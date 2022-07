"Lorenzo Brown renuncia a su pasaporte americano, ¿qué más muestra de compromiso puede haber?"

Lorenzo Brown. Es el nombre de moda en el baloncesto español, en el ojo del huracán. La decisión de la Federación Española de Baloncesto ya venía desde meses atrás, pero se ha consumado esta semana que ya es ciudadano español después de que se publicara en BOE el base americano, que cumplirá 32 años en agosto y que ha jugado en varios equipos de Euroliga en las últimas temporadas, pero no en España. Jorge Garbajosa quiso explicar su versión sobre por qué se solicitó la nacionalización.

"No es la primera vez que ocurre, ha habido jugadores nacionalizados. Luyk, Brabender, Mike Smith, Ibaka o Mirotic han ayudado a que sea el baloncesto español mejor y hay un agradecimiento máximo a ellos", decía el presidente de la FEB: "Lorenzo es un jugador enamorado de la selección española. Hay un componente que no se ha explicado bien. Hay jugadores que tienen tres años aquí y quieren jugar y tener el pasaporte de España, pues perfecto. Por los convenios internacionales, un norteamericano renuncia a su nacionalidad. Fue él quien contactó con nosotros y le dijimos 'Lorenzo, tendrías que renunciar a esto'. Y nos dijo 'Me da igual, quiero jugar con España'. Dudo que haya mayor compromiso. Renuncia a su pasaporte americano. Es algo que surge cuando nos llama, Sergio lo conoce y el seleccionador dice que es la pieza perfecta. ¿Que no respetamos al jugador nacional? Por el amor de Dios, 34 jugadores han debutado en los últimos cinco años con el equipo absoluto. El seleccionador tiene una pieza más para elegir y mantener el nivel, nada más. A dos de los potenciales bases de este equipo, Ricky y Alocén, los tenemos lesionados de gravedad, sería un absurdo renunciar a esta posibilidad. El compromiso de Lorenzo no es para este Eurobásket, es como mínimo este ciclo olímpico si el seleccionador decide contar con él. Tiene un compromiso brutal".

Choca que no haya jugado en España antes, es el argumento que se utiliza más para descalificar la decisión. "Que haya jugado aquí o no, con todo el respeto, es algo banal. ¿Si el jugador ha estado un año en la ACB sí está habilitado y es éticamente aceptable? Renuncia a su propio pasaporte por su expreso deseo, nos seguía desde hace años. Y quiere vestir la camiseta de España. ¿Qué es más comprometido?, insistía Garbajosa, que era cuestionado por si le había dolido alguna declaración: "Llevamos tiempo en esto. Con las redes sociales, la noticia ya casi no es que el hombre muerda al perro. Sí me preocupa o molesta igual alguna declaración de alguien del mundillo. He explicado todo lo que hacemos por el jugador nacional. Es el objetivo, el que sale a la cancha. Estoy sin parar, no tengo tiempo apenas para nada, en los últimos ocho días hemos estado en Zaragoza con la selección y nos vinimos para Málaga a por el campeonato. El director general de la ACB ha estado en Georgia y Ucrania con el equipo nacional, algo que le agradecemos porque baloncesto sólo hay uno. Hay otros que tienen más tiempo y sólo tuitean. Con el presidente del sindicato [Alfonso Reyes, la ABP sacó un duro comunicado] no tengo problema con él. Me gustaría que se pasara por aquí, que poca manifestación hay mayor de apoyo al jugador español que este evento, pero no tenemos noticia de que vaya a venir pese a que le pilla al lado. Me gustaría explicárselo".