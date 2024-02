López Nieto: "Nuestra temporada es muy buena, pero el lustre te lo da un título"

Antonio Jesús López Nieto atendía a Ser Málaga a poco más de 48 horas para el debut del Unicaja en la Copa de Rey, tensión que va aumentando con el avance de la semana, pero el presidente pospone esa inquietud al viernes, y un rival como el Lenovo Tenerife que será incómodo. "Todavía duermo antes de los partidos. Estaré nervioso el viernes. Me levantaré y me iré a andar el mayor rato posible, intentando hacer las cosas como un día normal. Me he puesto una agenda de tranquilidad absoluta, con una comida con un patrocinador, pronto para después irme a casa, prepararme e irme para el Carpena. El nervio va por dentro y darle normalidad. No hay que presionar a los jugadores entrenador, al revés, quitársela. Estoy acostumbrado a la presión, es lo que me toca y va en mis obligaciones. Con mi mujer hablaré ese día, como un día normal dentro de lo que cabe. En Badalona estaba muy tranquilo, yo quería a un Barcelona o a un Madrid, un día para disfrutar, sabiendo que el equipo iba a competir, el viernes lo pasamos genial. Si perdíamos con el Madrid, estaba todo hecho. Ganamos y cuando realmente estaba tenso fue en la final. El trabajo lo hemos hecho muy bien, pero el lustre te lo da un título, la gente no se acuerda luego que el equipo jugó muy bien en el 2024 si no hay un título que lo refrende. Se recuerdan los años de los títulos, pero no nos acordamos del Unicaja de la final de Copa en Madrid (2009), tampoco en el 2002, cuando se fue segundo en ACB. Los títulos te ponen en la historia". El presidente acompañó a la plantilla en el entrenamiento de este miércoles en el Carpena, tanteo ya con el Palacio ambientado en modo Copa.

"Málaga tiene un plan, el de disfrutar del baloncesto y estar preparados para todo, tanto para ganar como perder; el trabajo ya está hecho y a partir de aquí son detalles lo que te puede llevar a quedarte fuera en el primer partido o ganar la Copa. El año pasado fue una experiencia magnífica, ahora es una situación óptima. La Copa la vamos a pelear e intentar ganar, está claro, pero hay equipos que la van a pelear a la par nuestra. Igual que el año pasado nos daban un 1% y la ganamos, pues le puede ocurrir a otro ahora. Nuestro trabajo está hecho. Las obligaciones nuestras son estar entre los ocho primeros antes de la Copa y cuando llegue el play off. A partir de ahí, a soñar", sostenía el presidente, que barrunta el partido ante los isleños como "el más difícil de la Copa. Un gran equipo. Nos conocemos mucho. Tenemos una magnífica relación con el club canario. Ellos juegan muy bien al baloncesto y vamos a ver cómo vamos manejando los nervios, una incógnita; nosotros hemos llegado muy bien, pero ellos también. Les ganamos en septiembre, aunque ahora están mucho más fuerte que aquella vez. Han firmado a un tirador excelente como Guy, siempre con Marcelinho, Shermadini, Doornekamp, Abromaitis, Sastre, Jaime si llega... Son un equipo muy fuerte, pero vamos a intentar pasar evidentemente".

"Ahora mismo el jugar en casa no vale. El Carpena no es el mismo, hay muchos aficionados nuestros que creen que tenemos la autoridad ahí, pero la distribución por ejemplo es distinta. Los Mihitas estarán en otro sitio, es un Carpena diferente, la prensa en los sitios de los Mihitas, es algo distinto, como la BCL. No es la sensación de estar en casa, estás en el hotel, sales del hotel, es una sensación distinta a cualquier otra semana". Sobre cuántos aficionados del Unicaja habrá en la Copa. "Calculo que en el primer partido estaremos alrededor de 3.000-4.000. Si Dios quiere y pasamos a semifinal, habrá más por la reventa. Mucha gente se animará. Me han pedido muchísimas entradas. Hemos intentado hacer todos los esfuerzos, pero el tema de las entradas lo lleva la ACB. Somos el club, pero no el anfitrión. La ACB tiene todo vendido. Hay una cosa llamativa que si nos eliminan, nuestros jugadores no tendrían entradas para las semifinales, habría que comprarlas. La compraríamos evidentemente porque los jugadores son protagonistas de la Copa. Pero me parece un poco burdo. Como ciudad, me gusta que la Copa sea aquí porque es uno de los eventos más bonitos que hay, completo, la gente se nota; como club, lo disfruto más fuera de Málaga, no rompemos nuestra dinámica habitual".

Y su futuro como presidente del Unicaja. "Por ahora vamos a terminar la temporada y después se verá. Ahora estoy en modo presidente, integrado en todos los trabajos del club y ahí estamos. No me pongo un límite, fecha, ni tengo un contrato ni nada; mientras sea feliz, seguiré funcionando. Tengo la posibilidad personal de seguir y cuando vea que es el momento adecuado, me iré. Mi contrato era de dos años, pero ahora estoy aquí y no me preocupa en absoluto. ¿Si quiero seguir? Estoy ilusionado en el día a día, cuando a uno se le acabe la ilusión es el momento de irse, saber hacerlo en el momento adecuado".