Mercado Fichajes Unicaja: Tyson Carter, Will Thomas, Alberto Díaz, Mario Saint-Supéry...

Se está en una situación inusual a estas altura de mercado para el Unicaja. Aún en junio, la plantilla está prácticamente configurada, a falta de la firma de Tyson Carter y también de la decisión sobre Will Thomas. No hay urgencias, hay tiempo para encontrar un acuerdo. Pero hay margen también para encontrar otro jugador. También se ultiman dos renovaciones estructurales y simbólicas, las de Alberto Díaz y Mario Saint-Supéry. Dos jugadores de la casa, uno icono y otro que representa el futuro. Están muy bien encaminadas.

"Tyson Carter está en una situación de que estamos esperando de manera técnica el acuerdo, firmado no está. El año pasado ocurrió lo mismo, tardó muchísimo. Cada uno tiene una agencia y utiliza una metodología especial. Hay cosas que no se pueden alterar. No debe haber problemas", decía López Nieto sobre la situación del escolta, que ya descansa en Mississippi. La voluntad del jugador es quedarse y el acuerdo con el Zenit de San Petersburgo para su liberación es total. Falta el formulismo, no menor, de la firma.

"Will Thomas es una decisión técnica. Juanma e Ibon valoran la necesidad de contar con Will Thomas. Hemos puesto la frontera económica que podemos asumir. Ellos sabrán si se acepta al jugador o tendrán que buscar otra alternativa", decía el presidente cajista. Navarro ya dejó clara cuál era su postura sobre el ala-pívot de Baltimore días atrás. "Sales al mercado y, más allá de temas presupuestarios, te pones a buscar un buen jugador, muy bueno en el caso de Will, algo secundario en los minutos, muy importante en el liderazgo, que te aporta algo muy concreto y escaso, el poste bajo, que a día de hoy no hay mucho. Es una persona distinta a la que estuvo aquí antes. Sigue sin sacarse fotos y firmar autógrafos, pero no tiene nada que ver. Juega 8 minutos, le explicas que va a jugar poco, rinde siempre, no hay excusas de que está frío. Ponte a buscar uno mejor que éste... Es que no existe", aseguraba el técnico vasco.

Una figura clave en el futuro va a ser Mario Saint-Supéry. En el club hay plena convicción en que a medio plazo debe estar en el primer equipo como pieza de rotación. Durante los últimos meses se ha trabajado con la familia (cumplió 17 años en abril) y su agente, Igor Crespo, en su primer contrato profesional. "Ha sido un acuerdo largo porque hay muchas cláusulas en función de su progresión. Es un contrato amplio que se está redactando, el acuerdo verbal con la familia ya está. Es de muy larga duración y tiene muchos matices, siempre en positivo para el jugador no va a haber ningún problema", afirmaba López Nieto, que afirmaba desconocer si había existido la posibilidad de que el chico marchara a Estados Unidos: "A mí no, no sé si a Juanma se comentó esa posibilidad. Lo he leído, tengo una opinión acerca de los jugadores que se van a Estados Unidos, pero me la reservo".

Por último, pero no menos importante, Alberto Díaz. Se ha trabajado en los últimos meses en un acuerdo que llevará la unión con el capitán más lejos que con nadie, hasta 2028. "Alberto tiene contrato con nosotros y con los tiempos no hay emergencia ni urgencia, llegaremos a un acuerdo. Alberto es un jugador símbolo de esta institución, ha dado mucho, queremos que se quede y él se quiere quedar. Estamos perfilando lo que es mejor para él y para nosotros. Será nuestro capitán y deseo que termine su carrera como jugador del Unicaja. Es algo más que un jugador común, con respeto a todos los demás", cerraba López Nieto.