que invita a la ilusión. "Lo primero es entrar en la Copa del Rey, a mí me ilusiona que me preguntéis porque ya vemos algo más. El llegar al río era muy importante y ahora tú me pides que me bañe y que nade bien. Es importante que haya ilusión, pero lo primero es llegar. Yo se lo dije a mi gente, no valían nueve. Los de abajo están ganando poco y mínimo serán 10 victorias para estar en la Copa del Rey. Nosotros estamos cerca, pero hay que ganar. Los equipos que nos van a visitar tienen posibilidades de llegar, tanto Murcia, como Bilbao y Breogan tienen posibilidades de llegar. Tenemos una salida muy complicada a Tenerife y luego otra a Manresa. De ahí con dos estaríamos. Yo confío y espero que caigan esos dos triunfos, pero hasta que no lleguen no cantaré victoria", decía el directivo con la vista puesta en el Torneo del KO. También ponía en valor lo que se ha logrado en apenas dos meses de competición en la Champions: "En Europa hemos cumplido sobradamente, repito que veníamos de la nada, que a lo mejor nos habríamos quedado fuera. Ganamos la fase previa y nos hemos clasificado ahora, con mucho respeto porque me mandó una felicitación Patrick Comminos porque habíamos sido el primer clasificado. Esperemos que el grupo se nos dé, que no va a ser fácil, pero tenemos ilusión por llegar a la Final Four".

Por último, cuestionado por el rápido encaje de la plantilla en proporción al gran número de nuevas piezas que han llegado, López Nieto lo tiene muy claro: "Los extranjeros componen un grupo muy sólido fuera de la pista, hemos conseguido con determinadas acciones que el grupo esté cohesionado fuera de la pista. Dentro ya lo estáis viendo, tenemos nuestros errores y hay margen de mejora, pero hemos hecho mejores partidos que peores. El grupo va caminando, pero esperemos que en los momentos fundamentales de la liga sigan estando ahí bien. Habrá momentos en los que tendremos mejores prestaciones y en otras peores, pero que en el momento clave estén".