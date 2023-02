El Unicaja, con adelanto sobre el horario previsto

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, se secaba las lágrimas en el hall donde fue recibido el equipo en el aeropuerto de Málaga. Tras un año en el que se firmó la temporada más nefasta en décadas, la revolución veraniega ha traído en seis meses un título, algo absolutamente inesperado. Pero, visto el nivel que se ha dado durante la temporada, elevado en un fin de semana mágico, no parece hijo de la casualidad.

"Contento porque la ciudad está contenta, es un hecho histórico, es una hazaña de alto calado. Se ha hecho bien en muchos sentidos y el resultado es una matrícula cum laude", decía el presidente cajista, que estuvo en Radio Marca y Ser Deportivos comentando en el días después: "Tenemos que funcionar de forma coral. Es un hecho histórico de todos, todos hemos sumado. Hechos como éste difícilmente sucederán, tenemos que tenerlo claro. Nos gusta tener en los pies en el suelo, hay que valorar que tenemos un cuarto del presupuesto del Real Madrid y el Barcelona, la mitad del Valencia y Baskonia, hemos sacado mucho provecho. En otras épocas los presupuestos estaban más parejos y podíamos competir de tú a tú con la clase alta. Ahora tenemos que buscar estrategias inteligentes para molestarles de vez en cuando y hemos pegado un bocado. No paramos, desde hoy tras la celebración ya pensamos en trabajar pensando en la Liga que nos queda, tenemos el objetivo de estar en el play off en posición preferente, asaltar la BCL y no cierro la puerta a más logros importantes en la temporada 2022/23. Todo esto anima a continuar, la temporada continua, tenemos nuevos retos e hitos que marcarnos y por qué no un título más".

"Ha habido opiniones encontraras a mi llegada, estuvo embarrada. Mi familia no lo llevó bien, yo estaba fuerte. Mi mujer sí me decía que qué necesidad tenía yo de meterme en esto. Me gusta, yo lo elegí, tenía una edad que me apetecía", respondía López Nieto, que admitía que "no me esperaba este éxito tan pronto y tan gordo. Pero sí hemos reconducido la filosofía y la identidad, lo que rodea del club. Hemos llegado antes de lo que el plan estratégico nuestro decía, pero no nos vamos a quejar".

"Es una familia que se ha trabajado desde dentro", apuntaba López Nieto sobre cómo se han sorteado los problemas y el sentimiento de piña que existe: "En los momentos difíciles, la familias se unen y se arropan, como en el percance de Augusto, que ha seguido ahí a pesar de estar con su pierna fastidiada. Sima también estuvo allí, Carlos y Berni... Todo es un grupo que fuera también funciona. El grupo humano es muy grande en calidad. Tenemos a Ibon, que para eso es un gran manejador de grupos y un entrenador excelente".

"Ese arrope lo hemos conseguido durante esta temporada. La gente va y disfruta en el Carpena. Hemos conseguido victorias destacadas, el club tiene una entidad dentro y fuera de la pista, podemos jugar mejor o peor, pero hay un equipo sólido, que pelea los 40 minutos, que no se sale del partido. La gente del baloncesto lo valora. Ganarle al Madrid y al Barça, al Tenerife, el campeón intercontinental... Es un punto de adrenalina más. Nos hace falta deportivamente, veníamos de una etapa gris, pero el cielo se ha puesto con mucha luz y hay que disfrutar", valoraba el presidente, que admitía que "cuando veía a la afición cantando el "Siempre te llevo conmigo" en esa esquina fue muy emocionante en Badalona, esos valientes que llevaron nuestros colores de manera inmensa. Se me escapará alguna lágrima más, ha sido un trabajo arduo, difícil, con mucho barro en el camino. Pero seguimos".

"El club tiene en todas las parcelas gente extraordinaria. El ingeniero es Juan Manuel Rodríguez, el hombre que traje de mi mano y en el que confío plenamente. Y el arquitecto, Ibon Navarro, que lo eligió el ingeniero después de verlo trabajar y me convenció de que era la persona idónea. Es nuestro entrenador, tiene contrato y continuará con nosotros", explicaba sobre los guías de la parcela deportiva: "Tienes unos sentimientos de grupo muy fuertes. El partido que más le temía era el Tenerife. Iba tranquilo ante el Barcelona y el Madrid, sabíamos que íbamos a estar ahí. Y al final les ganamos. Pero ya estábamos al borde de la montaña, ante un hito histórico. Es muy difícil ganar al Madrid y el Barcelona con cuatro veces más presupuesto, pero llegábamos a un equipo de calibre parecido, muy hecho, que ha jugado muchas finales. Me decían "Ya hemos hecho historia", pero la historia se acuerda sólo de los ganadores, ese día sí lo pasé mal. Estaba tenso, en mi mundo. Hemos tenido una afición maravillosa, cuando los veía allíen el gallinero me daban fuerzas. Qué bonito la banda, la gente, nos llevó en volandas en los minutos difíciles. La afición ha sido la ganadora junto al equipo, la mejor".

"Bonus, bonus", era un grito repetido por los jugadores, pidiendo un extra. "Es normal, habrá que estudiarlo. Cuando la cosa va bien... Se quedarán contentos".