Garbajosa: "El Carpena es la clave de este Mundial sub 17"

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), compareció antes del inicio de los cuartos de final del Mundial sub 17 de Málaga para valorar cómo se está desarrollando el campeonato en la provincia. En la sala de prensa que utiliza el Unicaja habitualmente hay una foto de la Copa del Rey de 2005 en la que está él con la Copa y sonríe.

Previamente, Garbajosa quiso mandar "un calurosísimo recuerdo para la figura de Pedro Ferrándiz. Es un hombre importantísimo para lo que es el baloncesto hoy, no sólo como entrenador sino en todas las facetas del baloncesto. En la Federación le tenemos un cariño especial, en los últimos años tuvo detalles magníficos. En 2012 cedió el Museo Ferrándiz, una cantidad ingente de piezas de coleccionista para aumentar el patrimonio de la Federación. Y en la gala del Hall of Fame que hicimos en Sevilla le nominamos y él, fiel a su personalidad, dobló el órdago y nos donó el anillo del salón de la fama de Springfield. Máximo respeto y reconocimiento a su figura y el cariño para su familia", decía sobre el fallecido entrenador, al tiempo que se felicitaba por el triunfo de España contra Ucrania: También celebramos la enorme victoria de la selección masculina en Riga, un partido con una carga emocional dificilísima. La selección volvió a dar la talla. Era un partido clave, nos ha puesto mucho mejor para afrontar la segunda fase. Es una clasificación clave para el desarrollo del baloncesto español".

Ya sobre el torneo, Garbajosa mostró su "agradecimiento profundo y eterno a la Junta, Diputación y ayuntamientos de Fuengirola, Alhaurín y Marbella por el cariño que nos han demostrado alcaldes, alcaldesas, Junta, la gran dinamizadora del deporte español... De la FIBA ha estado el secretario general, el tesorero y recibiremos al presidente de la Federación Internacional. El Carpena es la clave de este campeonato. Queríamos hacer algo diferente. Hemos vivido cuatro días muy intensos llenando en algún momento un 85% de las instalaciones. Pero ahora queremos, como decís aquí, el factor Carpena para hacer un campeonato que se recuerde para siempre. Nuestros chicos han ilusionado a todo el mundo. La federación tiene unas enormes esperanzas en esta generación. Es un reto para ellos, también un disfrute, que hicieran esto en un lugar como Málaga, donde se vive por el baloncesto", señalaba el presidente de la FEB.

"No es sólo por este generación, es mucho más, es parte de un plan estratégico que se puso en marcha hace cuatro años y medio. Había que recuperar el prestigio internacional de esta Federación, que se había perdido. Organizamos un Mundial Femenino en 2018, un Eurobásket en 2021, este evento y el Mundial sub 19 femenino del año que viene. Es parte de un plan, de ganar prestigio. Y todo pasa por el apoyo al jugador y jugadora de formación. Hace pocos días presentamos el programa FEB Futur@ con Aíto, Pepu, Ana Montañana y Nuria Martínez, un proceso de tecnificación de selecciones inferiores. Y de formación de formadores, para que tengan todas las herramientas posibles para hacer más atractivo el baloncesto para los niños", defendía Garbajosa, que desglosaba, con el fondo del tema de Lorenzo Brown sobre el que tanto se ha escrito y hablado, que "en apoyo al jugador local tenemos impuesto que en la Liga EBA se deban tener hasta ocho jugadores nacionales, en la cuota de inscripción hay descuentos por la presencia de nacionales. En la Liga LEB Plata hay que tener dos jugadores de formación en cancha siempre. La cuota de inscripción se reduce si hay seis o más. Hasta ahora organizamos 12 campeonatos de España y vamos a incorporar el minibásket de clubes porque queremos que los niños puedan competir y sumar experiencias para competir al máximo nivel. A día de hoy, desde el año 2017, hasta 34 jugadores han debutado en el equipo nacional, pero no podemos descansar de cara el futuro. En las selecciones nacionales hay que seguir y seguir. Los niños tienen mucha diversidad de ocio, queremos que conozcan el baloncesto, que lo toquen y se queden. Y que la selección, a través de sus jugadores, siga estando al máximo nivel. Gracias a FIBA, a los aficionados que seguro que van a asistir a ver un torneo de mucho nivel. Y que los chicos puedan seguir disfrutando, ojalá también de una semifinal".

Acerca del estilo de juego que se ha instaurado en todas las categorías, Garbajosa decía que "cuando Sergio Scariolo asumió la dirección deportiva hizo algo de inmenso valor, hacer un libro de estilo. Si tienes un pívot de 2.15 no puedes jugar igual que si mide 2.04. Pero sí hay una metodología de convivencia, de trabajo, que hace más eficiente todo. Cambian de entrenador y compañero, o no, pero no de metodología. Queremos añadir algo que echamos de menos. Ojalá consigan medallas, pero queremos que sigan formándose para ser deportistas. Intensificar la tecnificación. No sólo trabajar la táctica, la técnica no se debe quedar atrás".

Acerca del papel de la selección española dijo que "es verdad que en este campeonato en concreto, el equipo ha tenido algunos condicionantes. Hemos tenido la pandemia, que hizo que el partido de Lituania fuera el primer partido oficial. Es muy bonito jugar en casa, pero nos pusimos un poquito nerviosos. Pero estoy muy satisfecho con los chavales y el cuerpo técnico, tanto Javi Zamora como Chiki Gil y los demás, grandes entrenadores de cantera y de seniors. Tenemos un equipo súper unido, estuve con ellos y se palpa, a ver dónde llegamos. La selección americana, la francesa, la de Australia, que será durísima... Veo al equipo muy bien, su crecimiento es propio del equipo que es. Estamos contentos. Pase lo que pase, nunca podemos exigir medalla a nadie. Hay que competir al máximo, pero ya han conseguido ilusionar".

Por último, espera una buena asistencia de público. "La sensación es bastante buena, mucha gente de entrenadores de ACB, un número altísimo de scouting de NBA y universidades, público local y extranjero. La organización de eventos así es también industria para dinamizar, para dar a conocer la provincia. Hay muchos seguidores norteamericanos, también lituanos y polacos. Es una llamada de atención también para una comunidad turística", cerraba el presidente de la FEB.