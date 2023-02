Así se construyó al campeón

El Unicaja que ha enamorado este fin de semana en Badalona tiene su génesis en un verano en el que se acometió una revolución con pocos precedentes. Nueve fichajes en dos meses de locos. Un núcleo que anima a pensar en que se puede construir algo grande en el futuro tras llamar la atención en el Palau Olímpic.

¿Cómo fue esa confección? El director deportivo del club, Juanma Rodríguez, dialogó con Málaga Hoy para explicar cómo fue ese proceso de construcción del equipo. "Teníamos claro después de los últimos años y de la temporada pasada que, después de la llegada de Ibon, que revitalizó al equipo ganando varios partidos muy importantes en una situación de extrema dificultad, que era el hombre adecuado. El equipo se cayó cuando teníamos aún alguna opción remota de play off", decía Rodríguez, que explicaba por qué confió en el vitoriano después de acabar con seis derrotas la temporada regular: "No había trabajado con Ibon en el día a día, de verlo trabajando con el equipo o cómo gestionaba un vestuario. Sí tenía muchas buenas referencias de gente a la que preguntaba. Me gustaba mucho la propuesta de Andorra siendo un equipo muy modesto que los años que había estado allí habían competido sensacionalmente casi todos los partidos contra equipos grandes. Y el baloncesto que proponía es el que me gusta también, baloncesto moderno, de ritmo alto, intensidad en los dos lados. Viéndolo trabajar, cómo se preocupa por muchísimas cosas, siendo una persona normal, con la que se puede trabajar, hombre de club, preparado... No tenía dudas de que cuando hiciéramos un proyecto de club más a su medida en lo que se refiere a perfiles de jugadores de que iba a ir bien".

"Lo primero fueron los cupos", detalla Rodríguez, en su segunda temporada en su segunda etapa en el club: "Cuando surge la posibilidad de Djedovic, un jugador con su experiencia y viniendo de Euroliga, siendo cupo, pues ahí no dudamos en ningún momento de que era un buen refuerzo y con ese plus. Por experiencia, por oficio, habla perfectamente español y se iba a adaptar. Para el tema del cinco ahí hubo dos planes. Si poníamos un cupo más en la línea exterior y fichábamos un pívot americano en la línea interior, al principio fuimos por ahí, cuando se cayó una cosa bastante hecha tuvimos que reformular un poco el puzle del juego interior-exterior-cupos y fue cuando nos decidimos por Augusto Lima y a partir de ahí teníamos un perfil claro más defensivo, intimidador, experiencia y capacidad de pase. Con otro perfil como Kravish, distinto, con la mano que tiene. No es un jugador de 10 en nada pero sí de un notable en muchas cosas, por ejemplo el partido ante el Madrid. Capacidad de tiro, pick and pop, rebote, algo de tapón, de poste bajo... Un jugador sólido".

"En muchas posiciones somos sólidos y consistentes y a la vez versátiles", prosigue su análisis Rodríguez: "Y eso es una garantía. Después de nos fijamos en ese jugador bisagra entre el cuatro y el cinco y ahí nos fuimos por Dylan Osetkowski, también con pasaporte europeo, como Kravish, algo importante. Siempre intentando guardar las plazas de americano. En el tema de los cuatros salió la posibilidad de Will Thomas, sus agentes nos dijeron que él vería con buenos ojos la posibilidad de volver a Málaga. Evidentemente, exploró opciones de Euroliga que no salieron. Teníamos claro que Will era el hombre por su experiencia y liderazgo, como ha demostrado en la Copa, conoce el club, como Lima o como Ejim, el otro perfil muy distinto. Hubo la opción de otro jugador con más mano pero al final dimos con ese perfil más complementario, más físico, que en algún momento pudiéramos ampliar el tamaño del quinteto con él jugando de tres".

De ahí se pasa al juego por fuera. "Para el exterior tuvimos que claro que debíamos cubrir el rol de especialista en el tiro, cuando exploramos dos nombres que teníamos nos decidimos por Tyler Kalinoski porque aparte de su capacidad de tiro, vimos que era bastante sólido defensivamente y llamaba la atención que en las estadísticas era un jugador que reboteaba muy bien para la posición y con casi tres asistencias. Añadimos a Djedovic otro jugador sólido. Pensábamos que Barreiro, tras su primer año, iba a dar un paso más. Ibon tenía claro lo que quería de él y Jony lo está haciendo sensacional", En la posición de dos, Carter, que lo conocíamos de haber jugado contra nosotros, nos daba algo distinto y diferente, en términos de talento. Le íbamos a poner a Darío un jugador por delante con talento para no depender de él como se había dependido en otras temporadas. Creo que ha sido bueno para Darío porque le ha hecho crecer y que haya competitividad cada día en el entrenamiento. Sabe que tiene que mejorar defensivamente y lo hace muy bien para ser más completo".

El remate, la dirección. "Kendrick Perry fue el primero, podía hacer las dos posiciones, un 1-2. Buscábamos alguien con más puntos que Alberto, que es nuestro corazón, y encima con su pasaporte recién obtenido era un jugador muy apetecible y muy contento con él, por su personalidad dentro y fuera de la pista ejerce mucha influencia", glosaba Rodríguez, que admitía que en todo este proceso ha habido algo de fortuna: "No es normal, hay que decirlo, que los nueve jugadores salgan bien, hay un punto de suerte. Otras veces haces un trabajo igual y no salen. Siempre hay alguno que no cumple, no rinde o no se adapta. Todos, por la gestión que hace Ibon desde el principio, por cómo los convence de que el equipo debe estar antes del propio individuo, ha sido lo básico del rendimiento de este equipo. Se juntan todas las personalidades y encajan a la perfección, son un grupo súper unido, que se respetan los unos a los otros y ponen siempre al equipo por encima de uno mismo. Hay mucha complicidad, pero eso se ha trabajado con muchas reuniones, sesiones de coaching con ellos. Todo va fluyendo. Ellos quedan después de los partidos y raro es el día que falta uno. Después de una victoria y una derrota. Eso en la pista se ve y es un gustazo".

"Creo que este equipo está sentando las bases de lo que este club quiere y también su afición para el futuro. Tener un grupo de jugadores que no se rinde nunca, que sale a la pista a darlo todo, que son un grupo súper unido y que ojalá podamos mantener a muchos de ellos. Los que vengan ya saben adonde vienen. A la hora de salir al mercado es muy importante, saben donde vienen, estamos así, esto es así, vienes por esto y por esto. Es lo que queremos, construir eso y que dure. Hay, claro una gran competencia", incide el director deportivo malagueño, al que, paradójicamente, las buenas actuaciones le complican el trabajo para el futuro: "Hay voluntad de todos de continuar en este grupo por las conversaciones con los agentes, preguntan si van a continuar los compañeros, es algo muy positivo. Ellos ven que es un grupo que tiene muchas posibilidades de crecer, más recorrido, y de molestar a los grandes y empezar a que se nos respete totalmente y ser un club que haga cosas grandes, historia. Ese es el objetivo, no es fácil pero lo vamos a intentar. Si alguno no puede intentaremos traer jugadores que encajen dentro de la base que esperamos mantener".