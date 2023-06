López Nieto: "Queremos un modelo estable de soñar despiertos"

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, pasó revista en el final de temporada a la situación del club. Fue una comparecencia diametralmente opuesta a la de 13 meses antes. Entonces el club parecía un páramo tras la peor campaña en décadas de la entidad. Esta vez fue con un trofeo, con tres semifinales en tres competiciones y con una comunión renovada con el público.

"Es una comparecencia más placentera que hace un año. En aquel momento las circunstancias eran distintas. En esta ha habido un éxito deportivo incuestionable, con un título inesperado, pero con todo merecimiento conseguido. Tercer puesto en la Liga Endesa, ganando la liga de los otros. Presencia en la Final Four, semifinales de todo y título de Copa. Un éxito incuestionable", analizaba López Nieto, que no es olvidaba del ascenso del Unicaja Mijas a la segunda categoría del baloncesto español: "Con el equipo femenino hemos conseguido el ascenso a la Liga Challenge. Tenemos una estructura muy sólida y que a nivel federativo es considerada como la segunda mejor cantera del país. El equipo tenía que ir con jugadoras de la casa, sin urgencias ninguna, también hemos adelantado los plazos. La idea era acometer esta próxima temporada el ascenso pero las chicas lo han conseguido antes. Es otro éxito importante de la temporada".

"El éxito más importante es la recuperación de ciertos valores", resumía López Nieto sobre lo que ha supuesto esta temporada: "La asistencia se ha multiplicado. Cuando llegamos la media, tras la pandemia, era de 2.000 espectadores esta temporada y hemos cerrado la Liga con 8.844, con cinco partidos que superaron 10.000 espectadores y seis partidos llenos, que crean una atmósfera insuperable. Ha sido un año entrañable en lo sentimental, con muchas cosas que quedan en el recuerdo. La muerte de José Martín Urbano fue un palo importante y también la del presidente Francisco de Paula Molina, ya tuvimos las de Javier Imbroda y Alfonso Queipo de Llano, tenemos los malos momentos ahí presentes. El 30 aniversario ha sido un éxito absoluto, agradezco al personal del club todo el trabajo. Documental, gala, conferencias... Ponemos de actualidad la historia, siempre digo que sin historia no hay futuro. Ayer estuve en el CSD, donde al Unicaja le dieron la máxima distinción, la placa de oro al Mérito Deportivo, y la gala que organizamos estuvo a años luz para el premio más importante del deporte español. Nos enorgullece mucho".

"El equipo ha funcionado bien, las chicas han funcionado bien, hemos terminado de manera sentimental, óptima. Una frase que me dijo Juanma Rodríguez es que hemos pasado de la urgencia a la exigencia, pero con los pies en el suelo. Queremos trasladar a los aficionados cuál es la posición del club, no varía ni un ápice de los objetivos. Estar siempre en la fase final de la Copa, en el play off de la ACB, jugar fases finales de competición europea... Un modelo estable, soñar despierto, no creamos que con el presupuesto que tenemos podamos ganarle al Madrid y al Barcelona, a Baskonia o Valencia, que nos doblan el presupuesto. Firmaría ganar el 33% de los partidos a Madrid y Barcelona, como este año. Lo firmaría como hoja de ruta, es un logro importante. No podemos hacer creer a al gente que vamos a ganar cada año un título. Después de ver la final de la Liga pensaba que el Unicaja el único en el play off que le ganó al Barça. Somos ambiciosos pero humildes".